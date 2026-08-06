Türkiye Avrupa'nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ RÜZGÂR
Türkiye, son yıllarda geliştirdiği güçlü savunma sanayisi ekosistemi sayesinde bu alanda önemli bir avantaja sahip. Ana yüklenici firmaların etrafında oluşan geniş tedarik ağı, yalnızca savunma projelerine değil, aynı zamanda yüksek katma değerli sivil üretime de katkı sağlıyor. Bugün savunma sanayisinde faaliyet gösteren birçok KOBİ, aynı üretim kabiliyetiyle otomotiv, havacılık, makine ve medikal sektörlerine de parça üretebiliyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa'nın yeniden silahlanma programları ve NATO'nun artan savunma yatırımları, Türk KOBİ'leri için önemli bir ihracat fırsatı oluşturabilir.