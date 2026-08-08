Terör bitti, trilyonluk kaynaklar hizmete akacak! "Türkiye, önümüzdeki asrı "Türk ve Türkiye Yüzyılı" yapacak"

ENERJİMİZ BOŞA GİTMEYECEK

Konu hakkında SABAH'a konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Terörsüz Türkiye Stratejisi vizyonunun başarıya ulaşması, jeopolitik düzlemde Sevr mantığının ve modern Şark Projesi'nin tamamen tasfiyesi anlamına gelir. Türkiye, son kırk yıldır enerjisini, beşeri sermayesinin ve ekonomik kaynaklarının önemli bir kısmını sınır güvenliğini tehdit eden terör belasını bitirmiştir. Artık kaynaklar millete hizmet için kullanılacaktır" dedi.

İç cephe vurgusu yapan Kantar, "Bir devletin geleceğe yönelik vizyon projelerini, kalkınma planlarını ve toplumsal refah stratejilerini hayata geçirebilmesinin ilk ve mutlak şartı, iç cephesinin sağlamlığı ve kamu düzeninin kusursuz işlemesidir. Türkiye, son kırk yıldır enerjisinin, beşeri sermayesinin ve ekonomik kaynaklarının önemli bir kısmını sınır güvenliğini tehdit eden terör belasıyla mücadeleye ayırmak zorunda kalmıştır. Küresel güçler, terör kartını sadece askeri bir tehdit olarak değil; Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmasını engelleyen, onu sürekli iç sorunlarıyla meşgul eden stratejik bir fren mekanizması olarak kurgulamıştır" ifadelerini kullandı.