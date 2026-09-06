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  • Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

İstanbul Kağıthane'de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, geçtiğimiz gün evinde ölü bulunmuştu. Kendisinden yaklaşık 1-2 gündür haber alınamayan Kılıç'ın kız arkadaşı tarafından evinde koltuk üzerinde hareketsiz halde bulunduğu öğrenilirken, göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu belirtilmişti. ATV Haber'den Özlem Aktay'ın haberine göre ünlü oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

01 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

ATV Haber'den Özlem Aktay'ın haberine göre, 1975 doğumlu ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamadı. Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesi üzerine ünlü oyuncu salondaki koltukta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

02 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Ancak vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

03 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Serhat Kılıç en son 1 Eylül'de dışarı çıktıktan sonra eve gelmiş ve ondan sonra bir daha haber alınamamıştı.

04 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

İşte usta oyuncunun son görüntüleri...

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı!

05 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Evine gelen usta oyuncunun görüntülerde çok yorgun olduğu dikkat çekti.

06 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Bir süre bekleyen Kılıç'ın duvara yaslanıp beklerken asansörün gelmemesi üzerine merdivenlere yöneldiği görülüyor.

07 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Serhat Kılıç en son 1 Eylül'de dışarı çıktıktan sonra eve gelmiş ve ondan sonra bir daha haber alınamamıştı.

08 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

09 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

ÖLÜMÜ OTOPSİ SONUCU NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

10 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır oyunculuk yapan isimler arasında yer alıyordu. Kılıç, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı.

11 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

Serhat Kılıç son olarak TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusuydu.

12 Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı! Kol ve bacaklarında morluklar...

EVDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Serhat Kılıç'ın ölü bulunduğu evinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olay "Şüpheli Ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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