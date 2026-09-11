SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

VANCE SAVAŞIN BAŞARISINDAN ENDİŞE DUYMAYA BAŞLADI

ABD merkezli New York Times'a göre, bu özel görüşmelerin ardından Vance'in genel savaş stratejisi ve başarı ihtimali konusunda derin kaygılar taşıdığı belirtildi. Komutanların değerlendirmeleri, İran yönetiminin iktidarda kalabilmek için beklenenden çok daha fazla bedel ödemeye hazır olduğunu, buna karşılık ABD'nin hem İran'ın misillemelerini durdurmak hem de diğer küresel tehditlere karşı koymak için sınırlı savunma mühimmatına sahip olduğunu ortaya koydu. Vance'in bu bulguları daha sonra Trump ve Beyaz Saray'daki en yakın danışmanlarıyla yaptığı özel toplantılarda gündeme getirdiği aktarıldı.