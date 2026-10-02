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  • Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

İsrail'in Suriye'de Türkiye'nin artan askeri ve stratejik varlığına karşı saldırı girişimleri, İsrail-Türkiye ilişkilerindeki gerilimi diplomatik boyuttan çıkararak olası bir askeri çatışma riskini gündeme taşıyor. İsrail ile savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini giderek derinleştiren Yunanistan'ın, iki ülke arasında kontrolsüz bir tırmanma yaşanması halinde zor bir denklemle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

01 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’
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Yunanistan merkezli Banking News'in değerlendirmesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, "önleyici savaş" yaklaşımını Türkiye sınırlarına kadar genişleterek, hem kendisini hem de Yunanistan'ı zor durumda bırakıyor. Bu durumun İsrail-Türkiye ilişkilerindeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdığı belirtilen haberde, çatışmanın diplomatik bir anlaşmazlıktan çıkarak daha tehlikeli bir askeri boyuta dönüşebileceği ifade ediliyor.

02 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN ETKİSİ İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRİYOR

Habere göre, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan büyük değişim, Türkiye'nin ülkedeki etkisini önemli ölçüde artırdı. Ankara'nın Şam yönetimiyle yakın iş birliği yaptığı, Suriye'nin devlet ve askeri yapılarının yeniden inşasını desteklediği ve Suriye'yi stratejik açıdan hayati öneme sahip bir alan olarak gördüğü belirtildi. Haberde, İsrail açısından bunun yalnızca hava saldırılarıyla kolayca çözülebilecek bir sorun olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

03 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Banking News'in analizinde, Suriye'de konuşlandırılabilecek bir Türk radarının İsrail'e ait bir uçağı düşürmesine gerek olmadığı, radarın yalnızca İsrail uçaklarını tespit etmesi, hareketlerini kaydetmesi, irtifalarını belirlemesi ve İsrail operasyonlarının izini oluşturmasının dahi Tel Aviv'in hareket alanını sınırlayabileceği belirtiliyor. Bu durumun, Suriye hava sahasında uzun süredir geniş bir hareket özgürlüğüne sahip olan İsrail Hava Kuvvetleri açısından önemli bir değişiklik yaratabileceği ifade edildi.

04 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

İSRAİL İÇİN SINIRLARINI SAVUNMAK YETERLİ DEĞİL

Banking News'e göre İsrail'in Suriye'deki stratejisinin temelinde, yalnızca kendi sınırlarını savunmak değil, komşu ülkelerin topraklarının derinliklerinde de askeri hareket özgürlüğünü koruma hedefi bulunuyor. Haberde, İsrail'in olası tehditleri henüz ortaya çıkmadan engellemeye çalışmasının, Suriye'de Türkiye ile karşı karşıya gelme ihtimalini artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

05 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

"YUNANİSTAN İSRAİL'İN YANINDA SAVAŞMAK ZORUNDA DEĞİL"

Banking News, Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu stratejik ilişkilerin, İsrail-Türkiye arasında olası bir savaş çıkması halinde Atina'nın otomatik olarak İsrail'in yanında savaşa gireceği anlamına gelmediğini vurguluyor. Haberde, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerde Yunanistan'ı böyle bir çatışmaya otomatik olarak dahil edecek bir mekanizma bulunmadığı belirtiliyor.

06 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

ATİNA'NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU DENKLEM

Habere göre Yunanistan açısından temel sorun, İsrail ile güçlü ilişkileri sürdürme çıkarı ile Netanyahu hükümetinin bölgesel çatışmalarına kendi ulusal stratejisinde mesafe koyma ihtiyacının aynı anda ortaya çıkması.

07 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Yunanistan'ın Türkiye ile zaten karmaşık bir ilişkiye sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, kıta sahanlığı, deniz bölgeleri ve silahlanma rekabetinin iki ülke arasındaki başlıca sorun alanları olduğu belirtildi. Haberde, bu karmaşık tabloya açık bir İsrail-Türkiye askeri çatışmasının eklenmesi halinde Atina'nın son derece zor siyasi ve diplomatik tercihlerle karşı karşıya kalabileceği değerlendirmesi yapıldı.

08 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

"ASIL TEHLİKE YUNANİSTAN'IN HAREKET ALANININ DARALMASI"

Banking News'e göre Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu risk, ertesi sabah otomatik olarak İsrail'in savaşına sürüklenmesi değil. Haberde asıl riskin, İsrail ile kurulan stratejik yakınlığın Ankara ile Tel Aviv arasında kontrolsüz bir tırmanma yaşanması halinde Yunanistan'ın diplomatik hareket alanını daraltması olduğu ifade edildi.

09 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Yunanistan'ın İsrail ile stratejik iş birliğini sürdürmekte açık bir çıkarı bulunduğu belirtilirken, Atina'nın aynı zamanda bu ilişkinin Türkiye ile doğrudan bir çatışmanın parçası haline gelmesini önlemeye yönelik bir denge gözetmesi gerektiği değerlendirmesine yer veriliyor.

10 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Haberde, Orta Doğu'da halihazırda çok sayıda çatışma alanının bulunduğu hatırlatılarak, İsrail ile Türkiye gibi bölgenin güçlü askeri aktörlerinin Suriye konusunda birbirlerinin sınırlarını test etmeye başlamasının yeni bir risk alanı oluşturabileceği belirtildi.

11 Türkiye’nin gücü Atina’nın hesaplarını değiştiriyor! ‘İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde’

Haberde, Yunanistan'ın bu gelişmeleri yalnızca bir seyirci olarak izlememesi gerektiği savunuldu. İsrail ile stratejik iş birliğinin Yunanistan'ın diplomatik ve jeopolitik hareket alanının bir bölümünü sınırlayabileceği değerlendirilirken, Netanyahu hükümetinin gelecekteki tehditleri askeri müdahale gerekçesi olarak kullanmaya devam etmesi halinde Atina açısından temel sorunun İsrail'e ne kadar yakın olmak istediğinden ziyade, bu tercihlerin sonuçlarına ne kadar yakın olmak istediği olduğu ifade ediliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #İSRAİL #TÜRKİYE

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