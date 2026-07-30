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  • "Var Mısın Yok Musun?" yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe'nin yürekleri ağza getiren karar anı

Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara kilitlenen Türkiye, dün gece "Var Mısın Yok Musun"da eşine az rastlanır bir mucizeye tanıklık etti! Milyonluk kutuları peş peşe kaybederek büyük bir yıkım yaşayan 3 çocuk annesi Tuğçe, son turda öyle bir karar verdi ki stüdyodaki herkesin nefesi kesildi. Kendi kutusundan çıkan rakamı gören izleyiciler, yarışmacının son saniyede hayatını nasıl kurtardığına inanamadı!

01 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 26.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

02 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

Programın 26. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Tuğçe Kaplan Karabul oldu. 38 yaşındaki Tuğçe, kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı ve üç kızı için güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.

Var Mısın Yok Musun 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

03 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

20 numaralı kutuyla yarışan Tuğçe, daha ilk turlardan itibaren şanssız bir başlangıç yaptı.

04 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

İlk turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Tuğçe, 2. turda 3 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları da açtırınca büyük şok yaşadı. 3. turda para ağacındaki son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla moraller bozulsa da Tuğçe mücadelesinden vazgeçmedi.

05 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

4. ve 5. turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çeviren Tuğçe, özellikle 6. turda Mustafa ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkarmayı başararak büyük avantaj yakaladı.

06 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

Gelen 440.000 TL'lik banka teklifini reddeden Tuğçe, şansını bir tur daha deneme kararı aldı.

07 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

Son turda ilk olarak 100.000 TL'lik kutuyu açtıran Tuğçe, ardından Buse'nin kutusundan 2 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

08 Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı

Bankanın son teklifi olan 345.000 TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, eşinin de desteğiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti. Kendi kutusundan 500 TL çıkan Tuğçe, doğru kararı verdiğini son kalan kutuda 750.000 TL çıkmasıyla anladı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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