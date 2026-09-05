Türkiye'deki reklam pastası ve dijital karteller: Yerli medyanın reklam gelirleri vakumlanıyor!

Okan Müderrisoğlu'nun 'Sipariş sosyal medya araştırmasının bilinmeyenleri...' başlıklı yazısı:
Sosyal medya ağlarının, insan doğasına aykırı algoritmik uygulamaları ve milli medya aleyhine işleyen haksız kazanç yöntemleri gündemdeki sıcaklığını korurken biz de Türkiye özelindeki değerlendirmelerimize devam edelim.
Önceki yazılarımızda...
Sosyal medya şirketi denilen küresel kartellerin...
Dezenformasyon tekniklerini, kitlesel manipülasyon araçlarını, telif ödemeksizin yerli içerik kullanımından kaynaklanan sorunları, reklâm piyasasındaki sömürü düzenini anlatmaya çalışmıştım.