TOKİ'den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor. Buna göre taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor.

Başvuru yapacak vatandaşların geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksit ödemesini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması şartı bulunuyor. Geriye 12 ay veya daha az taksiti kalan hak sahipleri kampanyadan yararlanamıyor.