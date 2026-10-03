SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

"TÜRKİYE DENİZ GÜCÜ, MISIR KARA GÜCÜ SAĞLAYACAK"

Haberde Türkiye ile Mısır'ın son dönemde yeniden geliştirdiği ilişkilerin Somali'deki askeri işbirliğine de yansıyabileceği ifade edildi. Habere göre iki ülke Somali'de farklı askeri yetenekleri tamamlayabilecek bir konuma geliyor. Bu değerlendirmeye göre Türkiye, Somali'nin deniz savunması, deniz güvenliği ve teknolojik kapasitesinde rol üstlenirken, Mısır'ın ağırlıklı olarak kara birlikleriyle Etiyopya'ya karşı doğrudan bir caydırıcılık oluşturması bekleniyor. Bu durumun, Ankara ile Kahire arasında son yıllarda yeniden gelişen ilişkilerin Afrika Boynuzu'ndaki askeri ve stratejik alana da yansıması anlamına gelebileceği belirtildi.