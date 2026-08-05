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TikTok’un deneyi faciayla sonuçlandı! Gizli algoritma ölüme sürükledi

TikTok’un deneyi faciayla sonuçlandı! Gizli algoritma ölüme sürükledi

ABD merkezli Bloomberg'in ulaştığı gizli şirket belgelerine göre TikTok, 2021 yılında zararlı içerikleri azaltmak için geliştirdiği algoritma güncellemesini tüm kullanıcılara aynı anda sunmayarak yaklaşık 15 milyon ABD'li kullanıcıyı kapsayan bir kontrol grubunda eski sistemi kullanmaya devam ettirdi. Belgelerde, bu grupta yer alan 16 yaşındaki Chase Nasca'nın intihar ve kendine zarar verme içeriklerinin yoğun şekilde önerildiği bir "filtre balonu" içine sürüklendiği, ölümünden önce iki haftada kendisine 7 bin 563 video önerildiği ve ardından yaşamına son verdiği belirtildi.