Tutuklanan Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda: 6 yılda 343 milyon liralık para çarkı

2023'TE PARA TRAFİĞİ ADETA PATLADI

Rapora göre Hür Ağbaba'nın para transferlerinde özellikle 2023 yılından itibaren yükseliş yaşandığı görüldü. MASAK, 2023 ve 2024 yıllarındaki bu yükselişi açıkça "keskin artış" olarak nitelendirdi. 2020-2026 yılları arasındaki TL transferlerinde toplam 172 milyon 192 bin lira para girişi, 170 milyon 968 bin lira ise para çıkışı gerçekleşti. Buna, yüz binlerce avro ve dolar üzerinden gerçekleştirilen işlemler de eklendi. Böylece Ağbaba'nın kişisel hesaplarındaki yalnızca TL cinsinden brüt transfer trafiği 343 milyon lirayı geçti. Hazırlanan rapora göre şirket hesapları ile kişisel hesaplar arasındaki toplam brüt para trafiği ise 226 milyon lirayı aştı. Bu işlemlerin sermaye aktarımı, borç, alacak, kâr payı veya ticari ödeme niteliğinde olup olmadığı raporda belirtilmedi.