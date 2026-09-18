TasteAtlas Dünyanın En İyi 20 Dondurulmuş Tatlısını Seçti: O Türk Lezzeti İlk Sıralarda Yer Aldı!

TasteAtlas "Dünyanın En İyi Donmuş Tatlıları" listesini yayınladı. İngiltere'nin ikonik kaymaklı dondurması, İtalya'nın meşhur gelatolarıyla gibi birçok ülkeden çeşit listeyi domine etti. Türkiye'nin gururu ise lezzeti ve benzersiz dokusuyla ilk sıralarda yer aldı.