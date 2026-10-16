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  • Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Eylül 2026 itibarıyla yıllık bazda yüzde 52,4 artarak 486 bin 359'a yükseldi. Hibrit otomobil sayısı ise 915 bin 892'ye ulaşırken, hibrit araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 5,06'ya çıktı. İşte detaylar...

01 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede eylül itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 115 bin 875'e ulaştı.

02 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

03 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

04 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE İLGİ ARTTI

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı.

05 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Eylül 2025'te 319 bin 155 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı geçen ay itibarıyla yüzde 52,4 artışla 486 bin 359 olarak hesaplandı.

06 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Öte yandan, elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,68 olarak kaydedildi.

07 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYINDA ARTIŞ

Hibrit otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti.

08 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Eylül 2026 itibarıyla 915 bin 892'ye çıktı.

09 Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 5,06 olarak kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ELEKTRİKLİ OTOMOBİL #ELEKTRİKLİ ARAÇ

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