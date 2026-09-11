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  • SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran savaşı sırasında Pentagon'un resmi brifingleri yerine Orta Doğu, Avrupa ve Asya'daki ABD'li komutanlardan doğrudan gizli değerlendirmeler aldı. Komutanlar, Patriot ve uzun menzilli füze stoklarının kritik seviyeye indiğini, İran'ın beklenenden daha dirençli olduğunu ve savaşın Trump yönetiminin kamuoyuna açıkladığından çok daha ağır bir tablo ortaya koyduğunu Vance'e aktardı.

01 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD merkezli New York Times'a göre, Başkan Yardımcısı JD Vance, İran savaşının gidişatını öğrenmek için Orta Doğu, Avrupa ve Asya'daki ABD'li askeri komutanlarla doğrudan görüşerek Pentagon süzgecinden geçmemiş değerlendirmeler istedi.

02 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

Habere göre, savaşın başından itibaren çatışmaya karşı çıkan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından savaşı sona erdirmeye yardımcı olmakla görevlendirilen Vance, Pentagon'un kurumsal değerlendirmesine dönüşmeden önce komutanların kendi analizlerini dinlemeyi tercih etti.

03 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

KOMUTANLARDAN SAVAŞIN GERÇEK TABLOSUNU İSTEDİ

New York Times'a göre Vance ile komutanlar arasındaki görüşmelerde savaşın hedefleri, taktikleri, kayıp tahminleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki olası hamleleri, Tahran yönetiminin dayanıklılığı ve ABD'nin mühimmat durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Vance'in özellikle iki konuda ısrarcı olduğu belirtildi: ABD'nin elinde kalan kritik mühimmat miktarı ve Ortadoğu'ya yapılan silah sevkiyatlarının Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi caydırma kapasitesini nasıl etkilediği.

04 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

PATRİOT STOKLARI ALARM VERDİ

Komutanların Vance'e aktardığı en çarpıcı bilginin hava savunmasının temelini oluşturan Patriot önleme füzeleri olduğu kaydedildi. Habere göre, ilkbaharın sonlarına doğru bazı bölgelerde kullanılabilir Patriot sayısı 100'ün altına düştü. Aynı süreçte 190 mil menzilli Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile bunların yerini alması planlanan Hassas Vuruş Füzeleri stokları da ciddi biçimde tükendi. Komutanlar, kritik mühimmat seviyelerinin "şimdiye kadar gördükleri en düşük düzeyde" olduğunu Vance'e açık şekilde iletti.

05 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

VANCE SAVAŞIN BAŞARISINDAN ENDİŞE DUYMAYA BAŞLADI

ABD merkezli New York Times'a göre, bu özel görüşmelerin ardından Vance'in genel savaş stratejisi ve başarı ihtimali konusunda derin kaygılar taşıdığı belirtildi. Komutanların değerlendirmeleri, İran yönetiminin iktidarda kalabilmek için beklenenden çok daha fazla bedel ödemeye hazır olduğunu, buna karşılık ABD'nin hem İran'ın misillemelerini durdurmak hem de diğer küresel tehditlere karşı koymak için sınırlı savunma mühimmatına sahip olduğunu ortaya koydu. Vance'in bu bulguları daha sonra Trump ve Beyaz Saray'daki en yakın danışmanlarıyla yaptığı özel toplantılarda gündeme getirdiği aktarıldı.

06 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

BEYAZ SARAY'IN ÖZEL DEĞERLENDİRMESİ İLE KAMUOYU AÇIKLAMALARI ÇELİŞTİ

Habere göre, Trump yönetiminin kapalı kapılar ardındaki değerlendirmeleri ile kamuoyuna yapılan açıklamalar arasında belirgin bir uçurum oluştu. Trump, ABD'nin savaşı kazandığını, İran ordusunun büyük ölçüde yok edildiğini ve Amerikan silah stoklarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığını savunmaya devam etti. Vance ise kamuoyunda zaman zaman ABD'nin fiilen bir savaş yürüttüğü yönündeki değerlendirmeleri küçümseyen açıklamalar yaptı. Oysa özel brifinglerde hem stok baskısı hem de İran'ın direnci en önemli risk başlıkları olarak değerlendiriliyordu.

