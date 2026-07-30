"Var Mısın Yok Musun?" yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe'nin yürekleri ağza getiren karar anı
Var Mısın Yok Musun? yine nefes kesti: Milyonları kaçırdı ama servetle bitirdi! Tuğçe’nin yürekleri ağza getiren karar anı
Esra Erol'un sunumuyla ekranlara kilitlenen Türkiye, dün gece "Var Mısın Yok Musun"da eşine az rastlanır bir mucizeye tanıklık etti! Milyonluk kutuları peş peşe kaybederek büyük bir yıkım yaşayan 3 çocuk annesi Tuğçe, son turda öyle bir karar verdi ki stüdyodaki herkesin nefesi kesildi. Kendi kutusundan çıkan rakamı gören izleyiciler, yarışmacının son saniyede hayatını nasıl kurtardığına inanamadı!
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:36Son Güncelleme: 30 Temmuz 2026 10:37