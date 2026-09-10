Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!
Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesi Cumhuriyetçi tabanı ayağa kaldıracak vaat ve çıkışları peş peşe sıraladı. Her yetişkine 5 bin dolar ödeme sözü veren ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme fikrini ortaya atarak "Trump Boğazı" önerisini gündeme taşıdı. Cumhuriyetçi lider, İran savaşı ve Venezuela petrolü üzerinden de dikkat çeken mesajlar verdi.
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 11:24Son Güncelleme: 10 Eylül 2026 11:25