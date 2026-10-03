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  • SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

Son Dakika: İsrail'in Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri sürerken, bölgedeki rekabetin etkileri Afrika Boynuzu'na da taşındı. Türkiye'nin Afrika'da giderek artan siyasi, askeri ve stratejik hamleleri, İsrail'in bölgedeki hesaplarını etkileyebilecek yeni bir jeopolitik denklem oluşturuyor. Somali'de Türkiye ile Mısır'ın artan varlığı, İsrail'in Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki planları açısından yeni bir stratejik meydan okuma olarak öne çıkıyor.

01 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler
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İsrail merkezli Nziv, Mısır'ın Somali'de askeri güç konuşlandırmaya hazırlık kapsamında mevcut askeri kampları ve hava üslerini devralarak yeniden donatmaya başladığını ileri sürdü. Kahire'nin hamlesinin, Etiyopya ile yaşadığı Nil ve Kızıldeniz gerilimlerinin yanı sıra Türkiye ve İsrail'in Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki artan varlığıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

02 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

MISIR SOMALİ'YE ASKER KONUŞLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

İsrail merkezli Nziv'de yer alan habere göre, Somali'deki yerel kaynaklar Mısır'ın ülke topraklarında askeri güç konuşlandırmaya hazırlık amacıyla çeşitli üs ve askeri tesisler kurmaya başladığını iddia etti. Haberde, Mısır askeri güçlerinin Somali'ye konuşlandırılması ve ülkede askeri üslerin oluşturulmasının Afrika Boynuzu'nda önemli bir jeopolitik değişime işaret ettiği savunuldu. Söz konusu hamlenin, başta Etiyopya olmak üzere İsrail, Türkiye ve Arap ülkelerinin bölgede kesişen çıkarları çerçevesinde yeni bir güç dengesi oluşturma amacı taşıdığı öne sürüldü. Bu kapsamda Mısır ile Somali arasında imzalanan stratejik savunma anlaşmasının ve Mısır'ın yeni Afrika Birliği barış gücü misyonu AUSSOM'a katılımının önemli rol oynadığı belirtildi.

03 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

Nziv'in haberinde, Mısır'ın Somali'deki askeri varlığının en önemli nedenlerinden birinin Etiyopya ile yaşanan uzun süreli anlaşmazlık olduğu ifade edildi. Mısır ile Etiyopya arasında Nil Nehri'nin sularının paylaşımı ve Etiyopya'nın Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (GERD) projesi nedeniyle uzun süredir devam eden ciddi bir anlaşmazlık bulunuyor. Habere göre Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim sağlamak ve burada bir deniz üssü elde etmek amacıyla Somaliland yönetimiyle mutabakat zaptı imzalaması, Mısır ile Somali arasındaki askeri yakınlaşmayı hızlandırdı.

04 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

Somali yönetiminin, Somaliland ile yapılan anlaşmayı kendi egemenliğine yönelik bir ihlal olarak değerlendirdiği belirtilirken, Mısır'ın da bu süreçte Somali'nin yanında yer aldığı kaydedildi. Nziv'e göre Kahire, Etiyopya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Somali'ye binlerce asker ve askeri personel göndermeye hazırlanıyor. Haberde bu sayının 10 bin asker ve danışmana kadar çıkabileceği iddia edildi.

05 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

TÜRKİYE İLE MISIR SOMALİ'DE YAKINLAŞIYOR

Nziv'in değerlendirmesine göre Mısır'ın Somali'deki askeri varlığının bir diğer önemli boyutunu Türkiye ile koordinasyon oluşturuyor. Haberde, Mısır'a ait üslerin Türkiye'nin Somali'deki askeri tesisiyle fiziksel olarak "birleşik" olmadığı, ancak iki ülkenin Somali'de stratejik koordinasyon içerisinde hareket ettiği ifade edildi.

