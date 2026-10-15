Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?
Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?
Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 82 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 8,73 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi. Fransa, İspanya ve İtalya en fazla ihracat yapılan ilk üç pazar olurken, Fransa'ya dış satım yüzde 5 artışla 1 milyar 640 milyon doları aştı. İlk 10 pazarın 9'unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 11:17Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 11:20