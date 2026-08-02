"Yapamazsınız" diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"KADIN İŞ GÜCÜNE DAYALI BİR SEKTÖR"

"Beldemizde 150'den fazla çiftçimiz aktif olarak seracılık yapıyor ve toplamda 550 seramız bulunuyor. Bu sektör, yüzde 65 oranında kadın istihdamının olduğu, yoğun olarak kadın iş gücüne dayalı bir sektör. Kadınlarımızın iş hayatına ve üretim süreçlerine katılması, aile bütçelerine destek olması aslında toplumsal yapımızda iç barışın sağlandığı, aile huzurunun oluştuğu ve ekonominin kalkındığı muazzam bir imkan oluşturuyor. Bu yönüyle kadınlarımızın seralarda alın teri dökmesi çok kıymetlidir. Ayrıca bölgemizde nem oranının kıyı bölgelere göre biraz daha düşük olması, ürünlerimizin çok daha kaliteli ve dayanıklı yetişmesine imkan sağlıyor."