Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN ETKİSİ İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRİYOR
Habere göre, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan büyük değişim, Türkiye'nin ülkedeki etkisini önemli ölçüde artırdı. Ankara'nın Şam yönetimiyle yakın iş birliği yaptığı, Suriye'nin devlet ve askeri yapılarının yeniden inşasını desteklediği ve Suriye'yi stratejik açıdan hayati öneme sahip bir alan olarak gördüğü belirtildi. Haberde, İsrail açısından bunun yalnızca hava saldırılarıyla kolayca çözülebilecek bir sorun olmadığı değerlendirmesine yer verildi.