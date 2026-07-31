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  • Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nun transferi konusunda Al Jazira ile anlaşma sağlandı.

01 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı
YUNUS EMRE SEL YUNUS EMRE SEL

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu ile yolların ayrılması an meselesi.

02 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile el sıkıştı.

03 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor ile Al Jazira ile mali şartlarda prensipte el sıkışıldı.

04 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

4 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Al Jazira'nın 4 milyon Euro civarındaki teklifini kabul ettiği kaydedildi.

05 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

SALİH ŞARTLARA SICAK BAKTI

Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'nın sunduğu şartlara sıcak baktığı belirtildi.

06 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Fatih Tekke'nin altı numaraya transfer istediği ve Salih Malkoçoğlu'nun bu nedenle şans bulmasının zorlaştığı belirtildi.

07 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

21 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

08 Trabzonspor’da Salih Malkoçoğlu veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Al Jazira, kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu da kadrosuna katmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #SALİH MALKOÇOĞLU #TRANSFER

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