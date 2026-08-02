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  • TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye'den listeye giren o lezzetler…

TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye'den listeye giren o lezzetler…

Dünyanın en bilinen gastronomik rehberlerinden biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Peynirli Yemekleri" listesini güncelledi. Küresel gastronomi dünyasında büyük heyecan yaratan listede, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü damgasını vurdu. İşte Türkiye'den tam 5 lezzetin yer aldığı listenin detayları...

01 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

Uluslararası lezzet eleştirmenlerinin oylarıyla şekillenen TasteAtlas sıralamaları, dünya mutfaklarının haritasını çıkarmaya devam ediyor. Dünya genelinde yüzlerce geleneksel tarifin yarıştığı listede, peynirli aromalarıyla damak çatlatan lezzetler açıklandı. Türk mutfağı peynir temalı yemekleriyle öne çıktı.

02 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

20. KUNĀFAH

Ülke: Mısır

Puanı: 4.3

03 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

19. KHACHAPURİ

Ülke: Gürcistan

Puanı: 4.3

04 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

18. CHOCLO CON QUESO

Ülke: Peru

Puanı: 4.3

05 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

17. PAÇANGA BÖREĞİ

Ülke: Türkiye

Puanı: 4.3

06 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

16. SHAHİ PANEER

Ülke Adı: Hindistan

Puanı: 4.3

07 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

15. PÃO DE QUEİJO

Ülke: Brezilya

Puanı: 4.4

08 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

14. KASNOCKEN

Ülke: Avusturya

Puanı: 4.4

09 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

13. PİEROGİ

Ülke: Polonya

Puanı: 4.4

10 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

12. SİRNİCA (PİTA SA SİROM)

Ülke: Bosna-Hersek

Puanı: 4.4

11 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

11. PROVOLETA

Ülke Adı: Arjantin

Puanı: 4.4

12 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

10. BOUGATSA

Ülke: Yunanistan

Puanı: 4.4

13 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

9. VARENYKY

Ülke: Ukrayna

Puanı: 4.4

14 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

8. AJARULİ KHACHAPURİ

Ülke: Gürcistan

Puanı: 4.4

15 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

7. KÄSEKNÖDEL

Ülke: Avusturya

Puanı: 4.4

16 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

6. ALMOJÁBANA

Ülke: Kolombiya

Puanı: 4.4

17 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

5. SAGANAKİ

Ülke: Yunanistan

Puanı: 4.4

18 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

4. ANTAKYA KÜNEFESİ

Ülke: Türkiye

Puanı: 4.5

19 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

3. PAN DE BONO

Ülke: Kolombiya

Puanı: 4.5

20 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

2. QUESABİRRİA (BİRRİA TACOS)

Ülke: Meksika

Puanı: 4.5

21 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

1. CONCHİTAS A LA PARMESANA

Ülke: Peru

Puanı: 4.6

22 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

79. BÖREK

Kökleri Osmanlı ve Bizans dönemine kadar uzanan, el açması yufka ve peynirli harcıyla hazırlanan geleneksel Türk böreği 4.2 puanla listedeki yerini aldı.

23 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

80. KOL BÖREĞİ

Kıvrımlı uzun yapısıyla "kol" şeklini alan, çıtır milföy ve peynir dolgulu ikonik lezzet Kol Böreği 4.2 puanla dünya devleri arasında 80. sıraya adını yazdırdı.

24 TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye’den listeye giren o lezzetler…

98. KUYMAK / MIHLAMA

Karadeniz'in mısır unu, tereyağı ve özel uzayan Trabzon/kaşar peynirlerinin muazzam uyumuyla hazırlanan efsanevi kahvaltılığı Kuymak (Mıhlama), 4.1 puan alarak listenin en özel lezzetlerinden biri oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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