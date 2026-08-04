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  • Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Büyük Okyanus'un en ıssız köşesindeki Paskalya Adası'nda yer alan dev Moai heykelleri, insanlığın zihnini kurcalamaya devam ediyor. Yerlilerin yüzyıllardır anlattığı "Heykeller geceleri yürüdü" efsanesi sonunda bilimsel olarak doğrulandı. Ne dev kütükler ne de binlerce köle... Arkeologların son fizik ve 3D modelleme çalışmaları, tonlarca ağırlıktaki Moai'lerin adım adım yürütüldüğünü ortaya koydu.

01 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü
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Büyük Okyanus'un ortasında, en yakın yerleşim yerine binlerce kilometre uzaklıkta yer alan Paskalya Adası (Rapa Nui), dünyadaki en gizemli yapılardan birine ev sahipliği yapıyor: Moai heykelleri. Ortalama 4 metre yüksekliğe ve 14 ton ağırlığa sahip bu devasa taş figürler, ilk bakışta sadece topraktan fırlayan dev kafalar gibi görünüyor.

02 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Ancak son yıllarda yapılan kazılar ve bilimsel araştırmalar, bu heykellerin sanılandan çok daha derin bir hikayeye, tonlarca ağırlıktaki gövdelere ve büyüleyici bir mühendislik sırrına sahip olduğunu ortaya koydu.

03 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

MOAİ HEYKELLERİ NASIL OLUŞTU?

Moai'lerin %95'i, sönmüş bir yanardağ olan Rano Raraku kraterindeki volkanik tüflerden yontuldu.

Usta heykeltıraşlar heykelleri doğrudan kayalığa oyarak şekillendiriyor, en son sırt kısmını kesip kayadan ayırıyordu. Taş ocağında yarım bırakılmış yüzlerce heykel bugün bile ayakta.

04 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Başlarındaki "Pukao" adı verilen 10 tonluk kırmızı şapkalar ise Puna Pau kraterinden çıkarıldı ve heykeller dikildikten sonra rampa ve halatlarla üzerlerine oturtuldu.

05 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

1722'de adaya ulaşan ilk Avrupalılar heykelleri ayakta bulsa da, 18. yüzyıl sonlarında kabile savaşları yüzünden heykellerin neredeyse tamamı yerlilerce devrildi.

Bugün adada dimdik duran Moai'ler, 20. yüzyılda arkeologların modern tekniklerle ayağa kaldırdığı heykellerdir.

06 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

EFSANENİN ASIL SAHİBİ: RAPA NUİ HALKI

Bu efsane dışarıdan gelen seyyahların uydurduğu bir şey değil. Adanın yerli halkı olan Rapa Nui'lerin sözlü kültürüne ait.

07 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Arkeologlar ve etnologlar 19. ve 20. yüzyılda adaya gidip yerlilere, "Bu devasa taşları adanın bir ucundan diğer ucuna nasıl götürdünüz" diye sorduklarında, yerlilerden hep aynı cevabı aldılar:

08 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

"Biz taşımadık. Kabile liderlerimiz ve şamanlarımız (kutsal güce sahip kişiler) mana denilen manevi bir güç kullandılar ve heykeller geceleri kendi kendine yürüyerek yerlerine geçti."

09 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Neden "Geceleri" ve Neden "Kendi Kendine"?

Burada iki ana sebep var:

10 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

A) Dini ve Gizli Bir Ritüel Olması

Moai'leri yontmak da taşımak da son derece kutsal bir işti. Bu süreci herkesin görmesi, sıradan insanların veya çocukların izlemesi yasaktı. Yürütme işlemi genellikle gizlilik içinde, kutsal sayılan saatlerde (yani gece veya alacakaranlıkta) yapılıyordu. Sürece dahil olmayan avam halk ise sabah uyandığında düne kadar orada olmayan dev bir heykeli yerinde dikilmiş olarak görüyordu.

B) Fiziksel İllüzyon

Heykeller 3 halatla sağa-sola sallanarak öne doğru ilerletildiğinde, uzaktan bakan biri için heykel gerçekten kendi adımlarıyla yürüyormuş gibi görünüyordu. Heykellerin altında tekerlek, araba veya onları taşıyan yüzlerce insan görünmüyordu; insanlar heykelin biraz uzağında halatları çekiyordu. Haliyle o dönemin insanı için bu manzara bir taşıma işleminden ziyade, heykelin yürümesi demekti.

