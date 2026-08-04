Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

A) Dini ve Gizli Bir Ritüel Olması

Moai'leri yontmak da taşımak da son derece kutsal bir işti. Bu süreci herkesin görmesi, sıradan insanların veya çocukların izlemesi yasaktı. Yürütme işlemi genellikle gizlilik içinde, kutsal sayılan saatlerde (yani gece veya alacakaranlıkta) yapılıyordu. Sürece dahil olmayan avam halk ise sabah uyandığında düne kadar orada olmayan dev bir heykeli yerinde dikilmiş olarak görüyordu.

B) Fiziksel İllüzyon

Heykeller 3 halatla sağa-sola sallanarak öne doğru ilerletildiğinde, uzaktan bakan biri için heykel gerçekten kendi adımlarıyla yürüyormuş gibi görünüyordu. Heykellerin altında tekerlek, araba veya onları taşıyan yüzlerce insan görünmüyordu; insanlar heykelin biraz uzağında halatları çekiyordu. Haliyle o dönemin insanı için bu manzara bir taşıma işleminden ziyade, heykelin yürümesi demekti.