06 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

Türkiye'nin Mogadişu'da, Somali'nin başkenti yakınlarında bulunan TURKSOM Kampı, ülkenin en büyük denizaşırı askeri tesislerinden biri olarak gösterildi. Türkiye ayrıca Somali ile deniz savunmasına ilişkin anlaşmalar kapsamında ülkenin kıyılarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

07 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

TÜRKİYE'NİN "UZAY VE FÜZE ÜSSÜ"

İsrail merkezli Nziv'in haberinde Türkiye'nin Somali'deki faaliyetleri kapsamında bir başka gelişmeye de yer verildi. Habere göre Türkiye, Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Vahşeyh bölgesinde yaklaşık 350 milyon dolar maliyetle stratejik bir uzay ve füze tesisi kuruyor. Tesisin Türkiye'nin uzun menzilli balistik füze sistemleri için bir test alanı olarak kullanılabileceğini öne sürdüğünü yazdı. Nziv'e göre tesisin Hint Okyanusu üzerinden ve ekvatora yakın bir konumdan fırlatma imkanı sağlaması, Türkiye açısından stratejik avantaj oluşturabilir.

08 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

"TÜRKİYE DENİZ GÜCÜ, MISIR KARA GÜCÜ SAĞLAYACAK"

Haberde Türkiye ile Mısır'ın son dönemde yeniden geliştirdiği ilişkilerin Somali'deki askeri işbirliğine de yansıyabileceği ifade edildi. Habere göre iki ülke Somali'de farklı askeri yetenekleri tamamlayabilecek bir konuma geliyor. Bu değerlendirmeye göre Türkiye, Somali'nin deniz savunması, deniz güvenliği ve teknolojik kapasitesinde rol üstlenirken, Mısır'ın ağırlıklı olarak kara birlikleriyle Etiyopya'ya karşı doğrudan bir caydırıcılık oluşturması bekleniyor. Bu durumun, Ankara ile Kahire arasında son yıllarda yeniden gelişen ilişkilerin Afrika Boynuzu'ndaki askeri ve stratejik alana da yansıması anlamına gelebileceği belirtildi.

09 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ VARLIĞI DA DENKLEMDE

Nziv'in analizinde Somali'deki gelişmeler yalnızca Etiyopya-Mısır rekabeti üzerinden ele alınmadı. Haberde Türkiye, Mısır ve Somali'nin, İsrail'in bölgede kalıcı bir askeri ve istihbarat varlığı oluşturmasını engellemek amacıyla siyasi ve askeri baskı oluşturmaya çalıştığı iddia edildi. İsrail'in Aden Körfezi ve çevresindeki stratejik konumunu güçlendirmeye yönelik girişimlerinin, Mısır ve Somali tarafından yakından takip edildiği öne sürüldü.

10 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

Haberde ayrıca "Barbarossa" olarak adlandırılan bölgedeki bir tesis veya alanın İsrail tarafından kiralanması ya da burada kalıcı bir İsrail üssü oluşturulması ihtimaline karşı Mısır ve Somali'nin önlem almaya çalıştığı iddia edildi.

11 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

AFRİKA BOYNUZU'NDA YENİ GÜÇ MÜCADELESİ

Habere göre Türkiye'nin Somali'deki askeri ve teknolojik varlığı ile Mısır'ın güney Somali'deki askeri konuşlanması, bölgede İsrail'in oluşturabileceği askeri ve istihbarat kapasitesine karşı bir denge unsuru oluşturabilir. Haberde Afrika Boynuzu'nun giderek daha fazla farklı bölgesel ve küresel aktörlerin karşı karşıya geldiği stratejik bir rekabet alanına dönüştüğü savunuldu. Bu çerçevede bir tarafta İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Somaliland ve Etiyopya arasındaki ilişkiler, diğer tarafta ise Mısır, Türkiye ve Somali arasındaki yakınlaşma öne çıkarıldı.

12 SON DAKİKA| Türkiye, İsrail’e büyük darbe vuruyor! Afrika’da Tel Aviv’i köşeye sıkıştıran hamleler

İsrail merkezli Nziv, Mısır ve Türkiye'nin Somali'deki askeri varlıklarını artırmasının, İsrail'in Aden Körfezi kıyılarında elde etmeye çalıştığı askeri ve istihbarat hareket alanını sınırlandırmaya yönelik bir girişim olduğunu ileri sürdü. Haberde, Mısır'ın Somali'ye yönelik olası askeri konuşlanmasının yalnızca iki ülke arasındaki savunma işbirliği olarak değil, Etiyopya'nın bölgesel hedefleri, Kızıldeniz'deki güç mücadelesi, Nil suları anlaşmazlığı ve İsrail'in Afrika Boynuzu'ndaki faaliyetleriyle bağlantılı daha geniş bir jeopolitik yeniden yapılanmanın parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AFRİKA #ORTA DOĞU #SOMALİ #MISIR #TÜRKİYE #İSRAİL

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