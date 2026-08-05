Trafik sigortasında yeni dönem: Araç sahiplerini neler bekliyor? Hasar süreçlerinde ezber bozan değişiklikler..
1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik sigortası düzenlemesiyle eksper atamaları dijital sistem üzerinden yapılacak, 40 bin TL üzerindeki hasarlarda bağımsız eksper incelemesi zorunlu olacak. Değer kaybı tazminatı tek raporda hesaplanırken, muadil parça kullanımında araç sahibinin yazılı onayı aranacak. Ayrıca 1 Eylül'de hizmete başlayacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile hasar süreçleri tek merkezden yönetilecek. İşte detaylar...