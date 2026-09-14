Türkiye bu skandalı konuşuyor! Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri şoke etti: Balya balya dövizler çıktı

'ALTINLAR EMANETTİ' SAVUNMASINDA ÇELİŞKİ

Tançalan, ifadesinde düğünde sergilenen ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.'nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve faturasının bulunduğunu ifade ettiği yer aldı. İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.

Raporda ayrıca, Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı dosyaların aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu, ancak mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.