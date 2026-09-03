SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD'nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

TRUMP BAŞKANLIK MEMORANDUMU İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay ABD Donanması'nın kapasitesini ve ülkenin gemi inşa sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan bir başkanlık memorandumu imzalamıştı. Memorandum, belirli şartları karşılayan yabancı gemi üreticilerinin, kendi ülkelerindeki tersanelerde ABD Donanması için geçici olarak en fazla 2 gemi inşa edebilmesinin önünü açmıştı. Düzenlemeyle ABD'nin mevcut gemi inşa kapasitesindeki açığın kısa vadede giderilmesi ve yabancı şirketlerin yatırım, teknoloji ve deneyimlerinin ABD'deki gemi inşa kapasitesinin geliştirilmesinde kullanılması hedeflenmişti.