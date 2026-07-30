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  • TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

Dünya mutfaklarını ve yerel lezzetleri haritalandıran dünyaca ünlü gastronomik rehber TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesini açıkladı. Türk mutfağının milli içeceğinin listedeki sırası ve puanı ise dikkat çekti. İşte zirveden son sıraya kadar dünyanın en beğenilen sütlü içecekleri ile çok konuşulan o liste…

01 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

Geleneksel lezzetleri puanlayarak dünya mutfak sıralamaları oluşturan TasteAtlas, bu kez süt ve yoğurt bazlı en popüler içecekleri mercek altına aldı. Türk mutfak kültürünün ve yemeklerin yanında içilen vazgeçilmezlerinden biri olan ayranın bu listedeki yeri ön plana çıktı.

02 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

20. TAHN (ERMENİSTAN)

Puanı: 3.1

03 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

19. COFFEE MİLK (ABD)

Puanı: 3.1

04 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

18. ŽİNČİCA (SLOVAKYA)

Puanı: 3.2

05 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

17. MİLKİS (GÜNEY KORE)

Puanı: 3.6

06 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

16. LECHE MERENGADA (İSPANYA)

Puanı: 3.7

07 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

15. NAMKEEN LASSİ / TUZLU LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 3.7

08 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

14. AVENA COLOMBİANA (KOLOMBİYA)

Puanı: 3.7

09 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

13. AYRAN (TÜRKİYE)

Puanı: 3.8

10 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

12. PUCKO (İSVEÇ)

Puanı: 3.8

11 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

11. SODA GEMBİRA (ENDONEZYA)

Puanı: 3.9

12 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

10. BANDUNG (MALEZYA)

Puanı: 3.9

13 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

9. COCİO (DANİMARKA)

Puanı: 3.9

14 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

8. RYAZHENKA (UKRAYNA)

Puanı: 4.1

15 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

7. LİCUADO (MEKSİKA)

Puanı: 4.1

16 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

6. LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.1

17 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

5. CHOCOLATE CALİENTE (İSPANYA)

Puanı: 4.2

18 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

4. LECHE CON PLÁTANO (ŞİLİ)

Puanı: 4.2

19 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

3. CHOLADO (KOLOMBİYA)

Puanı: 4.2

20 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

2. MEETHİ LASSİ / TATLI LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

21 TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

1. MANGO LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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