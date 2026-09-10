Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

"ABD'Yİ DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİRDİK"

Ağırlıklı olarak iç politika, sınır güvenliği ve ekonomi başlıkları ile ilgili konuşan Trump, kendi başkanlığında çok önemli adımlar attıklarını ve ülkeyi öncesine göre çok daha iyi noktaya getirdiklerini savundu.