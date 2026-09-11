SON DAKİKA| Vance’in gizli savaş raporları ortaya çıktı! Trump’ı devre dışı bırakan plan sızdırıldı

KOMUTANLARDAN SAVAŞIN GERÇEK TABLOSUNU İSTEDİ
New York Times'a göre Vance ile komutanlar arasındaki görüşmelerde savaşın hedefleri, taktikleri, kayıp tahminleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki olası hamleleri, Tahran yönetiminin dayanıklılığı ve ABD'nin mühimmat durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Vance'in özellikle iki konuda ısrarcı olduğu belirtildi: ABD'nin elinde kalan kritik mühimmat miktarı ve Ortadoğu'ya yapılan silah sevkiyatlarının Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi caydırma kapasitesini nasıl etkilediği.