Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

KUYRUK SALLAMANIN YÖNÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR!
Her kuyruk sallama mutluluk göstergesi değildir. Mutlu bir köpek kuyruğunu geniş ve gevşek açılarla sallarken, bazen tüm vücuduyla bu neşeye katılır. Ancak dikey, gergin ve dar açılı bir kuyruk sallaması köpeğin stresli veya saldırgan bir ruh halinde olduğuna işarettir.
Current Biology dergisinde yayınlanan ezber bozucu araştırmaya göre, kuyruğun sallanma yönü bile mesaj içeriyor:
Sağa Doğru Sallama (Köpeğin bakış açısına göre): Pozitif duygular, mutluluk ve rahatlık.
Sola Doğru Sallama: Negatif duygular, huzursuzluk ve güvensizlik.