SON DAKİKA| Trump’ın “Ekonomik D-Günü” planı sızdırıldı! ABD’den İran’a ‘çifte darbe’ tehdidi

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN İÇİN KRİTİK EŞİK
Habere göre, Pakistan ile İran'ın ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi, İslamabad'ı olası Amerikan yaptırımlarına karşı kırılgan hale getiriyor. Hindistan cephesinde ise tablo farklı. Washington'ın önceki yaptırımları nedeniyle İran ile ticaret 2020'de önemli ölçüde geriledi. Buna rağmen Yeni Delhi, İran'a ağırlıklı olarak tahıl, çay, kahve ve baharat ihraç etmeyi sürdürüyor. Hindistan'ın İran'a ihracatı yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.