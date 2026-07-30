Türkiye’nin tarım gücü sınırları aştı! Yiyen ’Çikolata gibi’ diyor, tarladan toplanıp Avrupa’ya gidiyor…

"ÜRETTİĞİMİZ KİRAZIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İNİ İHRAÇ EDİYORUZ"

Kiraz üretiminin hem bölge insanına sunduğu ekonomik imkanları hem de ülke ekonomisine sağladığı katkıyı vurgulayan Çığşar Mahalle Muhtarı Tuğrul Çığşar, yaşanan ihracat başarısını şöyle dile getirdi:

"Ürettiğimiz kirazın yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bunun hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını düşünüyorum. Mahallemizin normal zamanlardaki nüfusu yaklaşık 2 bin 500 civarında iken kiraz sezonuyla birlikte büyük bir hareketlilik yaşanıyor ve nüfusumuz hasat döneminde 10 bine ulaşıyor. Osmaniye'den ve Kahramanmaraş merkezden çok sayıda mevsimlik işçi kiraz toplamak için mahallemize geliyor."