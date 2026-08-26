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  • SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

Son Dakika: İtalya merkezli Formiche'ye göre Türkiye, 27 Eylül 2027'de ilk tamamen milli uçak gemisi MUGEM'i denize indirerek Akdeniz'deki deniz gücünde yeni bir döneme adım atacak. Türk savunma sanayisi ürünlerini aynı platformda buluşturacak gemi, TF-2000 destroyeri, İstanbul sınıfı fırkateynler ve Reis sınıfı denizaltılarla birlikte Türkiye'nin Akdeniz'deki stratejik caydırıcılığını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

01 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak
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Formiche dergisine göre Türkiye, ilk tamamen milli uçak gemisini 27 Eylül 2027'de denize indirerek Akdeniz'deki askeri varlığını yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Dergi, MUGEM projesinin yalnızca yeni bir savaş gemisi değil, aynı zamanda Ankara'nın deniz, hava ve insansız sistemleri tek platformda buluşturan stratejik vizyonunu temsil ettiğini vurguladı.

02 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

Türk siyasi ve askeri liderlerinin açıklamalarına yer veren Formiche, Türk Deniz Kuvvetleri için yeni bir dönemin başladığını, MUGEM'in ise filonun kapsamlı modernizasyonunun en önemli halkasını oluşturduğunu yazdı.

03 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

MUGEM 27 EYLÜL 2027'DE SUYA İNECEK

Formiche'nin aktardığına göre Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk MUGEM sınıfı uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Haberde, Türkiye'nin son yıllarda insansız kara, hava ve deniz sistemlerini kapsayan geniş ölçekli bir askeri modernizasyon programı yürüttüğü belirtilirken, MUGEM'in Milli Savunma Bakanlığı'nın Deniz Kuvvetleri'ne uzun süredir vaat ettiği en kritik projelerden biri olduğu ifade edildi.

04 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

285 METRELİK DEV PLATFORM: 52 KIZILELMA TAŞIYABİLECEK

İtalya merkezli Formiche'ye göre MUGEM'in yaklaşık 285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton deplasmana sahip olması bekleniyor. Karşılaştırma olarak İtalyan Donanması'nın Trieste gemisinin 245 metre uzunluğunda ve 38 bin ton ağırlığında olduğu hatırlatıldı.

05 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

Geminin 26 knot azami hıza, 10 bin deniz mili menzile ve 2 bin 500 kişilik personel kapasitesine sahip olacağı belirtilirken, uçakların STOBAR sistemi ve kayak rampasıyla konuşlandırılacağı aktarıldı. Tatlıoğlu'nun açıklamalarına göre gemide 52 adede kadar Baykar Kızılelma, deniz versiyonu geliştirilen HÜRJET, ANKA-3 uçan kanat İHA ve Bayraktar TB-3 görev yapabilecek.

06 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

İNSANSIZ DENİZ SAVAŞINDA YENİ NESİL KONSEPT

Formiche'ye göre MUGEM'i benzerlerinden ayıran en önemli özellik, yalnızca savaş uçaklarını değil, su üstü ve su altı insansız araçlarını da doğrudan gemiden konuşlandırabilecek şekilde tasarlanmış olması. Haberde, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde halihazırda beş farklı insansız su üstü aracı, iki kamikaze varyantı ve üç otonom su altı sistemi bulunduğu, bu platformların gelecekte MUGEM'e entegre edilmesinin planlandığı belirtildi. Amiral Tatlıoğlu da bu ölçekte bir entegrasyonun henüz başka hiçbir ülke tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi.

07 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

FİLONUN MODERNİZASYONU HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

İtalya merkezli Formiche, MUGEM'in tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin eş zamanlı olarak donanmasının diğer unsurlarını da yenilediğine dikkat çekti.

08 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına yer verilen haberde; TF-2000 hava savunma destroyeri, Ada sınıfı korvetler, ilk tamamen yerli İstanbul sınıfı fırkateyn ile yapımı süren İzmir ve İzmit gemileri, ayrıca uzun süre su altında görev yapabilen Reis sınıfı denizaltılar modernizasyonun temel unsurları olarak sıralandı. Bunlara ek olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, AKYA ağır torpidosu ve MALAMAN akıllı deniz mayını gibi yerli silah sistemlerinin de deniz gücünü tamamladığı vurgulandı.

09 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

AKDENİZ'DE ROMA VE PARİS'E YENİ RAKİP

Formiche'nin analizine göre Türkiye'nin ilk tam teşekküllü uçak gemisinin hizmete girmesi, Akdeniz'deki güç dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

10 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

Haberde, bugüne kadar Akdeniz kıyısında uçak gemisine sahip başlıca ülkelerin İtalya ve Fransa olduğu hatırlatılırken, Türkiye'nin bu alanda üçüncü büyük deniz gücü olarak öne çıkacağı değerlendirildi. Aynı zamanda NATO'nun güney kanadının, farklı stratejik önceliklere sahip olsa da, giderek güçlenen bir müttefikten destek alacağı ifade edildi.

11 SON DAKİKA| Türkiye’nin 2027 stratejisi İtalya manşetinde! Akdeniz’de yeni dönemin sembolü olacak

Formiche, Türkiye'yi "hızla gelişen bir oyuncu" ve "çok kutuplu dünyada kendine yer edinmeye çalışan bir orta güç" olarak tanımlayarak, Ankara'nın bugüne kadarki savunma sanayii ve denizcilik hamleleriyle bu hedef doğrultusunda önemli mesafe kat ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İTALYA #TÜRKİYE

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