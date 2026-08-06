Türkiye Avrupa'nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

ESNEK ÜRETİM YETENEĞİ

Türkiye'nin Avrupa ile üretim entegrasyonunda en güçlü olduğu alan otomotiv ve makine sanayi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den yaptığı ithalatta 26.2 milyar euroyla ulaşım araçları, 17.3 milyar euroyla makine ve ekipmanlar ilk sıralarda yer alıyor. Yalnızca bu iki sektör, Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 42'sini oluşturuyor. Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Manisa gibi üretim üslerinde faaliyet gösteren binlerce KOBİ, otomotiv devlerine parça üretiyor. Avrupa'daki bir fabrikanın üretimi durduğunda haftalarca Çin'den parça beklemek yerine birkaç gün içinde Türkiye'den ürün tedarik edebilmesi büyük avantaj sağlıyor. Aynı durum makine, endüstriyel ekipman ve otomasyon sistemleri için de geçerli. Esnek üretim yapan Türk KOBİ'leri, Avrupa'nın "ikinci tedarikçisi" olma fırsatını yakalıyor.