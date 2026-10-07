Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor
Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor
Yemen'de yıllardır değişmeyen savaş dengesi kırılma noktasına geldi. Hükümet güçleri bu kez daha koordineli ve güçlü bir şekilde Husilerin üzerine giderken, Suudi Arabistan'ın hava desteği ve ABD'nin istihbarat katkısı sahadaki tabloyu değiştirmeye başladı. Husiler ise kaybettikleri alanları geri almak için karşı saldırıya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 09:38Son Güncelleme: 07 Ekim 2026 09:41