TSK, Sisam Adası'nı göz hapsine aldı: Komandolar Yunanistan'ı korkuttu! Atina'yı panikleten hamle

'DERİN ENDİŞE KAYNAĞI'

Tugayın bölgeye konuşlandırılmasının, Ege'nin orta ve güney kesimindeki askeri yapılanmayı etkileyebileceğini belirten Charalambides, bu gelişmeyi Yunanistan açısından "derin endişe kaynağı" olarak nitelendirdi. Yunan uzmana göre Söke, Foça ve İzmir hattındaki mevcut askeri unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde bu birlik önemli bir konuma sahip. Analizlerde Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir ve Söke hattındaki askeri yapılanmaya da dikkat çekildi.