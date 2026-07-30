SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!
Son Dakika: İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'deki askeri varlıklar, Türkiye'nin bölgedeki etkisi ve Ankara'ya F-35 satışı konularını gündeme getirdi. Netanyahu'nun Trump'a Türkiye ve İsrail'in Suriye'de kontrol ettiği alanları gösteren bir harita sunduğu ileri sürüldü. Görüşmede Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunduğu ve Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı aktarılırken, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri planları da gündemde yer aldı.