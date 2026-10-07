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  • Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Yemen'de yıllardır değişmeyen savaş dengesi kırılma noktasına geldi. Hükümet güçleri bu kez daha koordineli ve güçlü bir şekilde Husilerin üzerine giderken, Suudi Arabistan'ın hava desteği ve ABD'nin istihbarat katkısı sahadaki tabloyu değiştirmeye başladı. Husiler ise kaybettikleri alanları geri almak için karşı saldırıya hazırlanıyor.

01 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor
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Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet, Husilerin son dönemde elde ettiği kazanımları geri almak amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. El Cezire'nin haberine göre hükümet güçleri, daha yoğun hava desteği ve artan uluslararası destek eşliğinde Husilere karşı farklı cephelerde ilerlemeye çalışıyor.

02 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

"YEMEN ŞAFAĞI" OPERASYONU BAŞLATILDI

Yemen hükümeti, pazartesi günü ülke genelinde devlet otoritesini yeniden tesis etmek amacıyla "Yemen Şafağı Operasyonu"nu başlattığını duyurdu.

03 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Açıklamanın ardından Kızıldeniz'in güney kıyısında Husilere karşı askeri harekat başlatıldı. Operasyonun ilk aşamasında, Husilerin geçen ay ele geçirdiği bölgelerin geri alınması hedefleniyor.

04 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Bu kapsamda özellikle Babülmendep Boğazı çevresindeki bölgeler öne çıkıyor. Dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olan boğaz, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki bağlantıyı oluşturuyor.

05 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Hükümetin nihai hedefinin ise Husilerin 2014'ten bu yana kontrolünde bulunan başkent Sana başta olmak üzere ülkenin geniş bölümünde yeniden devlet otoritesini sağlamak olduğu belirtiliyor.

06 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Hükümet güçleri şu ana kadar Babülmendep çevresindeki bazı bölgelerde ilerleme sağladı.

07 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

HÜKÜMET GÜÇLERİNDE KOORDİNASYON ARTTI

El Cezire'ye konuşan Sana'a Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Maged el-Madhaji, hükümet güçlerinin önceki operasyonlara kıyasla daha organize hareket ettiğini belirtti.

08 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Yemen'de eylül ayının başlarında yaşanan çatışmalarda hükümet tarafındaki güçlerin farklı gruplar arasında yeterli koordinasyonu sağlayamadığı, askeri hazırlıkların yetersiz kaldığı ve Husilerin hükümet güçlerinin iletişim sistemlerine sızdığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

09 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Yeni operasyonda ise kara birlikleri, hava gücü ve istihbarat unsurlarının daha koordineli hareket ettiği görülüyor.

10 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

El-Madhaji, Suudi hava saldırılarının hızının ve isabet oranının önceki operasyonlara kıyasla arttığını ifade etti.

11 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

SUUDİ ARABİSTAN YENİDEN HAVA SALDIRILARINA KATILDI

Operasyonun en önemli farklılıklarından biri Suudi Arabistan'ın hava desteğini yeniden artırması oldu.

12 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, pazartesi günü operasyona yaklaşık 100 savaş uçağının katıldığını açıkladı. Bu açıklama, 2022'deki ateşkesten bu yana Suudi Arabistan'ın Husilere karşı hava operasyonlarına yeniden açık biçimde dahil olduğunu gösteren ilk resmi açıklama olarak değerlendirildi.

13 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Suudi hava saldırılarının yalnızca Kızıldeniz kıyısında değil, Taiz, Marib ve El Cevf gibi farklı cephelerde de hükümet güçlerine destek verdiği bildirildi.

14 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

El Cezire'ye konuşan emekli Lübnanlı general Elias Hanna, hava ve kara unsurları arasındaki koordinasyonun operasyonun önceki dönemlerden farklı yürütüldüğünü gösterdiğini söyledi.

15 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Hanna'ya göre hava saldırılarının tek başına yeterli olmadığı, ele geçirilen bölgelerin kara birlikleri tarafından kontrol altında tutulmasının operasyonun başarısı açısından kritik olduğu belirtiliyor.

16 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

ABD İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLIYOR

Operasyonda Suudi hava gücünün yanı sıra ABD'nin sağladığı istihbarat desteği de öne çıkıyor.

17 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

ABD'li bir yetkili, pazartesi günü El Cezire'ye yaptığı açıklamada yaklaşık 200 ABD'li danışmanın Suudi Arabistan'da operasyonu desteklediğini söyledi.

18 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Hanna, ABD desteğinin özellikle hedef tespitinde önemli rol oynadığını belirterek, elde edilen istihbaratın Husi mevzilerine yönelik hava saldırılarının daha koordineli gerçekleştirilmesini sağladığını ifade etti.

19 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan'ın hava gücü ile Yemen'deki hükümet yanlısı kara birlikleri arasındaki koordinasyonun önceki dönemlere göre daha merkezi bir yapıya kavuştuğuna işaret ediyor.

20 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

"DEVLER TUGAYI" ÖN PLANA ÇIKTI

Operasyonun bir diğer önemli unsuru ise Devler Tugayı olarak bilinen güçlerin çatışmalardaki ağırlığının artması oldu.

21 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Suudi Arabistan tarafından desteklenen birlikler, bu kez özellikle Kızıldeniz kıyısındaki çatışmalarda ön safta yer alıyor.

22 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Devler Tugayı ayrıca Taiz'in El Vaziye bölgesindeki operasyonlarda da etkin rol üstleniyor. Söz konusu bölge, önemli liman kentlerinden Moha'ya hakim konumda bulunuyor.

23 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Bu güçler 2022 yılında Şebva'da Husilere karşı operasyon düzenlemiş ve Husileri güneydoğudaki bazı bölgelerden çıkarmıştı.

24 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

El-Madhaji, Devler Tugayı'nın farklı arazi koşullarında Husilerle uzun süre çatışmış olması nedeniyle Husi savaş yöntemlerine ilişkin önemli bir deneyime sahip olduğunu belirtti.

25 Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

MARİB VE EL CEVF'TE DE İLERLEME İDDİASI

Çatışmalar yalnızca Kızıldeniz kıyısıyla sınırlı değil. Hükümet güçleri, başkent Sana'nın doğusunda bulunan Marib ve El Cevf vilayetlerinde de ilerleme sağladığını açıkladı.