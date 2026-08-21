SON DAKİKA| Trump’ın “Ekonomik D-Günü” planı sızdırıldı! ABD’den İran’a ‘çifte darbe’ tehdidi

ÇATIŞMADA YENİ AŞAMA: EKONOMİK BASKI

BBC'ye göre, İran ile ABD arasındaki çatışmada askeri zafer ya da diplomatik çözüm ihtimali giderek zayıflarken, Washington ekonomik yaptırımları en güçlü silah olarak öne çıkarıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda İran'a ekonomik destek sağlayan hiçbir ülkenin ayrıcalıklı olmayacağını belirterek şu mesajı verdi: "Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. İran'la iş yapmaya, para transfer etmeye, petrol satın almaya devam ederseniz ABD Hazine Bakanlığı tüm gücüyle yaptırım uygulayacaktır."