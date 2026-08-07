'Terörsüz Türkiye Yasası' için Diyarbakır Anneleri SABAH'a konuştu: Artık 'Geliyorum' diye bir telefon bekliyorum

Kızı Songül için 10 yıldır mücadele eden anne Fatma Akkuş ise, ailelere bu güzel günleri yaşatan devlete teşekkür ederek kızına kavuşmayı heyecanla beklediğini ifade etti.
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK
Diyarbakır'daki eylemi başlatan annelerden biri olan ve aynı zamanda oğlunu örgütten kurtaran Ayşegül Biçer: Türkiye, milletimizin sağduyusu, devletimizin kararlılığı ve kardeşlik hukukuna olan bağlılığı sayesinde bu tarihi süreci başarıyla tamamlayacaktır. Kazanan hiçbir siyasi görüş değil, kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan anneler olacaktır.
ARTIK KİMSE AĞLAMAYACAK
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, çerçeve yasayla birlikte binlerce yıllık kardeşliğin sağlam temeller üzerine kurulacağını belirterek artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Ataman "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi.