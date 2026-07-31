Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu ile yolların ayrılması an meselesi. Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile el sıkıştı. Trabzonspor ile Al Jazira ile mali şartlarda prensipte el sıkışıldı. 4 MİLYON EURO Trabzonspor'un Al Jazira'nın 4 milyon Euro civarındaki teklifini kabul ettiği kaydedildi. SALİH ŞARTLARA SICAK BAKTI Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'nın sunduğu şartlara sıcak baktığı belirtildi. Fatih Tekke'nin altı numaraya transfer istediği ve Salih Malkoçoğlu'nun bu nedenle şans bulmasının zorlaştığı belirtildi. 21 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor. Al Jazira, kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu da kadrosuna katmıştı.