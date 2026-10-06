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  • Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Emekli zammı için beklenen 3 aylık enflasyon oranı eylül ayı TÜFE'sinin ortaya çıkmasıyla belli oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 30'un altında gelmesi yeni yılda gerçekleşecek zam emekli maaşı artışları için de ipucu oldu. Emekliye zam hesabının tam olarak ortaya çıkması için ekim, kasım, aralık ayları enflasyon rakamlarının da belli olması gerekiyor. Peki, memura enflasyon farkı oluştu mu? İşte detaylar…

01 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...
FARUK ERDEM FARUK ERDEM

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. Üç aylık veri belli oldu. Ortaya çıkan rakamlar ile yıl sonunda zam oranları da hesaplandı. Emekli maaşı zam oranı yıl sonunda ne kadar olacak? Memura enflasyon farkı oluşacak mı? İşte yeni emekli zammı için maaş hesabı…

02 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun merak ettiği rakamlar da ortaya çıkmış oldu. Eylül ayında yüzde 1.84'lük enflasyon oranı ile birlikte Temmuz ayından bu yana gerçekleşen üç aylık veri de kesinleşti. Buna göre üç aylık oran yüzde 5.57 olarak hesaplandı.

03 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Bu verinin üzerine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da geldiğinde emekliler ve memurlar için zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak gelen veriler yıl sonu için hesaplamaların şimdiden yapılabileceğini de ortaya koymuş oldu.

04 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

Eylül ayı ile birlikte üç aylık enflasyonun yüzde 5.57 olması emekliler için bazı rakamların da kesinleştiğini ortaya koyuyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç yalık yüzde 5.57 olarak hesaplanan oran kesinleşmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıl sonu artış oranları için de önemli bir ipucu ortaya çıkmış oldu. Açıklanan veri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.57 oranındaki artışı ceplerine koydular. Bunun üzerine eklenecek üç ayrı veri ile birlikte yıl sonundaki enflasyon artışı da kesinleşmiş olacak.

05 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

MEMURLARA FARK GELECEK Mİ?

Memurlar ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı hesaplanmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında aldıkları yüzde 7'nin üzerindeki enflasyonu fark olarak alacaklar.

06 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Her ne kadar üç aylık veri yüzde 7'nin altında olsa da yıl sonunda enflasyon farkı almaları kesin görünüyor. Memurlar ve memur emeklileri ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 oranındaki zamları da Ocak ayında alacak.

07 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

YIL SONU İÇİN İPUCU GELDİ

Üç aylık verinin ardından oluşan yıllık enflasyon ise yüzde 29.73 oranında gerçekleşti. Bu orandan yola çıkarak yapılan hesaplamalara bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yine yüzde 28-30 bandında oluşacağını ortaya koyuyor. Bu orana göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memurlar ile memur emeklilerinin Ocak ayı artışlarıyla ilgili rakamlar ortaya çıkıyor.

08 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu.

09 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04 artış yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.

10 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Yine yapılan anketlere bakıldığında oranları yüzde 30'u bulabileceği de tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yüzde 10'lar civarında olacağı hesaplanıyor. Bu tahminler gerçekleşirse bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 10'u bulacak. Bu durumda en düşük maaş 25 bin 910 lirayı bulacak.

11 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

Memurlar ve memur emeklileri için de bu oranlardan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda enflasyon farkı ile birlikte artış oranının yüzde 7-8 aralığında olması bekleniyor. Yüzde 30'lar civarında bir enflasyon gerçekleştiğinde ise memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8 olabilecek. Bu orana göre en düşük maaş memurlarda 75 bin 849 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 34 bin 52 liraya ulaşacak.

12 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

EMEKLİ VE MEMURA YENİ ORAN

  • EYLÜL AYI ENFLASYON: Yüzde 1.84
  • 2 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 3.65
  • 3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 5.57
  • SSK VE BAĞKUR 3 AYLIK ARTIŞ: Yüzde 5.57
  • YIL SONU 6 AYLIK ORAN: Yüzde 9-10
  • YIL SONU SSK BAĞKUR : Yüzde 9-10
  • MEMUR VE EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME: Yüzde 5
  • MEMUR VE EMEKLİSİ YIL SONU : Yüzde 7-8
13 Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027’de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

MAAŞLAR NE OLACAK?

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 75 bin TL-76 bin TL
  • EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 33 bin TL- 34 bin TL
  • EN DÜŞÜK SSK BAĞKUR MAAŞI: 26 bin TL-27 bin TL
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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