Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi artıyor: Elektrikli otomobil sayısında yıllık yüzde 52,4 artış!

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Eylül 2026 itibarıyla 915 bin 892'ye çıktı.