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  • SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD'nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD'nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

Son Dakika: ABD medyasına göre Washington yönetimi, ABD Donanması için geliştirilecek yeni savaş gemisi programında Türkiye'nin İstanbul Sınıfı fırkateyn tasarımlarını değerlendirmeye aldı. USNI News'in üç sektör kaynağına dayandırdığı haberde, iki geminin ilk etapta yabancı tersanelerde inşa edilip ardından üretimin ABD'ye taşınabileceği belirtildi. Bu adımın ABD'nin yerli savaş gemisi geleneğinde tarihi bir değişime işaret edebileceği ifade edildi.

01 SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD’nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle
İHA İHA

ABD medyası, Washington yönetiminin yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirdiğini aktardı.

02 SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD’nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

ABD Deniz Enstitüsü'nün (U.S. Naval Institute) yayın organı USNI News, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD donanmasını ve gemi inşa sanayisini güvenilir müttefikleriyle iş birliği yaparak yeniden yapılandırmayı hedefleyen Washington yönetiminin, yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirmeye aldığı bildirildi.

03 SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD’nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

Gemi inşa sektöründen 3 kaynağa dayandırılan haberde, Beyaz Saray ve ABD Donanması'nın açılacak yeni bir ihale için bu üç ülkenin fırkateyn tasarımlarını mercek altına aldığı aktarıldı. Planın, üretim sürecinin tamamen ABD'ye geçmesinden önce iki geminin yabancı tersanelerde inşa edilmesini de kapsayabileceği belirtildi.

04 SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD’nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

TÜRKİYE'NİN "İSTANBUL SINIFI" FIRKATEYNİ ABD'NİN RADARINDA

Değerlendirmeye alınan tasarımlar arasında Türk tersanelerinde inşa edilen "İstanbul Sınıfı" güdümlü füze fırkateynin yanı sıra Güney Kore tersanelerinde üretilen "Chungnam Sınıfı" fırkateyn ile Japon firması Mitsubishi Heavy Industries'in "FFM Mogami Sınıfı" fırkateynin ihracata yönelik versiyonunun yer aldığı belirtildi.

05 SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD’nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

Kaynaklara göre "İstanbul Sınıfı"nı değerlendirmeye alma kararı, temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından geldi. ABD'nin yüz yılı aşkın süredir devam eden yerli üretim savaş gemisi kullanma geleneğine dikkat çekilen haberde, yabancı ülkelerden savaş gemisi tedarik etme hamlesinin ABD açısından bir dönüm noktası olabileceği aktarıldı.

06 SON DAKİKA| Türk fırkateyni ABD’nin radarında! Washington’ın 100 yıllık geleneğini değiştiren hamle

TRUMP BAŞKANLIK MEMORANDUMU İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay ABD Donanması'nın kapasitesini ve ülkenin gemi inşa sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan bir başkanlık memorandumu imzalamıştı. Memorandum, belirli şartları karşılayan yabancı gemi üreticilerinin, kendi ülkelerindeki tersanelerde ABD Donanması için geçici olarak en fazla 2 gemi inşa edebilmesinin önünü açmıştı. Düzenlemeyle ABD'nin mevcut gemi inşa kapasitesindeki açığın kısa vadede giderilmesi ve yabancı şirketlerin yatırım, teknoloji ve deneyimlerinin ABD'deki gemi inşa kapasitesinin geliştirilmesinde kullanılması hedeflenmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #WASHİNGTON #TÜRKİYE

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