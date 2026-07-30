SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

Netanyahu daha önce de Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Ancak Trump'ın bu açıklamalardan memnun olmadığı ve görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada, kendisine herhangi bir ülkeye silah satışı konusunda kimsenin talimat veremeyeceğini söylemişti.