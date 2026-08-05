Trafik sigortasında yeni dönem: Araç sahiplerini neler bekliyor? Hasar süreçlerinde ezber bozan değişiklikler..

40 BİN ÜZERİ EKSPER ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme, hasar tutarına ilişkin önemli bir eşik de getirdi. Buna göre trafik sigortasında 40 bin lirayı aşan tüm hasar dosyalarında bağımsız eksper tarafından fiziki inceleme yapılması ve rapor hazırlanması zorunlu hale geldi.

