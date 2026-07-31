Uğur Dündar, aylarca Haluk Levent güzellemesi yapmıştı! Bile bile insanları kandırdınız!
AHBAP'a yardım çağrısı yapmak için adeta yeri göğü inletenler, bugün ise "Kandırıldık" demeye başladı. Deprem döneminde devlete meydan okurcasına paylaşımlar yapanların yerini, şimdi "Aldatıldık" diyen mağdurlar aldı. Kendisini hâlâ duayen gazeteci olarak lanse eden Uğur Dündar da aylar boyunca ekranlardan Haluk Levent'e övgüler dizmişti. Tüm bunlara rağmen bugün pişkince "Ben özür dilemem" diyerek sorumluluk almak yerine başkalarını suçlamayı tercih ediyor.