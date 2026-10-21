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  • SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! “Ağır bir diplomatik darbe”

SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! “Ağır bir diplomatik darbe”

Son Dakika: Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onaylaması, Doğu Akdeniz'de yeni bir diplomatik hareketlilik başlattı. Yunan basını gelişmeyi Atina açısından ağır bir diplomatik darbe olarak değerlendirdi. Karar, Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlenmesi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına yönelik iş birliğinin genişlemesi ve bölgedeki deniz yetki alanları konuları açısından önem taşıyor.

01 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe
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Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, Doğu Akdeniz'de dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin tepki gösterdiği karar, Yunan basınında Atina için diplomatik darbe olarak yorumlandı.

02 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı. Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi'de toplandığı belirtildi.

03 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019'da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti."

04 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM YÖNETİMİ ANLAŞMAYI HEDEF ALDI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin onay kararını reddederek anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı ve hükümsüz olduğunu savundu. Atina yönetimi, kararın egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirterek müttefiklerini bilgilendirdiklerini ve haklarını korumak için gerekli adımları atacaklarını açıkladı. Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı da kararı protesto etti. Anlaşmanın uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu belirtti.

05 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

HİDROKARBON ARAMALARI DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİMİ ARTIRIYOR

Libya hükümeti, ağustos ayında Yunanistan'ın hidrokarbon arama faaliyetlerini sorgulayan bir diplomatik nota göndermiş ve deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin ikili görüşmelerin askıya alınabileceği uyarısında bulunmuştu. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın yalnızca diplomatik ilişkiler bakımından değil, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının araştırılması ve gelecekteki hidrokarbon faaliyetleri açısından da önem taşıdığına işaret ediyor.

06 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

BİNGAZİ İLE ATİNA ARASINDAKİ İLİŞKİLER DE SINANIYOR

Yunanistan merkezli İefimerida, kararın bir diğer önemli boyutunun Libya'nın doğusundaki siyasi aktörlerle Atina arasındaki ilişkiler olduğunu belirtti. Atina yönetimi, Libya'nın doğusunda Halife Hafter liderliğindeki siyasi ve askeri çevrelerin Trablus'taki hükümetten farklı bir çizgi izlemesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkisine karşı bir denge unsuru oluşturabileceğini değerlendirerek Bingazi ile iletişim kanallarını sürdürmeye yatırım yapmıştı.

07 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

Habere göre, yaklaşık 12 yıldır Libya Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Akile Salih'in görevden alınması ve Meclisin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, Atina'nın bu yöndeki beklentilerini sınırlandırıyor. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin daha önce karşı çıktığı mutabakatı onaylaması, Türkiye-Libya ilişkilerinin farklı siyasi merkezler üzerinden de gelişebileceğine işaret ediyor.

08 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

TÜRKİYE İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYEBİLİR

İefimerida'nın aktardığına göre, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu, Haziran 2025'ten bu yana Libya'nın deniz alanlarında jeolojik ve jeofiziksel araştırmalar yürütülmesine yönelik bir anlaşma imzalamış durumda. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının enerji alanındaki olası sonuçları açısından önem taşıyor. Libya Temsilciler Meclisinin onayı, Türkiye ile Libya arasındaki enerji faaliyetlerinin ilerletilmesi için yeni bir siyasi zemin oluşturabilir.

09 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

ANKARA'NIN DOĞU AKDENİZ'DEKİ TEZLERİNE SİYASİ DESTEK

Yunanistan merkezli İefimerida'ya göre, Türkiye-Libya mutabakatını daha önce reddeden Libya Temsilciler Meclisinin anlaşmayı onaylaması, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri açısından ek siyasi destek anlamına geliyor.

10 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

Karar, Libya'nın doğusundaki siyasi aktörlerin de anlaşmaya destek vermesi bakımından dikkat çekiyor. Buna karşılık Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin itirazları, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, hidrokarbon arama faaliyetleri ve bölgesel güç dengeleri üzerindeki etkilerin değişebileceğini gösteriyor.

11 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

"TÜRKİYE-LİBYA EVET DEDİ"

Kıbrıs Rum kesimi merkezli Sigmalive ise "Atina'ya tokat: Türkiye-Libya 'evet' dedi" başlıklı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Libya Parlamentosunun kararını reddettiğini ve Atina'nın mutabakatı yasa dışı ve geçersiz kabul etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Haberde, söz konusu kararın Yunanistan açısından ciddi bir diplomatik darbe niteliği taşıdığı, Türkiye'nin bölgenin enerji ve jeostratejik dengelerindeki etkisini artırmaya çalıştığı bir dönemde Atina'nın diplomatik hareket alanını daralttığı değerlendirmesine yer verildi.

12 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

"ATİNA İÇİN AĞIR DARBE"

Atina merkezli Eleftheria ise "Yunanistan için ağır darbe" başlıklı haberinde, Libya Temsilciler Meclisinin kararının beklenmedik olmadığını ve Türkiye'nin uzun süredir yürüttüğü girişimlerin bir sonucu olduğunu belirtti. Haberde, Ankara'nın son yıllarda önemli temaslar, ekonomik iş birliği ve askeri iletişim kanalları üzerinden Libya'nın doğusundaki nüfuzunu artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

13 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

"BÜYÜK ULUSAL YENİLGİ"

Banking News ise "Büyük ulusal yenilgi" başlıklı haberinde, yaşanan gelişmeleri Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından dramatik ve son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Haberde, Ankara'nın önemli bir diplomatik zafer kazandığı savunularak, Bingazi'de alınan kararla Türkiye'nin Libya'nın tamamına yönelik iddialarını meşrulaştırmayı başardığı ve Girit ile Doğu Akdeniz çevresinde tehlikeli bir koridor oluşturduğu ileri sürüldü.

14 SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! Ağır bir diplomatik darbe

"UYKUDAYIZ"

Yunanistan basınından RThess, Türkiye-Libya mutabakatını eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın açıklamaları üzerinden ele alarak Atina'nın telafisi mümkün olmayan bir sürece girdiğini savundu. Haberde, "Biz uyurken Türkiye ilerlemeye devam ediyor" ifadeleriyle Türkiye'nin bölgedeki adımlarına dikkat çekildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DOĞU AKDENİZ #ATİNA #LİBYA #YUNANİSTAN #TÜRKİYE

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