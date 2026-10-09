TOKİ'den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasında geri sayım başladı. Borcunu erken kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahipleri için başlatılan kampanyada hem peşin kapatma hem de kısmi ödeme seçeneği bulunuyor. Peki başvurusu nasıl yapılıyor? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...