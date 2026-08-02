"Yapamazsınız" diyenler şaştı kaldı! 2 serayla başladılar, 650 milyon liralık servet ürettiler…

Mevsimlik işçi göçünün tamamen engellendiğini müjdeleyen Necdet Tuncer, ekonomik verileri şu ifadelerle açıkladı:
"Seralarımızda yılda yaklaşık 26 bin ton sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin ülke ve şehir ekonomisine kazancı ise yıllık yaklaşık 650 milyon lira civarında. İlimiz eskiden yaz aylarında dışarıya mevsimlik tarım işçisi veren bir yerdi. Ancak Balpınar'da seracılığın yaygınlaşmasıyla insanlarımız dışarıda ekmek arayışını bıraktı. Kendi memleketlerinde, kendi doğalarında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar. Sadece geçen yıl 32 yeni sera projesi uyguladık, bu yıl ise 40'a yakın yeni sera projesini hayata geçiriyoruz. Üreticilerimiz yeter ki üretsin, biz her zaman yanlarında olacağız."