TasteAtlas dünyanın en iyi sütlü içecekleri açıkladı! İşte milli içeceğimizin listedeki yeri…

Geleneksel lezzetleri puanlayarak dünya mutfak sıralamaları oluşturan TasteAtlas, bu kez süt ve yoğurt bazlı en popüler içecekleri mercek altına aldı. Türk mutfak kültürünün ve yemeklerin yanında içilen vazgeçilmezlerinden biri olan ayranın bu listedeki yeri ön plana çıktı.