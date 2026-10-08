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  • SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Son Dakika: Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, hükümet güçleri stratejik öneme sahip Babulmendeb Boğazı'ndaki Kahbub cephesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Husilere ait 82 askeri hedefin imha edildiğini duyururken, Yemen ordusu "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 Husi militanının öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Suudi Arabistan ise Riyad ve Abha havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını açıkladı.

01 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı
AA AA

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, cephelerde karşılıklı saldırılar sürüyor.

02 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

YEMEN: BABULMENDEB'DEKİ KAHBUB CEPHESİNİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİK

Yemen'de hükümet güçleri, Husilerle yaşanan çatışmaların ardından ülkenin batısında stratejik öneme sahip Babulmendeb bölgesindeki Kahbub cephesinde kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu.

03 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Vatan Kalkanı güçleri, Amalika Tugayları ve Müşterek Kuvvetlerin "Yemen Şafağı" operasyonları kapsamında Babulmendeb bölgesine bağlı Kahbub cephesinde tam hakimiyet sağladığı bildirildi. Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

04 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

KAHBUB'UN STRATEJİK ÖNEMİ

İdari olarak güneydeki Lahic vilayetine bağlı olan Kahbub bölgesi, küresel ticaret ve deniz sevkiyatı açısından kritik konumdaki Babulmendeb Boğazı'na hakim dağ silsilelerini barındırması nedeniyle büyük bir stratejik önem taşıyor.

05 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Yemen'de hükümet güçleri ve müttefikleriyle Husiler arasındaki çatışmalar, "Yemen Şafağı" operasyonunun üçüncü gününde ülkenin çeşitli cephelerinde devam ediyor. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" operasyonunun başlatıldığını açıklamış ve operasyonun Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almayı, başkent Sana'yı kurtarmayı ve Husilerin darbesine son vermeyi amaçladığını belirtmişti.

06 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

ARAP KOALİSYONU: YEMEN'DE HUSİLERİN 82 ASKERİ HEDEFİNİ İMHA ETTİK

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim ve tesislere yönelik saldırılarının ardından Yemen'in 4 vilayetinde Husilere ait 82 askeri hedefi imha ettiğini açıkladı.

07 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan saldırılarının son olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını belirterek, bu saldırıların "hesapsız kalmayacağını" ifade etti.

08 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Koalisyon güçlerinin Yemen'in Sada, Hudeyde, Cevf ve Marib vilayetlerinde Husilere ait toplam 82 askeri hedefi imha ettiğini bildiren Maliki, hedefler arasında balistik füze tehdidi oluşturan noktaların da bulunduğunu aktardı. Maliki, Sada'nın dağlık bölgelerinde 11 balistik füze deposunun yanı sıra komuta ve kontrol merkezleri, iletişim sistemleri, füze ve silah depoları ile Husi gruplara ait karargahların hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

09 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

SUUDİ ARABİSTAN: ABHA VE RİYAD'DAKİ HAVALİMANLARINA SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.

10 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

ABHA HAVALİMANI SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 28 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

11 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

KRAL HALİD HAVALİMANI'NDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi.

12 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformu imha edildi Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı.

13 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

YEMEN ORDUSU: HUSİ HEDEFLERİNE DÜZENLENEN 2 BİN 103 SALDIRIDA 1860 KİŞİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlenen 2 bin 103 saldırıda 1860 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, "Yemen Şafağı" kapsamında Husilere yönelik farklı cephelerdeki askeri hedeflere 2 bin 103 "hassas saldırı" düzenlendiğini belirtti.

14 SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

Nezili, saldırıların "tüm eksen ve cephelerde Husilere ait çeşitli askeri hedefleri" kapsadığını ifade etti. Saldırılarda Husilerden 1860 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildiren Nezili, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin ayrı ayrı bilgi vermedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YEMEN #SUUDİ ARABİSTAN #HUSİLER

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