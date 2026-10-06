Yeni emekli zammı hesabı: SSK, Bağkur emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak? İşte maaş tablosu...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

Eylül ayı ile birlikte üç aylık enflasyonun yüzde 5.57 olması emekliler için bazı rakamların da kesinleştiğini ortaya koyuyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç yalık yüzde 5.57 olarak hesaplanan oran kesinleşmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıl sonu artış oranları için de önemli bir ipucu ortaya çıkmış oldu. Açıklanan veri ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.57 oranındaki artışı ceplerine koydular. Bunun üzerine eklenecek üç ayrı veri ile birlikte yıl sonundaki enflasyon artışı da kesinleşmiş olacak.