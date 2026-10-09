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  • TOKİ'den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

TOKİ'den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği yüzde 25 indirim kampanyasında geri sayım başladı. Borcunu erken kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahipleri için başlatılan kampanyada hem peşin kapatma hem de kısmi ödeme seçeneği bulunuyor. Peki başvurusu nasıl yapılıyor? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

01 TOKİ’den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında süre daralıyor.

02 TOKİ’den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

Yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiren kampanya kapsamında borcunu erken ödeyen vatandaşlar indirim fırsatından yararlanabilecek.

03 TOKİ’den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

TAM VE KISMİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Kampanya, borcunun tamamını kapatmak isteyenlerin yanı sıra kısmi ödeme yapabilecek hak sahiplerini de kapsıyor.

Borcunun tamamını peşin ödeyen alıcılar, yüzde 25 indirim avantajından yararlanarak borçlarını kapatabilecek. Borcunun tamamını ödeme imkânı bulunmayan vatandaşlar ise kalan borç tutarının en az yüzde 25'ini yatırmaları hâlinde, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirim alabilecek.

04 TOKİ’den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor. Buna göre taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor.

Başvuru yapacak vatandaşların geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksit ödemesini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması şartı bulunuyor. Geriye 12 ay veya daha az taksiti kalan hak sahipleri kampanyadan yararlanamıyor.

05 TOKİ’den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

İndirim kampanyası başvuruları, gayrimenkul sözleşmesinin imzalandığı ilgili banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru öncesinde hak sahiplerinin belediyeden alınan Emlak Beyan Değeri Belgesi ile güncel ve geçerli DASK poliçesini hazırlaması gerekiyor.

Nakit ödeme imkânı bulunmayan vatandaşlar da sözleşmeli bankalar aracılığıyla konut kredisi kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

06 TOKİ’den yüzde 25 indirimli tapu! Borcunu kapatmak isteyenler için süre daralıyor

BORCUNU KAPATANLARA TAPU TESLİM EDİLECEK

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunun tamamını kapatan hak sahiplerine tapuları derhal teslim edilecek. Böylece şartları karşılayan vatandaşlar, erken ödeme indirimiyle borçlarını kapatırken tapularını da teslim alabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TOKİ

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