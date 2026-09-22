Yeni Parti'de 'kaptan kim olacak?' kavgası: "Ekremci"ler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a cephe açtı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Yeni Parti ekseninde yaşanan gerilime değindi. Mahmut Övür, "Arkalarında müthiş bir rüzgâr vardı. CHP'den toplu istifalar, mitingler, kampanyalar birbirini izledi. Bu kez de "Her şey çok güzel olacak"tı ama yine olmadı. Bir şeyler öyle hızlı ters gitmeye başladı ki, daha parti kurulmadan içerideki güç savaşı önce medyaya, sonra da sokağa yansıdı." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Yeni Parti gemisinin kaptanı kim olacak?" başlıklı yazısı:

Terörsüz Türkiye projesinin siyaseti yeniden şekillendiren etkisini saymazsak bu yazın en flaş siyasi gelişmesi hiç kuşkusuz CHP'nin ikiye bölünmesiydi. CHP'yi kurultaya "şaibe" karıştırarak ele geçiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, mutlak butlan kararıyla parti ellerinden gidince kendi partilerini kurup yeni bir yolculuğa çıktılar.