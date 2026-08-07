'Terörsüz Türkiye Yasası' için Diyarbakır Anneleri SABAH'a konuştu: Artık 'Geliyorum' diye bir telefon bekliyorum

BU YASA UMUDUMUZ OLDU

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Necibe Çiftçi'nin 16 yaşındaki oğlu Roşat Çiftçi, 2015 yılında dağa götürüldü. Diğer oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılıp 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit, bir oğlu dağda olan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu.

Yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Necibe Çiftçi, "Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum" dedi.