Uğur Dündar, aylarca Haluk Levent güzellemesi yapmıştı! "Bile bile insanları kandırdınız!"

UTANÇ VESİKASI

Bir sözüm de kendini hâlâ duayen gazeteci olarak lanse eden Uğur Dündar'a. Aylarca ekranlardan Haluk Levent güzellemesi yapıp Ahbap'ı devletin alternatifi gibi sunduğu programları hâlâ hafızalarımızda. Tüm bunlara rağmen bir de pişkince 'Ben özür dilemem' deyip, başkalarını suçluyor. Uğur Dündar'ın klasik tavrı bu aslında. Sorumluluktan kaçmak için kulağının üstüne yatmayı, mış gibi davranmayı çok iyi biliyor.