TSK, Sisam Adası'nı göz hapsine aldı: Komandolar Yunanistan'ı korkuttu! Atina'yı panikleten hamle

Yunanistan'ın son dönemde İsrail'den hava savunma sistemi tedarik etmesi ve Ege'deki bazı adaların silahlandırılmasına hamle olarak Türkiye'nin Söke'deki askeri yapılanması Atina'nın gündemine taşındı. Yunan savunma analizlerinde birliklerin hareket kabiliyeti ve hava yoluyla intikal imkanlarına da vurgu yapıldı.
TÜRKİYE'NİN KARA GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİLER!
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; Söke'deki komando unsurlarının Foça'daki 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve İzmir'deki özel kuvvet unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin bölgedeki kara gücüne dikkat çekildi. Yunan basınındaki değerlendirmelerde, Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri kapasitesini güçlendirdiği belirtilirken Söke'deki tugayın bölgedeki gelişmeler açısından yakından takip edildiği aktarıldı.