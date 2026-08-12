Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Birleşmiş Milletler ve TÜİK verileri küresel ömür haritasını ortaya koydu. Dünya ortalamasını belirgin şekilde geride bırakan Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşam süresi ve sağlıklı yaşama bakımından pek çok ülkeden daha avantajlı! İşte en uzun yaşayan ülkeler listesinde Türkiye'nin konumu.