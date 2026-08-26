SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

İNSANSIZ DENİZ SAVAŞINDA YENİ NESİL KONSEPT

Formiche'ye göre MUGEM'i benzerlerinden ayıran en önemli özellik, yalnızca savaş uçaklarını değil, su üstü ve su altı insansız araçlarını da doğrudan gemiden konuşlandırabilecek şekilde tasarlanmış olması. Haberde, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde halihazırda beş farklı insansız su üstü aracı, iki kamikaze varyantı ve üç otonom su altı sistemi bulunduğu, bu platformların gelecekte MUGEM'e entegre edilmesinin planlandığı belirtildi. Amiral Tatlıoğlu da bu ölçekte bir entegrasyonun henüz başka hiçbir ülke tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi.