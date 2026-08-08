Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

ŞİRKETLER VE TAŞINMAZLAR DA RAPORA YANSIDI
Hür Ağbaba'nın yıllar içinde inşaat, turizm, tarım, emlak ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda şirkette ortaklık kaydının bulunduğu belirlendi. Raporda çıkış tarihi görünmeyen ortaklıklar arasında Ağbaba İnşaat'ta yüzde 40, Trio Girişim'de yüzde 50, Melid Turizm'de yüzde 30, MİMOK Yatırım'da yüzde 20 ve Malatya Organik Tarım'da yüzde 20 hisse kayıtları yer aldı. TAKBİS verilerinde ise Malatya'nın Yeşilyurt, Battalgazi ve Yazıhan ilçelerinde çok sayıda arsa, tarla, mesken, kerpiç ev, bahçe ve kavaklık kaydı bulunduğu görüldü. Hür Ağbaba adına İzmir Foça'da 2023 yılında satış yoluyla edinilmiş bir arsa da tespit edildi. Malatya'daki çok sayıda taşınmazın ise 2025 yılında intikal yoluyla edinildiği belirtildi. Raporda Ağbaba adına kayıtlı herhangi bir motorlu araca rastlanmadığı ifade edildi.