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  • "Yapamazsınız" diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"Yapamazsınız" diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

Anadolu toprağının bereketi ve bölge insanının pes etmeyen azmi, yıllar önce "imkansız" olarak nitelendirilen bir projeden dev bir ekonomi yarattı. Batman'ın 1200 haneli ve 6 bin 260 nüfuslu Balpınar beldesi, geçmişte yaz aylarında başka illere mevsimlik tarım işçisi olarak göç veren bir yerleşim yeriydi. Ancak çiftçilerin toprağına sahip çıkması ve seracılığı bir yaşam biçimine dönüştürmesiyle birlikte belde, sadece kendi ayakları üzerinde durmakla kalmayıp dışarıdan göç almaya başladı. İşte detaylar...

01 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

Batman'ın Merkeze bağlı Balpınar beldesinde 1990'lı yıllarda "Burada seracılık yapılmaz, ürün yetişmez" denilerek tamamen rafa kaldırılan fikir, bugün bölgenin çehresini ve kaderini değiştiren devasa bir başarı hikayesine dönüştü. 2002 yılında devlet desteğiyle deneme amaçlı kurulan sadece 2 sera ile başlayan serüven; bugün 550 seraya, 600 dekarlık üretim alanına ve yıllık 26 bin tonluk devasa bir sebze rekoltesine ulaştı. Yüzde 65'ini kadınların oluşturduğu ve binden fazla kişiye ekmek kapısı olan seracılık faaliyeti, belde ekonomisine yıllık tam 650 milyon lira katkı sunuyor.

02 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"'BURADA ÜRETİM YAPAMAZSINIZ" DENİLEN ZAMANDAN...

Beldede yürütülen üretim hamlesini ve seracılığın geçirdiği tarihi dönüşümü değerlendiren Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, 1990'lı yıllardaki ilk başarısız denemelerden bugün gelinen rekor seviyeye kadar olan süreci detaylarıyla paylaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde seracılığın en yoğun yapıldığı ikinci beldede bulunduklarını vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, başarı yolculuğunu şu sözlerle aktardı:

03 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"ISRARLA, GAYRETLE, ÇALIŞKANLIKLA VE AZİMLE YAZILAN BİR BAŞARI HİKAYESİ"

"Sera denemelerimiz ilk olarak 1994 yılında başlamış, 1997'de ilk seramız kurulmuştu. 2002 yılından itibaren ise devletimizin sağladığı desteklerle çiftçilerimiz bu işi yaygınlaştırmaya başladı. Bugün Batman genelinde yaklaşık 750 dekar alanda seracılık yapılıyor. Bu üretimin yüzde 90'a yakını, yani yaklaşık 600 dekarlık devasa kısmı Balpınar beldemizde gerçekleştiriliyor. İlk deneme aşamalarında 'Burada sera olmaz, bu yöntemle siz üretim yapamazsınız' denilen bir zamandan; ısrarla, gayretle, çalışkanlıkla ve azimle yazılan bir başarı hikayesine şahitlik ediyoruz. 90'lı yıllarda kimse bu günlere gelineceğini öngörmüyordu ama üreticimizin azminin elinden hiçbir şey kurtulmuyor."

04 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

YÜZDE 65 KADIN İSTİHDAMI

Seracılık sektörünün sadece bir tarım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bölgedeki kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlayan sosyal bir devrim olduğunu belirten İl Müdürü Tuncer, sektörün sağladığı istihdam olanaklarına dikkat çekti.

Seralarda çalışan yaklaşık bin kişinin aile bütçesine doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Tuncer, diyalog ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

05 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"KADIN İŞ GÜCÜNE DAYALI BİR SEKTÖR"

"Beldemizde 150'den fazla çiftçimiz aktif olarak seracılık yapıyor ve toplamda 550 seramız bulunuyor. Bu sektör, yüzde 65 oranında kadın istihdamının olduğu, yoğun olarak kadın iş gücüne dayalı bir sektör. Kadınlarımızın iş hayatına ve üretim süreçlerine katılması, aile bütçelerine destek olması aslında toplumsal yapımızda iç barışın sağlandığı, aile huzurunun oluştuğu ve ekonominin kalkındığı muazzam bir imkan oluşturuyor. Bu yönüyle kadınlarımızın seralarda alın teri dökmesi çok kıymetlidir. Ayrıca bölgemizde nem oranının kıyı bölgelere göre biraz daha düşük olması, ürünlerimizin çok daha kaliteli ve dayanıklı yetişmesine imkan sağlıyor."

06 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

YILLIK 26 BİN TON ÜRETİM VE 650 MİLYON LİRALIK DEV GELİR

Balpınar'da yaz mevsiminde domates, salatalık, patlıcan ve biber; kış mevsiminde ise marul, yeşil soğan ve ıspanak üretildiğini aktaran yetkililer, rekoltenin her geçen yıl yeni projelerle arttığını belirtti.

07 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

Mevsimlik işçi göçünün tamamen engellendiğini müjdeleyen Necdet Tuncer, ekonomik verileri şu ifadelerle açıkladı:

"Seralarımızda yılda yaklaşık 26 bin ton sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin ülke ve şehir ekonomisine kazancı ise yıllık yaklaşık 650 milyon lira civarında. İlimiz eskiden yaz aylarında dışarıya mevsimlik tarım işçisi veren bir yerdi. Ancak Balpınar'da seracılığın yaygınlaşmasıyla insanlarımız dışarıda ekmek arayışını bıraktı. Kendi memleketlerinde, kendi doğalarında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar. Sadece geçen yıl 32 yeni sera projesi uyguladık, bu yıl ise 40'a yakın yeni sera projesini hayata geçiriyoruz. Üreticilerimiz yeter ki üretsin, biz her zaman yanlarında olacağız."

08 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

TARLADAKİ KADINLARIN SESİ: "SABAH 5'TE BAŞLAYAN MESAİ VE GURUR"

Seralarda eşleri ve çocuklarıyla birlikte gece gündüz demeden çalışan kadın üreticiler de elde edilen bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Eşiyle birlikte bu mesleğin içinde büyüdüğünü söyleyen üretici Şahinaz Öz, seradaki günlük yaşamlarını ve hedeflerini şu sözlerle aktardı:

09 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"Eşimle birlikte bu işle büyüdük, bu bizim baba mesleğimiz. Çocuklarımızla birlikte devam ettiriyoruz. Çocuklarım kışın okullarına gidiyor, yazın ise serada bize destek oluyorlar. Ben de bir kadın olarak elimden geldiğince eşime ve çocuklarımıza omuz veriyorum. Sabah saat 05.00'te seraya girip öğlen 10.00'a kadar çalışıyoruz. Öğlen sıcağında eve gidip dinlendikten sonra saat 15.00'te tekrar gelip akşam 18.00'e kadar alın teri döküyoruz. Çok ciddi bir emek veriyoruz ama değiyor."

10 Yapamazsınız diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

"ÜRETİMİN BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ, HEDEFİMİZ İHRACAT"

"Benim gibi birçok kadın bu sayede evine katkı sağlıyor, sosyalleşiyor. Bir kadın olarak üretimin bir parçası olmak gurur verici. Ürünlerimiz yurt dışına ihraç edilirse bu hem Batman hem ülkemiz için dev bir gelir olur."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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