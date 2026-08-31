Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım
Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım
Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından Güney Kıbrıs'ta vicdanları yaralayan bir nefret dalgası ortaya çıktı. Türk yolcuların yaşamını yitirmesini hedef alan ırkçı yorumların yanı sıra Rum siyasetçi Fivos Kyprianou'nun "Ölenleri umursamayalım" sözleri, Türk düşmanlığının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 13:02Son Güncelleme: 31 Ağustos 2026 13:04