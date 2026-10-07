Yemen’de savaşın seyri değişiyor: Hükümet güçleri inisiyatifi nasıl ele geçirdi? Husiler karşı hamleye hazırlanıyor

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet, Husilerin son dönemde elde ettiği kazanımları geri almak amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. El Cezire'nin haberine göre hükümet güçleri, daha yoğun hava desteği ve artan uluslararası destek eşliğinde Husilere karşı farklı cephelerde ilerlemeye çalışıyor.