11 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

HİKAYENİN EFSANEYE DÖNÜŞME SÜRECİ

Zamanla adadaki toplumsal yapı çöktü, kıtlık ve savaşlar başladı. Ağaçların tükenmesi ve Avrupa temasıyla birlikte adanın okuma yazma bilen bilge sınıfı (Rongorongo yazısını okuyabilenler) yok oldu.

12 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Birkaç kuşak sonra, atalarının bunu halat ve ritmik salınım fiziğiyle yaptığını pratik olarak bilmeyen torunlar, sadece büyüklerinden duydukları Heykeller geceleri yürüdü lafını gerçek bir mucize/büyü olarak anlatmaya başladılar.

13 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

HEYKELLERİN ANATOMİK YAPISI RASTGELE DEĞİLMİŞ!

Arkeolog Carl Lipo ve ekibinin yaptığı 3D taramalarda çok ilginç bir detay fark edildi. Taş ocağında tamamlanıp yola çıkarılan heykellerin tabanı düz değil, hafif kavisli (D şeklinde) ve gövdeleri 5 ila 15 derece öne eğikti.

Yani Moai'ler ayakta durmak için değil, tam aksine öne doğru salınım yapıp devrilmeden dengede kalabilmek için özel olarak yontulmuştu.

14 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

SADECE 18 KİŞİ VE ÜÇ HALAT YETTİ

Teoriyi kanıtlamak için 4.35 tonluk birebir bir Moai replikası üretildi. Sonuç şaşırtıcıydı: Sanıldığı gibi yüzlerce kişiye gerek yoktu.

15 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Biri heykelin arkasında dengeyi sağlayan, ikisi de sağ ve solda yer alan üç grup insan, halatları ritmik şekilde çekerek heykeli sağa sola sallamaya başladı. Tıpkı ağır bir buzdolabını köşelerinden tutarak öne doğru ilerletmek gibi...

Sadece 18 kişi, bu dev heykeli 40 dakikada 100 metre yürütmeyi başardı.

16 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

HEYKELLER BÜYÜDÜKÇE YÜRÜTMEK DAHA DA KOLAYLAŞIYOR

Araştırmadaki en çarpıcı detaylardan biri de hareket başladıktan sonra momentumun devreye girmesi oldu. Bilim insanları, heykel ne kadar büyür ve ağırlaşırsa salınım hareketinin o kadar ivme kazandığını tespit etti.

Yani devasa Moai'leri kütükler üzerinde yatay taşımak imkansızken, dik konumda yürütmek fiziksel olarak en az enerji harcatan yöntemdi.

17 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

ADADAKİ ANTİK YOLLARIN GERÇEK İŞLEVİ ORTAYA ÇIKTI

Adada tespit edilen 4.5 metre genişliğindeki antik yolların sırrı da bu yürüyüşle çözüldü. Bu yolların kenarları hafif yüksek, ortası ise içbükey çukur şeklindeydi.

Bu özel yol tasarımı, yürütülen heykelin sağa veya sola kontrolden çıkıp devrilmesini engelliyor, adeta bir ray görevi görerek heykeli düz bir hatta tutuyordu.

18 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

YOLDA DEVRİLENLER TAŞ OCAĞINA DÖNEMEDİ

Yürütme teorisini destekleyen bir diğer somut kanıt ise yol kenarlarında yüzüstü veya sırtüstü yatan kırık Moai'ler.

19 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Eğer heykeller yatay olarak sürükleniyor olsaydı, yan yatmış halde bulunmaları gerekirdi. Ancak yol kenarında terkedilmiş heykellerin tamamı yürüyüş sırasında dengesini kaybedip öne veya arkaya devrilmiş halde bulundu.

20 Tonlarca Ağırlıktaki Dev Taşlar Nasıl Yürüdü? Moai Heykellerinin 800 Yıllık Sırrı Çözüldü

Bir kez devrilen dev bir heykeli tekrar ayağa kaldırıp yürütmek imkansız olduğu için yerliler onu orada bırakıp yenisini yontmaya başlıyordu.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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