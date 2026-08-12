Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Birleşmiş Milletler ve TÜİK verileri küresel ömür haritasını ortaya koydu. Dünya ortalamasını belirgin şekilde geride bırakan Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşam süresi ve sağlıklı yaşama bakımından pek çok ülkeden daha avantajlı! İşte en uzun yaşayan ülkeler listesinde Türkiye'nin konumu. Veriler Ne Anlama Geliyor? Doğuşta beklenen yaşam süresi verileri, ülkelerin sağlık altyapısı, yaşam standartları ve refah seviyeleri hakkında doğrudan bilgi veriyor. Türkiye'nin hem kadın hem erkek nüfusunda dünya ortalamasını net bir şekilde geçmesi, genel yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki küresel standartları yakaladığını gözler önüne seriyor. Türkiye Dünya Ortalamasının Üzerinde Raporda göze çarpan en önemli detaylardan biri, Türkiye'deki yaşam süresi beklentisinin küresel ortalamanın net bir şekilde üzerinde yer alması oldu. Kadınlarda Zirve Monako'nun, Son Sıra Nijerya'nın Kadınlar kategorisinde yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında bir Avrupa mikro devleti yer alırken, Asya ülkeleri de zirveyi zorluyor. En Yüksek Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Kadınlar): 1. Monako: 88,7 yıl 2. Japonya: 88,0 yıl 3. Güney Kore: 87,4 yıl 4. San Marino: 87,3 yıl 5. İspanya: 86,6 yıl 6. Singapur: 86,5 yıl 7. Andorra: 86,4 yıl 8. Fransa: 86,3 yıl 8. Fransa: 86,3 yıl 10. İtalya: 86,0 yıl Türkiye kadınlarda 80,7 yıllık yaşam süresiyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl olarak ölçüldü. Bu oran, 76,2 yıl olan dünya kadın ortalamasından oldukça yüksek. En Düşük Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Kadınlar): Nijerya: 55,1 yıl Çad: 57,4 yıl Orta Afrika Cumhuriyeti: 59,8 yıl Güney Sudan: 60,9 yıl Lesotho: 60,9 yıl Erkeklerde Liste Değişse de Lider Değişmedi Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlara oranla genel olarak birkaç yıl daha kısa olsa da liderlik koltuğu değişmedi. Avustralya ve Körfez ülkeleri erkek listesinde üst sıralarda dikkat çekiyor. En Yüksek Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Erkekler): 1. Monako: 84,7 yıl 2. San Marino: 84,4 yıl 3. Avustralya: 82,4 yıl 4. Andorra: 82,4 yıl 5. Birleşik Arap Emirlikleri: 82,4 yıl 6. İsviçre: 82,3 yıl 7. Lihtenştayn: 82,2 yıl 8. Norveç: 82,1 yıl 9. Japonya: 82,0 yıl 10. Katar: 82,0 yıl Türkiye erkeklerde 75,5 yıllık yaşam süresiyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi ise 75,5 yıl oldu ve 70,9 yıl olan dünya erkek ortalamasını geride bıraktı. En Düşük Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Erkekler): Çad: 53,5 yıl Nijerya: 54,5 yıl Güney Sudan: 54,9 yıl Lesotho: 55,4 yıl Orta Afrika Cumhuriyeti: 55,7 yıl