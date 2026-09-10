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  • Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri öncesi Cumhuriyetçi tabanı ayağa kaldıracak vaat ve çıkışları peş peşe sıraladı. Her yetişkine 5 bin dolar ödeme sözü veren ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme fikrini ortaya atarak "Trump Boğazı" önerisini gündeme taşıdı. Cumhuriyetçi lider, İran savaşı ve Venezuela petrolü üzerinden de dikkat çeken mesajlar verdi.

01 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!
AA AA

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas eyaletinin Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı ve burada konuşma yaptı.

02 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

"ABD'Yİ DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİRDİK"

Ağırlıklı olarak iç politika, sınır güvenliği ve ekonomi başlıkları ile ilgili konuşan Trump, kendi başkanlığında çok önemli adımlar attıklarını ve ülkeyi öncesine göre çok daha iyi noktaya getirdiklerini savundu.

03 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Trump, ABD'nin Joe Biden döneminde hem siyasal hem de ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, kendisinin başkan olmasıyla ABD'nin toparlandığını öne sürdü.

04 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

ABD'nin "açık sınır" politikası uyguladığını ve kendisinin göreve gelir gelmez buna son verdiğini anlatan Trump, son aylarda sınırdan düzensiz göçmen geçişini sıfırladıklarını ifade etti.

05 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Demokratlardan "solcu komünistler" diye söz eden Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde tüm Cumhuriyetçilere, Cumhuriyetçi adaylara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

06 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

"HÜRMÜZ BOĞAZI" İÇİN AKILALMAZ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Konuşmasının İran'la ilgili bölümünde, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeyle savaşa girdiklerini savunan Trump, "Bu savaşı kazanıyoruz." dedi.

07 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

"Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız." diyen Trump, "Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti biz kontrol ediyoruz. Bence Hürmüz Boğazı'na başka bir isim vermeliyiz. Ona 'Trump Boğazı' demeliyiz." ifadesini kullandı.

08 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme konusuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Böyle adlandırılacak, bayanlar ve baylar. Bu konuda bir duyuru yapacağım, oraya 'Trump Boğazı' diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar."

09 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

"VENEZUELA PETROLÜ EKONOMİYE KATKI SAĞLADI"

ABD'nin Venezuela'ya müdahale ederek bu ülke üzerinde ciddi hakimiyet sağladığını savunan Trump, Caracas yönetimiyle yaptıkları petrol anlaşmasından övgüyle bahsetti.

10 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Trump, söz konusu petrol anlaşmasının Amerikan ekonomisine önemli katkı yaptığını ifade ederek, bu anlaşma sayesinde İran'la yaşanan krize rağmen ülkedeki benzin fiyatlarını belli oranda kontrol altında tuttuklarını belirtti.

11 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

"HER YETİŞKİNE 5 BİN DOLAR ÖDEME" VAADİ

Trump, ABD'nin "ekonomik olarak başarısı nedeniyle" Kongre seçimlerine ilişkin bir vaadi olduğunu söyledi.

12 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Temsilciler Meclisi ve Senatodaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galip gelmesi halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeyeceklerini belirten Trump, bunu bir şirketin hissedarlarına "pay" ödemesine benzetti.

13 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

The Hill gazetesine göre, 270 milyon yetişkinin bulunduğu ABD'de bu ödemenin yasal olup olmadığı belirsiz.

14 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

ULUSAL PARTİ KONGRELERİ ABD SİYASETİNDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR

ABD'de geleneksel olarak başkanlık seçimlerinin yapıldığı yıl gerçekleştirilen ve partilerin başkan adaylarının resmen ilan edildiği ulusal parti kongreleri, Amerikan siyasi sisteminde önemli yer tutuyor.

15 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

Trump'ın haziran ayında yaptığı çağrının ardından Kongre ara seçimleri öncesinde toplanmasına karar verilen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, bu yönüyle bir ilki temsil ediyor.

16 Trump’tan yok artık dedirten seçim vaadi: Kesenin ağzını öyle bir açtı ki!

ABD Başkanı, söz konusu kongrenin ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanı konsolide etmek bakımından çok önemli olduğunu dile getiriyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN

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