Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Gazeteci Dr. Sefa Karahasan'ın haberine göre, bazı sosyal medya kullanıcıları hayatını kaybedenler için başsağlığı dilemek yerine "Kahrolsunlar", "Gebersinler" ve "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" gibi nefret dolu ifadeler kullandı.