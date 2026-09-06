Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...
İstanbul Kağıthane'de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, geçtiğimiz gün evinde ölü bulunmuştu. Kendisinden yaklaşık 1-2 gündür haber alınamayan Kılıç'ın kız arkadaşı tarafından evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde bulunduğu öğrenilirken, göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu belirtilmişti. ATV Haber'den Özlem Aktay'ın haberine göre ünlü oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06 Eylül 2026 18:57Son Güncelleme: 06 Eylül 2026 19:40