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  • SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

Son Dakika: İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'deki askeri varlıklar, Türkiye'nin bölgedeki etkisi ve Ankara'ya F-35 satışı konularını gündeme getirdi. Netanyahu'nun Trump'a Türkiye ve İsrail'in Suriye'de kontrol ettiği alanları gösteren bir harita sunduğu ileri sürüldü. Görüşmede Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunduğu ve Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı aktarılırken, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri planları da gündemde yer aldı.

01 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!
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İsrail merkezli Times of Israel'e göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Oval Ofis'te gerçekleştirilen 90 dakikalık görüşmenin bir bölümü Türkiye odaklıydı. Görüşmede Suriye'deki İsrail askeri varlığı, Türkiye'nin bölgedeki etkisi ve ABD'nin İsrail'e yönelik silah satış politikaları da gündeme geldi.

02 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

Haberde yer alan bilgilere göre Netanyahu, Trump'ın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Suriye ve komşu Lübnan'daki bazı bölgelerden çekilmesine yönelik özel talepleri karşısında, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığını gündeme taşıdı.

03 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

NETANYAHU'DAN TRUMP'A SURİYE HARİTASI

Times of Israel'in aktardığına göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun görüşme sırasında Trump'a Türkiye ve İsrail'in Suriye'de kontrol ettiği bölgeleri gösteren bir harita sunduğunu söyledi.

04 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

Yetkilinin açıklamasına göre Netanyahu, Türkiye'nin kontrolündeki alanın Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgenin ise yalnızca yüzde 0,1 seviyesinde olduğunu iddia etti. Haberde, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının Suriye hükümetinin onayıyla gerçekleştiği, İsrail'in Suriye'deki kontrolünün ise Şam yönetiminin onayı olmadan sürdürüldüğü belirtildi.

05 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

NETANYAHU'DAN F-35 SATIŞINA İLİŞKİN İTİRAZ

Habere göre, Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkiler de ele alındı. Üst düzey İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Trump'a Erdoğan'ın "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya çalıştığını" söylediğini ve Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının satışına yönelik itirazını yinelediğini aktardı.

06 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

Netanyahu daha önce de Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Ancak Trump'ın bu açıklamalardan memnun olmadığı ve görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada, kendisine herhangi bir ülkeye silah satışı konusunda kimsenin talimat veremeyeceğini söylemişti.

07 SON DAKİKA| Türkiye gündemiyle masaya oturdu, Netanyahu, Trump’a harita sundu!

İSRAİL LÜBNAN'DAKİ ASKERİ VARLIĞINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinde yeni "pilot bölgeler" oluşturmayı hedeflediklerini duyurdu. Times of Israel'in haberine göre söz konusu konu, gelecek hafta Roma'da ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilecek İsrail-Lübnan görüşmelerinin yeni turunda ele alınacak. İsrail tarafı ise bu görüşmeler öncesinde Lübnan'dan yeni bir asker çekilmesine karşı olduğunu belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #DONALD TRUMP #TÜRKİYE #SURİYE #İSRAİL #OVAL OFİS

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