Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

ESNEME VE DUDAK YALAMAYA DİKKAT!

Köpeklerin mutlu olduğunu anlamak (kuyruğu geniş açıyla sallamak gibi) oldukça kolaydır. Ancak endişeli veya korkmuş bir köpeği okumak çok daha zordur. Çoğu zaman yaptığı hareketi yanlış yorumlarız.

2017 yılında Guelph ve Pennsylvania Üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırmada; yabancı kişiler maske ve pelerin takarak köpeklere garip hareketlerle yaklaşmış ve köpeklerin korku anındaki refleksleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, köpeklerin esnemesinin uykusuzluktan değil, yaşanan korku ve stresten kaynaklandığı kanıtlanmıştır.

Aynı şekilde köpeğinizin durduk yere dudaklarını yalaması veya burnunu üst üste silmesi, lezzetli bir yemek beklediğini değil; bulunduğu ortamdan ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu gösterir. Sıkça yeri koklamak, gövdesini silkelemek veya tek patisini havaya kaldırmak da gizli stres sinyalleridir.