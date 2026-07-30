"Var Mısın Yok Musun?" yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe'nin yürekleri ağza getiren karar anı

İlk turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Tuğçe, 2. turda 3 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları da açtırınca büyük şok yaşadı. 3. turda para ağacındaki son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla moraller bozulsa da Tuğçe mücadelesinden vazgeçmedi.