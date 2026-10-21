SON DAKİKA| Türkiye-Libya anlaşmasını Yunanistan hazmedemedi! “Ağır bir diplomatik darbe”

TÜRKİYE İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYEBİLİR

İefimerida'nın aktardığına göre, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu, Haziran 2025'ten bu yana Libya'nın deniz alanlarında jeolojik ve jeofiziksel araştırmalar yürütülmesine yönelik bir anlaşma imzalamış durumda. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının enerji alanındaki olası sonuçları açısından önem taşıyor. Libya Temsilciler Meclisinin onayı, Türkiye ile Libya arasındaki enerji faaliyetlerinin ilerletilmesi için yeni bir siyasi zemin oluşturabilir.