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  • Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında tutuklanan Hür Ağbaba'nın banka hesaplarındaki milyonlarca liralık para trafiğini gözler önüne serdi. Raporda "Veli Ağbaba" adına da dikkat çekici işlemler yer aldı.

01 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında aralarında Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

02 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

Ekinci'nin Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantısı olduğu tespit edilmesi üzerine Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda ise Hür Ağbaba ile bir şüpheli daha gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen Ağbaba çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

03 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talebi üzerine Hür Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç, olağan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığı araştırıldı. Açıklanamayan para giriş ve çıkışlarının kara para olup olmadığı mercek altına alındı.

04 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

KARDEŞE MİLYONLUK TRANSFERLER

Raporda, "Veli Ağbaba" adına kayıtlı işlem satırında Hür Ağbaba'nın hesaplarından 4 milyon 193 bin lira çıkış, aynı hesaptan 53 bin lira giriş olduğu görüldü. Ayrıca kısmen maskelenmiş kimlik numarasıyla "Ağbaba Veli" adına düzenlenen ayrı bir işlem satırında 1 milyon 398 bin 700 liralık para çıkışı kaydedildi. Bu iki kaydın CHP'li Veli Ağbaba'yla bağlantılı olup olmadığı, paraların hangi gerekçeyle gönderildiği ve işlemlerin ticari veya şahsi dayanağının bulunup bulunmadı ise araştırılıyor.

05 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

2023'TE PARA TRAFİĞİ ADETA PATLADI

Rapora göre Hür Ağbaba'nın para transferlerinde özellikle 2023 yılından itibaren yükseliş yaşandığı görüldü. MASAK, 2023 ve 2024 yıllarındaki bu yükselişi açıkça "keskin artış" olarak nitelendirdi. 2020-2026 yılları arasındaki TL transferlerinde toplam 172 milyon 192 bin lira para girişi, 170 milyon 968 bin lira ise para çıkışı gerçekleşti. Buna, yüz binlerce avro ve dolar üzerinden gerçekleştirilen işlemler de eklendi. Böylece Ağbaba'nın kişisel hesaplarındaki yalnızca TL cinsinden brüt transfer trafiği 343 milyon lirayı geçti. Hazırlanan rapora göre şirket hesapları ile kişisel hesaplar arasındaki toplam brüt para trafiği ise 226 milyon lirayı aştı. Bu işlemlerin sermaye aktarımı, borç, alacak, kâr payı veya ticari ödeme niteliğinde olup olmadığı raporda belirtilmedi.

06 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

KİŞİSEL HESAPTAN 20 MİLYONLUK NAKİT ÇIKIŞI

Nakit hareketlerinin yalnızca şirket hesabıyla sınırlı kalmadığı belirlendi. Hür Ağbaba'nın kişisel banka hesaplarından 2020 yılında 20 milyon 309 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 489 bin lira nakit çekildi. 2024 yılında hesaplara yatırılan nakit para miktarı 19 milyon 416 bin lirayı buldu. MASAK, dönem dönem yaşanan bu artışları "dikkat çekici" olarak değerlendirdi.

07 Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

ŞİRKETLER VE TAŞINMAZLAR DA RAPORA YANSIDI

Hür Ağbaba'nın yıllar içinde inşaat, turizm, tarım, emlak ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda şirkette ortaklık kaydının bulunduğu belirlendi. Raporda çıkış tarihi görünmeyen ortaklıklar arasında Ağbaba İnşaat'ta yüzde 40, Trio Girişim'de yüzde 50, Melid Turizm'de yüzde 30, MİMOK Yatırım'da yüzde 20 ve Malatya Organik Tarım'da yüzde 20 hisse kayıtları yer aldı. TAKBİS verilerinde ise Malatya'nın Yeşilyurt, Battalgazi ve Yazıhan ilçelerinde çok sayıda arsa, tarla, mesken, kerpiç ev, bahçe ve kavaklık kaydı bulunduğu görüldü. Hür Ağbaba adına İzmir Foça'da 2023 yılında satış yoluyla edinilmiş bir arsa da tespit edildi. Malatya'daki çok sayıda taşınmazın ise 2025 yılında intikal yoluyla edinildiği belirtildi. Raporda Ağbaba adına kayıtlı herhangi bir motorlu araca rastlanmadığı ifade edildi.

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