SON DAKİKA| Yemen’de kritik cephe hükümet güçlerinin kontrolünde! Husiler stratejik havalimanını hedef aldı

SUUDİ ARABİSTAN: ABHA VE RİYAD'DAKİ HAVALİMANLARINA SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün ve bugün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirdi. GACA tarafından yapılan açıklamada, dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiği belirtildi.