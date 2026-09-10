Yaramış çetesinin uyuşturucu imparatorluğu! Kendi kardeşlerine bile işkence etmişler! Kod adı: Kaii 1700

TELEFON TRAFİKLERİ RADARA TAKILDI

Bu kaçırılış, örgütün adeta sonunu hazırladı. Bayram ve Mecit Yaramış'ın kardeşlerini kaçıranlarla yaptıkları telefon trafiği Belçika polisinin radarına takıldı. "Malın yerini söyleyene kadar durmayın, gerekirse sakat bırakın" söylemi üzerine Belçika polisi, 2019 yılında başlattığı kaçırılma soruşturması, Sky ECC ve EncroChat şifreli haberleşme ağlarının deşifre edilmesiyle bir "uyuşturucu operasyonuna" dönüştü.

YÜZLERCE EV VE İŞ YERİNE BASKIN

12 Şubat 2019 sabahı Belçika polisi operasyon için düğmeye bastı. 300 polisin görev aldığı operasyonda Antwerpen-Noord başta olmak üzere Belçika genelinde tam 146 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun yapıldığı gün, şebekenin tepe yöneticisi Yuhannis "Bayram" Yaramış ve kardeşi Corc Yaramış'ın kaçtığı belirlenirken, klanın Antwerpen Emniyeti'ndeki maaşlı köstebeği olan dört polis memuru, çeteye resmi evrak konusunda yardımcı olan çok sayıda memur ve para aklayan bir rahip dahil yüzlerce çete üyesi bu operasyonda gözaltına alındı.

TARİHİ DAVA 47'Sİ YARAMIŞ SOYADINI TAŞIYOR

2025 yılında Belçika Federal Savcılığı, Avrupa organize suç tarihi için dönüm noktası niteliğinde bir karara imza attı. Suç örgütünü parça parça yargılamak yerine, örgüte doğrudan ya da dolaylı destek veren herkesi tek bir devasa "suç örgütü üyeliği" dosyası altında topladı. 47'si doğrudan Yaramış soyadını taşıyan yaklaşık 105 kişi hakkında soruşturma açıldı. 10 Mart 2026 tarihinde örgüt üyesi 91 kişiye ağır mahkûmiyet cezaları verildi. Dava öncesi kayıplara karışan Bayram ve Mecit Yaramış'a 10 ile 13 yıl arasında değişen ağır hapis cezaları ve 80.000 ila 120.000 Avro para cezası verilirken, itirafçı olan Corc Yaramış, örgütün liman operasyonlarındaki geçmiş rolleri nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lojistikçiler, finansörler ve sokak ayakları 9 yıla kadar varan hapis cezaları aldı. Ayrıca 10 sanığa ömür boyu veya uzun süreli ticari şirket kurma ve yöneticilik yapma yasağı getirildi. 45 milyon Avro'nun üzerinde suç gelirine doğrudan Belçika devleti tarafından el konuldu.