07 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

SIZINTILAR SONRASI PENTAGON'DA YALAN MAKİNESİ SORUŞTURMASI

ABD merkezli New York Times'a göre, mühimmat stoklarının azaldığını ortaya koyan medya haberleri Trump'ı öfkelendirdi. ABD Başkanı, bu haberleri yapan gazetecileri "hain" olarak nitelendirirken, Pentagon'da düzinelerce üst düzey askeri yetkili bilgi sızıntısını tespit etmek amacıyla yalan dedektörü testine tabi tutuldu. Diğer bazı yetkililerin ise Çin ve Rusya'nın ABD mühimmat seviyelerini yakından takip ettiği ve bu bilgilerin rakiplere zayıflık sinyali verebileceğinden endişe ettiği ifade edildi.

08 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

SAVAŞ PLANI DAR BİR EKİPLE HAZIRLANDI

Habere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, 28 Şubat'ta başlayan operasyon öncesinde planlamayı Pentagon ve Merkez Komutanlığı'nda alışılmadık derecede küçük bir subay grubuyla yürüttü. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle Hazine ve Enerji Bakanları gibi önemli kabine üyeleri dahi savaş öncesi planlama toplantılarının dışında bırakıldı. Dünyanın farklı bölgelerindeki komutanlar ise savaş başlamadan yaklaşık bir hafta öncesine kadar yalnızca belirli miktarlarda mühimmatın Ortadoğu'ya sevk edilmesini emreden şifreli mesajlar aldı; transferlerin nedeni kendilerine açıklanmadı.

09 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

OVAL OFİS'TE SAVAŞA EN GÜÇLÜ İTİRAZ VANCE'TEN GELDİ

ABD merkezli New York Times'a göre, Vance'in operasyona karşı olduğu Beyaz Saray'da gizli değildi. Savaş öncesindeki haftalarda Oval Ofiste operasyonun risklerini dile getiren Vance'in zaman zaman Trump'ı rahatsız ettiği belirtildi. Ancak Trump nihai kararı verdikten sonra Başkan Yardımcısı, televizyon röportajları dahil olmak üzere kamuoyu önünde yönetimin kararını savundu.

10 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

TRUMP KISA SÜREDE REJİMİN ÇÖKECEĞİNE İNANIYORDU

Habere göre Trump, savaşın mühimmat stoklarını zorlayacak kadar uzun süreceğini hiç hesaplamadı. ABD Başkanının, daha önce Venezuela liderine yönelik hızlı askeri operasyon ile ABD ve İsrail'in bir önceki yıl İran'ın nükleer tesislerine karşı yürüttüğü 12 günlük saldırılardan etkilenerek Tahran yönetiminin birkaç gün içinde çökeceğini özel görüşmelerde dile getirdiği aktarıldı. Ancak çatışmalar Pentagon planlamacılarının öngördüğü yaklaşık altı haftalık süreyi aşınca Beyaz Saray'da savaşın hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda ciddi belirsizlik oluştu.

11 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

VANCE, CIA VE PENTAGON'DAN DOĞRUDAN İSTİHBARAT ALDI

ABD merkezli New York Times'a göre, Vance Trump yönetimi içinde operasyonel ayrıntılara en fazla önem veren isimlerden biri olarak öne çıktı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in, Başkan Yardımcısı'na teşkilat analistlerine doğrudan erişim izni verdiği; Vance'in bazı analistleri isimleriyle tanıdığı ve sabah istihbarat brifinglerine ilişkin ham bilgileri doğrudan masalarını arayarak aldığı belirtildi.

12 SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

Pentagon'un talimatıyla Deniz İstihbarat Ofisi de Vance için Hürmüz Boğazı'na ilişkin günlük raporlar hazırlamaya başladı. Bu raporlarda boğazdan geçen gemilerin rotaları, bayrakları ve taşıdıkları yükler ayrıntılı biçimde yer alırken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de Vance'e normalde yalnızca operasyonu yöneten subayların erişebildiği saldırı ön izlemeleri ve harekât özetlerini ilettiği ifade edildi. Habere göre Caine ayrıca çatışma bölgelerindeki üst düzey CIA görevlileriyle doğrudan temas kurarak sahadaki değerlendirmeleri de bizzat topladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#JD VANCE #ABD #PENTAGON #İRAN

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