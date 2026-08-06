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  • Türkiye Avrupa'nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

Türkiye Avrupa'nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

Avrupa artık en ucuz üreticiyi değil, en güvenilir, en hızlı ve en sürdürülebilir tedarikçiyi arıyor. Türkiye ise coğrafi konumu, güçlü sanayi altyapısı ve esnek üretim kabiliyetiyle bu dönüşümün en büyük kazanan adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

01 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat
Metin CAN Metin CAN

Pandemiyle başlayan tedarik zinciri krizleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları ve ABD-Çin rekabeti küresel ekonominin ezberini bozdu.

02 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

Avrupa şirketleri artık tek bir ülkeye bağımlı kalmanın maliyetini gördü. Yeni dönemde "yakın üretim" (nearshoring), "dost ülkelerden tedarik" (friendshoring) ve yeşil üretim kavramları öne çıkarken, Türkiye birçok sektörde Avrupa'nın doğal üretim ortağı haline geliyor. İşte öne çıkan 5 konjonktürel fırsat...

03 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

YAKIN TEDARİKÇİ ARAYIŞI
Küresel ticarette artık yalnızca ürünün fiyatı değil, teslim süresi de rekabet avantajı sağlıyor. Çin'den Avrupa'ya ulaşan bir ürün haftalar süren deniz yolculuğu gerektirirken, Türkiye'den çıkan bir ürün birkaç gün içinde Avrupa fabrikalarına ulaşabiliyor. Bu nedenle birçok Avrupalı şirket siparişlerini tek merkez yerine farklı ülkelere dağıtmaya başladı. Rakamlar da bu dönüşümü doğruluyor.

04 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

Avrupa Birliği'nin Türkiye'den yaptığı ithalat 2020 yılında 62.5 milyar euro iken 2025'te 103.3 milyar euroya yükseldi. Beş yılda yaklaşık yüzde 65 büyüyen hacim, Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli üretim ortaklarından biri haline geldiğini gösteriyor. Çin hâlâ Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olsa da şirketler artık Türkiye gibi yakın ve güvenilir üretim merkezlerine daha fazla sipariş yönlendiriyor.

05 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

ESNEK ÜRETİM YETENEĞİ
Türkiye'nin Avrupa ile üretim entegrasyonunda en güçlü olduğu alan otomotiv ve makine sanayi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den yaptığı ithalatta 26.2 milyar euroyla ulaşım araçları, 17.3 milyar euroyla makine ve ekipmanlar ilk sıralarda yer alıyor. Yalnızca bu iki sektör, Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 42'sini oluşturuyor. Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Manisa gibi üretim üslerinde faaliyet gösteren binlerce KOBİ, otomotiv devlerine parça üretiyor. Avrupa'daki bir fabrikanın üretimi durduğunda haftalarca Çin'den parça beklemek yerine birkaç gün içinde Türkiye'den ürün tedarik edebilmesi büyük avantaj sağlıyor. Aynı durum makine, endüstriyel ekipman ve otomasyon sistemleri için de geçerli. Esnek üretim yapan Türk KOBİ'leri, Avrupa'nın "ikinci tedarikçisi" olma fırsatını yakalıyor.

06 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ RÜZGÂR
Türkiye, son yıllarda geliştirdiği güçlü savunma sanayisi ekosistemi sayesinde bu alanda önemli bir avantaja sahip. Ana yüklenici firmaların etrafında oluşan geniş tedarik ağı, yalnızca savunma projelerine değil, aynı zamanda yüksek katma değerli sivil üretime de katkı sağlıyor. Bugün savunma sanayisinde faaliyet gösteren birçok KOBİ, aynı üretim kabiliyetiyle otomotiv, havacılık, makine ve medikal sektörlerine de parça üretebiliyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa'nın yeniden silahlanma programları ve NATO'nun artan savunma yatırımları, Türk KOBİ'leri için önemli bir ihracat fırsatı oluşturabilir.

07 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

DİJİTALE ADAPTASYON
Küresel ekonomide yaşanan değişim büyük fabrikalardan çok hızlı hareket edebilen KOBİ'lerin önünü açıyor. Avrupa şirketleri artık milyonlarca adet ürün yerine daha küçük partiler halinde sipariş veriyor. Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatının yaklaşık yüzde 43'ü zaten AB ülkelerine yapılıyor. Bu güçlü entegrasyon, Türk KOBİ'leri için büyük bir avantaj. Yapay zekâ destekli üretim planlaması, otomasyon, enerji verimliliği, dijital kalite kontrol ve yeşil üretim yatırımlarını tamamlayan işletmeler önümüzdeki dönemin en büyük kazananları olacak.

08 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

ATIK EKONOMİSİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM
Dünyada rekabet artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, üretimin çevresel etkisiyle de ölçülüyor. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), ihracatta karbon ayak izini önemli bir kriter haline getiriyor. Avrupa, geri dönüştürülmüş hammadde kullanan ve düşük karbonlu üretim yapan tedarikçileri tercih ediyor. Türkiye bu alanda önemli bir avantaja sahip. Plastik geri dönüşümünde Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri olan Türkiye'nin yıllık geri dönüşüm kapasitesi 1.5 milyon tonun üzerine çıkmış durumda. Çelik üretiminin yaklaşık yüzde 70'i hurda metalden gerçekleştiriliyor. Organize sanayi bölgelerinde güneş enerjisi yatırımları hızla artarken, birçok fabrika kendi elektriğini üretmeye başladı.

09 Türkiye Avrupa’nın yeni üretim üssü oluyor! İşte KOBİ’ler için beş stratejik fırsat

AB'NİN İTHALATI YÜZDE 65 ARTTI
103 milyar euro: AB'nin 2025 yılında Türkiye'den yaptığı ithalat.
%65: Son beş yılda AB'nin Türkiye'den ithalatındaki artış.
26.2 milyar euro: Otomotiv ve ulaşım ekipmanları ihracatı.
17.3 milyar euro: Makine ve ekipman ihracatı.
13 milyar euro: Tekstil ve tekstil ürünleri ihracatı.
1.5 milyon ton: Türkiye'nin yıllık plastik geri dönüşüm kapasitesi.
%70: Çelik üretiminde hurda metal kullanım oranı.
%43: Türkiye ihracatında Avrupa Birliği'nin payı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #KOBİ

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