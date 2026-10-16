Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!
Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!
Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Eylül 2026 itibarıyla yıllık bazda yüzde 52,4 artarak 486 bin 359'a yükseldi. Hibrit otomobil sayısı ise 915 bin 892'ye ulaşırken, hibrit araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 5,06'ya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 11:11Son Güncelleme: 16 Ekim 2026 11:15