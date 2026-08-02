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  • Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

İnsanoğlunun en yakın dostu ve sadık yol arkadaşı olan köpekler, kelimelerle konuşamasalar da aslında her an bizimle iletişim kurmaya çalışıyor. Kulak hareketlerinden yüz ifadelerine, kuyruklarının sallanma yönünden esnemelerine kadar gösterdikleri birçok davranış; sandığımızdan çok daha derin anlamlar taşıyor. BBC tarafından açıklanan araştırmalar ile sahiplerin doğru bildiği birçok yanlış ezberi bozuyor. Peki, köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor?

01 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

Aynı evi, sokağı paylaştığımız sevimli dostlarımızı çok iyi tanıdığımızı ve onların ne hissettiğini bir bakışta anladığımızı düşünürüz. Ancak yapılan son araştırmalar, köpeklerin insan beden dilini okumada bizden çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. Çoğu zaman köpeklerin gösterdiği ince ipuçlarını kaçırıyor veya yanlış yorumluyoruz.

02 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

GÜLÜMSEME Mİ, YANILSAMA MI?

İnsanlar olarak iletişimde ilk baktığımız yer karşımızdakinin yüzüdür. Peki aynı mantık köpekler için de geçerli mi? Uzmanlar, köpeklerin yüz yapısına göre ifade yeteneklerinin değiştiğini belirtiyor.

03 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

Köpeklerde insandaki "gülümseme" hissiyatının karşılığı, çenelerinin tamamen gevşek ve ağızlarının hafifçe açık olduğu anlardır. Bu anda dişlerini görseniz bile bu bir tehdit değil, aksine kendilerini güvende, sakin ve rahat hissettiklerinin işaretidir. Ancak dişlerini tamamen sergileyerek gösterdikleri "sırıtma" benzeri ifade, bir tehdit ve "Lütfen bana biraz mesafe ver, geri çekil" uyarısıdır.

04 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

"SUÇLULUK BAKIŞI" GERÇEKTE NE ANLAMA GELİYOR?

Eve geldiğinizde koltuk minderini parça pinçik edilmiş bulduğunuzda köpeğinizin size attığı o meşhur "suçlu" bakışı hatırlayın. 2009 yılında Behavioural Processes dergisinde yayınlanan çarpıcı bir çalışma, bu bakışın arkasındaki psikolojiyi mercek altına aldı.

05 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

Araştırma kapsamında köpekler, yememeleri gereken lezzetli mamalarla odada yalnız bırakıldı. Bilim insanları sahiplerin odaya döndüğündeki süreçleri incelediğinde şaşırtıcı bir sonuca ulaştı: Köpekler yaptıkları yaramazlığın "suçluluk" hissettirecek kadar derin bir bilincine sahip değiller. O mahcup ve suçlu bakış, köpeğin yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlamasından değil; sadece sahibinin kızgın olduğunu fark edip azarlanmaktan korkmasından kaynaklanıyor.

06 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

GÖZLER VE KULAKLAR: STRES Mİ, İLGİ Mİ?

Bir köpek sizi seviyor ve güveniyorsa sizinle sık sık doğrudan göz teması kurar. Birçok sahip köpeklerinin kendilerine uzun uzun bakmasından endişelense de uzmanlar bunun sahibinin ruh halini takip etme isteğinden kaynaklanan doğal ve güzel bir durum olduğunu vurguluyor. Tam aksine, korkan veya yoğun stres altındaki bir köpek sizden göz temasını kaçırır.

07 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

Kulak hareketleri ise duyguların en net aynasıdır:

Öne doğru kalkık kulaklar: Bir şeye yoğun ilgi duyduğunu ve odaklandığını gösterir.

Geriye doğru yatmış kulaklar: Genellikle kaygı, endişe veya birine selam verme hissini yansıtır.

Sarkık kulaklı cinsler: Bu formdaki dostlarımız ifade yeteneklerinin bir kısmını kaybetmiş olsalar da kulakların hafifçe öne düşmesi ilgi belirtisidir.

08 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

ESNEME VE DUDAK YALAMAYA DİKKAT!

Köpeklerin mutlu olduğunu anlamak (kuyruğu geniş açıyla sallamak gibi) oldukça kolaydır. Ancak endişeli veya korkmuş bir köpeği okumak çok daha zordur. Çoğu zaman yaptığı hareketi yanlış yorumlarız.

2017 yılında Guelph ve Pennsylvania Üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırmada; yabancı kişiler maske ve pelerin takarak köpeklere garip hareketlerle yaklaşmış ve köpeklerin korku anındaki refleksleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, köpeklerin esnemesinin uykusuzluktan değil, yaşanan korku ve stresten kaynaklandığı kanıtlanmıştır.

Aynı şekilde köpeğinizin durduk yere dudaklarını yalaması veya burnunu üst üste silmesi, lezzetli bir yemek beklediğini değil; bulunduğu ortamdan ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu gösterir. Sıkça yeri koklamak, gövdesini silkelemek veya tek patisini havaya kaldırmak da gizli stres sinyalleridir.

09 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

OYUN YAYI VE VÜCUT DURUŞU

Köpeğinizin ön bacaklarını öne doğru uzatıp dirseklerinin üzerine çöktüğü, kıçını ise havaya diktiği o ikonik duruşuna "oyun yayı" (play bow) denir. Kurtlar ve çakal gibi yabani canılarda da görülen bu hareket, köpeğinizin sizinle veya başka bir köpekle oyun oynamak istediğini gösteren en dostça ve neşeli çağrıdır.

Tam aksine; kamburlaşmış düşük bir beden korkuyu temsil ederken, gergin ve sırt tüyleri kabarmış bir duruş tehdit ve savunma mesajıdır.

10 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

KUYRUK SALLAMANIN YÖNÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR!

Her kuyruk sallama mutluluk göstergesi değildir. Mutlu bir köpek kuyruğunu geniş ve gevşek açılarla sallarken, bazen tüm vücuduyla bu neşeye katılır. Ancak dikey, gergin ve dar açılı bir kuyruk sallaması köpeğin stresli veya saldırgan bir ruh halinde olduğuna işarettir.

Current Biology dergisinde yayınlanan ezber bozucu araştırmaya göre, kuyruğun sallanma yönü bile mesaj içeriyor:

Sağa Doğru Sallama (Köpeğin bakış açısına göre): Pozitif duygular, mutluluk ve rahatlık.

Sola Doğru Sallama: Negatif duygular, huzursuzluk ve güvensizlik.

11 Uzmanlar açıkladı: Köpeğiniz bu hareketle ne anlatmak istiyor? Meğer yıllardır yanlış anlıyormuşuz…

HAVLAMA VE HIRLAMANIN GİZLİ DİLİ

Köpekler hırlamalarını duruma göre manipüle edebilirler. 2017'de yapılan bir araştırma; köpeklerin ciddi bir kavga anında hırlayarak gerçek boyutlarını ve zihinsel durumlarını dürüstçe ortaya koyduklarını, ancak oyun oynarken veya bir yabancı tarafından tehdit edildiklerinde hırlama seslerini olduğundan daha abartılı ve agresif çıkarabildiklerini gösterdi.

Araştırmada kadınların ve deneyimli köpek sahiplerinin, bir köpeğin hırlama sesinden hangi ruh halinde olduğunu tahmin etmede çok daha başarılı olduğu da kaydedildi. Köpeklerimizi anlamak için onların bu minik ama hayati sinyallerine kulak vermek, aramızdaki bağı çok daha güçlü kılacaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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