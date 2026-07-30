Türkiye’nin tarım gücü sınırları aştı! Yiyen ’Çikolata gibi’ diyor, tarladan toplanıp Avrupa’ya gidiyor…

"HALKIMIZ BU LEZZETİ 'ÇİKOLATA GİBİ' DİYE ANLATIYOR"
Üretimin başlangıç dönemi ve meyvenin benzersiz lezzet profili hakkında değerlendirmelerde bulunan Andırın Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Muzaffer Çığşar, köklü geçmişi şu sözlerle aktardı:
"1968-1969 yıllarında kuş kirazı ağaçlarına yapılan Ziraat 900 çeşidi aşılamalarından son derece başarılı sonuçlar aldık ve üretim mahallemizde hızla yaygınlaştı. Üretimin ilk yıllarında kirazımızı tanıtmak amacıyla Mersin, Hatay, İskenderun, Adana ve Gaziantep'e götürerek bizzat satışını yaptık. Kirazımız aroması, yüksek şeker oranı ve iri yapısıyla tercih edilen bir tür olarak öne çıkıyor. Halkımız ürünün lezzetini 'çikolata gibi bir kiraz' şeklinde anlatıyor."