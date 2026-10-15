  • Haberler
  • Galeri
  • Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 82 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye 8,73 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi. Fransa, İspanya ve İtalya en fazla ihracat yapılan ilk üç pazar olurken, Fransa'ya dış satım yüzde 5 artışla 1 milyar 640 milyon doları aştı. İlk 10 pazarın 9'unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. İşte detaylar...

01 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 8 milyar 732 milyon 380 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

02 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Otomotiv sektör temsilcileri, yılın 9 ayında 82 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

03 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Ocak-eylül döneminde, 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 28 oldu.

04 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Ocak-Eylül 2025'te 9 milyar 303 milyon 695 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 azalışla 8 milyar 732 milyon 380 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

05 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

EN FAZLA BİNEK OTOMOBİL FRANSA'YA GÖNDERİLDİ

Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi.

06 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında Fransa'ya ihracatını yüzde 5 artırarak 1 milyar 562 milyon 263 bin dolardan 1 milyar 640 milyon 938 bin dolara taşıdı.

07 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Listenin ikinci sırasındaki İspanya'ya 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 1 milyar 136 milyon 144 bin dolardan 1 milyar 207 milyon 330 bin dolara çıktı.

08 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 yükselişle 917 milyon 847 bin dolardan 977 milyon 816 bin dolara ulaştı.

09 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki Almanya'ya yüzde 25'lik düşüşle 715 milyon 513 bin, beşinci sıradaki Slovenya'ya da yüzde 6,7'lik artışla 712 milyon 361 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

10 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

BİNEK OTOMOBİL İHRACATINDA İLK 10 PAZARDAN 9'U AB ÜYESİ

Altıncı sırada yer alan Birleşik Krallık'a binek otomobil ihracatı, yüzde 38,3 azalışla 1 milyar 42 milyon 107 bin dolardan 643 milyon 211 bin dolara geriledi.

11 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Polonya 568 milyon 82 bin dolarla yedinci, Belçika 352 milyon 755 bin dolarla sekizinci, Hollanda 182 milyon 685 bin dolarla dokuzuncu ve Yunanistan 164 milyon 50 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

12 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazarın 9'unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

13 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde binek otomobil ihracatı yapılmayan Libya'ya 14 milyon 200 bin ve Estonya'ya da 8 milyon 483 bin dolarlık dış satım yapıldı.

14 Türk otomotivinin ihracat haritası belli oldu: Avrupa ilk sırada! Zirvede hangi ülkeler var?

Ocak-eylül dönemindeki 8 milyar 732 milyon 380 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yüzde 82'si (7 milyar 164 milyon 741 bin doları) ilk 10 ülkeye gerçekleştirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #TÜRKİYE #OTOMOTİV SEKTÖRÜ #OTOMOTİV

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!