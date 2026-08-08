Trabzonspor Mohamed Salah rüyasını nasıl gerçekleştirdi? Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke...

Dünya Trabzonspor'un Mohamed Salah transferini konuştu. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna da bordo mavili takım ve aldıkları kararlara ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Salih Tuna'nın "Salah'a da yazık olur" başlıklı yazısı:

Salah gibi bir dünya yıldızının Süper Lig'de top koşturacak olması hayal ötesiyken Trabzonspor bu rüyayı nasıl gerçekleştirdi?

Hele ki son yıllarda, "Bizim gelirimiz belli, İstanbul takımları gibi bir futbolcuya o kadar paraları veremeyiz" ezberinin zihinlere zerk edildiği, taraftara transferlerden çok satılan futbolcularla övünmenin kanıksatıldığı bir iklimde!