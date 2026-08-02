TasteAtlas Dünyanın En İyi Peynirli Yemeklerini seçti! İşte Türkiye'den listeye giren o lezzetler…

98. KUYMAK / MIHLAMA

Karadeniz'in mısır unu, tereyağı ve özel uzayan Trabzon/kaşar peynirlerinin muazzam uyumuyla hazırlanan efsanevi kahvaltılığı Kuymak (Mıhlama), 4.1 puan alarak listenin en özel lezzetlerinden biri oldu.