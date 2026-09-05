Türkiye'deki reklam pastası ve dijital karteller: Yerli medyanın reklam gelirleri vakumlanıyor!

"E, ne var ki bunda?" diye sorabilirsiniz. Öyle ya... "Şirket tabii ki itibari değerini veya iddia ettiği katma değeri ölçmek, bunu da iş döndürdüğü piyasada imaj yönetimi için pazarlamak istemiş olabilir!"

Lâkin konu bu kadar basit değil.

Daha karmaşık!

Zira Meta, malûm rapora para öderken Public First'e somut bir siparişte de bulunuyor!

Diyor ki...