Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Haberde, Yunanistan'ın bu gelişmeleri yalnızca bir seyirci olarak izlememesi gerektiği savunuldu. İsrail ile stratejik iş birliğinin Yunanistan'ın diplomatik ve jeopolitik hareket alanının bir bölümünü sınırlayabileceği değerlendirilirken, Netanyahu hükümetinin gelecekteki tehditleri askeri müdahale gerekçesi olarak kullanmaya devam etmesi halinde Atina açısından temel sorunun İsrail'e ne kadar yakın olmak istediğinden ziyade, bu tercihlerin sonuçlarına ne kadar yakın olmak istediği olduğu ifade ediliyor.