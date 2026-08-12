  • Haberler
  • Galeri
  • Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Küresel ortalamanın çok üstündeyiz! TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi yükselişte. 73,8 yıllık ortalama yaşam süresini aşarak onlarca ülkeden daha uzun yaşadığımızı gösterdik.

01 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Birleşmiş Milletler ve TÜİK verileri küresel ömür haritasını ortaya koydu. Dünya ortalamasını belirgin şekilde geride bırakan Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşam süresi ve sağlıklı yaşama bakımından pek çok ülkeden daha avantajlı! İşte en uzun yaşayan ülkeler listesinde Türkiye'nin konumu.

02 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Veriler Ne Anlama Geliyor?

Doğuşta beklenen yaşam süresi verileri, ülkelerin sağlık altyapısı, yaşam standartları ve refah seviyeleri hakkında doğrudan bilgi veriyor.

03 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Türkiye'nin hem kadın hem erkek nüfusunda dünya ortalamasını net bir şekilde geçmesi, genel yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki küresel standartları yakaladığını gözler önüne seriyor.

04 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Türkiye Dünya Ortalamasının Üzerinde

Raporda göze çarpan en önemli detaylardan biri, Türkiye'deki yaşam süresi beklentisinin küresel ortalamanın net bir şekilde üzerinde yer alması oldu.

05 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Kadınlarda Zirve Monako'nun, Son Sıra Nijerya'nın

Kadınlar kategorisinde yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında bir Avrupa mikro devleti yer alırken, Asya ülkeleri de zirveyi zorluyor.

06 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

En Yüksek Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Kadınlar):

1. Monako: 88,7 yıl

07 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

2. Japonya: 88,0 yıl

08 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

3. Güney Kore: 87,4 yıl

09 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

4. San Marino: 87,3 yıl

10 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

5. İspanya: 86,6 yıl

11 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

6. Singapur: 86,5 yıl

12 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

7. Andorra: 86,4 yıl

13 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

8. Fransa: 86,3 yıl

14 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

8. Fransa: 86,3 yıl

15 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

10. İtalya: 86,0 yıl

16 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Türkiye kadınlarda 80,7 yıllık yaşam süresiyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır.

17 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl olarak ölçüldü. Bu oran, 76,2 yıl olan dünya kadın ortalamasından oldukça yüksek.

18 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

En Düşük Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Kadınlar):

Nijerya: 55,1 yıl

Çad: 57,4 yıl

Orta Afrika Cumhuriyeti: 59,8 yıl

Güney Sudan: 60,9 yıl

Lesotho: 60,9 yıl

19 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

Erkeklerde Liste Değişse de Lider Değişmedi

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlara oranla genel olarak birkaç yıl daha kısa olsa da liderlik koltuğu değişmedi. Avustralya ve Körfez ülkeleri erkek listesinde üst sıralarda dikkat çekiyor.

20 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

En Yüksek Yaşam Süresine Sahip Ülkeler (Erkekler):

1. Monako: 84,7 yıl

21 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

2. San Marino: 84,4 yıl

22 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

3. Avustralya: 82,4 yıl

23 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

4. Andorra: 82,4 yıl

24 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

5. Birleşik Arap Emirlikleri: 82,4 yıl

25 Türkiye Dünya Ortalamasını Ezdi Geçti! İşte En Uzun Yaşayan Ülkeler Listesi

6. İsviçre: 82,3 yıl