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  • Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından Güney Kıbrıs'ta vicdanları yaralayan bir nefret dalgası ortaya çıktı. Türk yolcuların yaşamını yitirmesini hedef alan ırkçı yorumların yanı sıra Rum siyasetçi Fivos Kyprianou'nun "Ölenleri umursamayalım" sözleri, Türk düşmanlığının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

01 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

KKTC'de Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

02 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Geminin Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

03 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Kazanın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

04 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

FACİAYI BİLE KİNLERİNE ALET ETTİLER

Yaşanan can kayıplarının ardından Güney Kıbrıs'ta sosyal medya üzerinden yapılan skandal yorumlar ise tepki çekti.

05 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Gazeteci Dr. Sefa Karahasan'ın haberine göre, bazı sosyal medya kullanıcıları hayatını kaybedenler için başsağlığı dilemek yerine "Kahrolsunlar", "Gebersinler" ve "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" gibi nefret dolu ifadeler kullandı.

06 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

İnsanların ölüm kalım mücadelesi verdiği, ailelerin yakınlarından gelecek bir haberi beklediği saatlerde yapılan bu yorumlar, Türk düşmanlığının bazı çevrelerde ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

07 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

RUM SİYASETÇİDEN İNSANLIK DIŞI SÖZLER

Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM üyesi Fivos Kyprianou da facianın ardından tepki çeken bir açıklama yaptı.

08 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Kyprianou'nun, "Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandığı belirtildi.

09 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

IRKÇI İFADELERE RUMLARDAN DA TEPKİ GELDİ

Kıbrıslı Rum yazar Marinos Nomikos, sosyal medyada yapılan söz konusu yorumlara sert tepki gösterdi.

10 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Nomikos, nefret içerikli yorumları yapanlara "Lağım düşünceliler. Utanç duyun" sözleriyle karşı çıktı.

11 Türk düşmanlıklarını apaçık ortaya koydular: Girne’deki facia sonrası Rum siyasetçiden alçak sözler! Ölenleri umursamayalım

Ayrıca çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da söz konusu yorumlara tepki göstererek Türkçe ve Yunanca "Başınız sağ olsun" mesajları paylaştığı aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KIBRIS #KKTC

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