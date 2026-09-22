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  • Yeni Parti'de 'kaptan kim olacak?' kavgası: "Ekremci"ler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a cephe açtı

Yeni Parti'de 'kaptan kim olacak?' kavgası: "Ekremci"ler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a cephe açtı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Yeni Parti cephesinde yaşanan iç gerilim ve Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel/Mansur Yavaş arasındaki örtülü savaşı bugünkü yazısında kaleme aldı ve dikkat çeken detaylara yer verdi. Mahmut Övür, "Yeni Parti içinde çok yönlü bir güç ve iktidar savaşı var. Daha dün aynı gemiye bindiler, ancak daha gemi hareket etmeden bırakın "güvenli bir limana" gitmeyi hem su almaya hem de kaptanlar savaşıyla sarsılmaya başladı." dedi.

01 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Yeni Parti ekseninde yaşanan gerilime değindi. Mahmut Övür, "Arkalarında müthiş bir rüzgâr vardı. CHP'den toplu istifalar, mitingler, kampanyalar birbirini izledi. Bu kez de "Her şey çok güzel olacak"tı ama yine olmadı. Bir şeyler öyle hızlı ters gitmeye başladı ki, daha parti kurulmadan içerideki güç savaşı önce medyaya, sonra da sokağa yansıdı." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün "Yeni Parti gemisinin kaptanı kim olacak?" başlıklı yazısı:

Terörsüz Türkiye projesinin siyaseti yeniden şekillendiren etkisini saymazsak bu yazın en flaş siyasi gelişmesi hiç kuşkusuz CHP'nin ikiye bölünmesiydi. CHP'yi kurultaya "şaibe" karıştırarak ele geçiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, mutlak butlan kararıyla parti ellerinden gidince kendi partilerini kurup yeni bir yolculuğa çıktılar.

02 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

Arkalarında müthiş bir rüzgâr vardı. CHP'den toplu istifalar, mitingler, kampanyalar birbirini izledi.

Bu kez de "Her şey çok güzel olacak"tı ama yine olmadı. Bir şeyler öyle hızlı ters gitmeye başladı ki, daha parti kurulmadan içerideki güç savaşı önce medyaya, sonra da sokağa yansıdı. Ortada güçlü bir siyaset olmayınca, defolar çabucak ortaya çıkmaya, zaaflar görünmeye başladı.

03 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

Özgür Özel'in İmamoğlu'nu yok sayan çıkışları, Yeni Parti'ye göz kırpan Mansur Yavaş'ı öne çıkartan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkması, Aday Ofisi'nin kapatılması, Koza TV'deki ayrılıklar YP içerisinde homurdanmalara ve eleştirilere yol açtı.

Bunu ilk seslendirenler de yapı içindeki "Ekremciler" oldu.

04 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

O isimlerin başında da Doç. Dr. Berk Esen geliyordu. AK Parti'ye yönelik sert eleştirileriyle bilenin ve Halk TV'nin gedikli yorumcusu siyaset bilimci Esen, önceki gün Sabah'ta da yer alan eleştirisinde, "partinin bu derece etkisiz ve neredeyse tepkisiz kalmasını" ele alıyor ve şöyle diyordu:

"Özgür Özel'in AKP-MHP arasındaki çatlak tezine bel bağlayarak muhalefet yürütme stratejisi, mutlak butlan kararıyla birlikte büyük darbe aldı. Nitekim o günden beri ana muhalefet ciddi bir ivme kaybetti ve Özel yönetimi hata üstüne hata yaptı."
Peki neymiş o hatalar? Esen, Özel'in yaptığı o hataları da tek tek sıraladı:

05 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

"Kılıçdaroğlu'na karşı yeterli tepkinin gösterilememesi, Yargıtay'dan çıkacak karara bel bağlanması, ardından çerçeve yasa konusundaki kafa karışıklığı ve arka arkaya kaybedilen belediyeler, iktidarın çoğunluk desteğini kaybettiği bir ortamda muhalefet cephesini ciddi biçimde zayıflattı."

Doç. Dr. Esen bununla da yetinmedi, Özel'i "Gelen eleştirileri çoğu zaman bozgunculuk olarak yaftalayarak asıl problemi öteliyor" diye suçladı.

06 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

Bu eleştiriler çok açık biçimde Yeni Parti içinde derin bir "çatlak" olduğunu ya da şöyle diyelim, İmamoğlu-Özel arasında, "Partinin asıl sahibi kim?" savaşı başlattığını gösteriyor.

Bu savaşa aynı zaman diliminde gazeteci Şaban Sevinç de katıldı. Sevinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı (Yavaş'a yakın) genel kurul için çok para harcamakla suçlayınca küçük çaplı bir kıyamet koptu.

Yılmaz'ın cevabı da gecikmedi:

"Şaban videomu gençler hazırladı. AKK'de bulunan gönüllülerin her birinin kapasitesi, senin ağababalarının hayal edemeyeceği kadar yüksektir. Bu konuyu veliniz M. Ali Bey'le konuşacağım. Uygun bir zamanda İPA'nın ve İBB'nin size ilgisi ile AKK bütçelerini mukayese ederiz."

07 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

Böylece tartışmaya Mansur Yavaş da girmiş oldu. Bu da "Ekremci"lerin, Özel ve Yavaş'a aynı anda cephe açtığını gösteriyor.

Bu yüzden gazeteci Bülent Gürsoy kavgayı şu çarpıcı başlıkla duyurdu:

"Operasyon merkezi ifşa oluyor."

Kastettiği "operasyon merkezi" de İmamoğlu'nun kurduğu ve başında da Mehmet Ali Çalışkan'ın olduğu İstanbul Planlama Ajansı (İPA)...

08 Yeni Parti’de ’kaptan kim olacak?’ kavgası: Ekremciler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’a cephe açtı

Tablo çok net: Yeni Parti içinde çok yönlü bir güç ve iktidar savaşı var. Daha dün aynı gemiye bindiler, ancak daha gemi hareket etmeden bırakın "güvenli bir limana" gitmeyi hem su almaya hem de kaptanlar savaşıyla sarsılmaya başladı.

Arkasından batış mı gelir yoksa gemi kalktığı limana geri mi döner onu da yakında görürüz.

#EKREM İMAMOĞLU #MANSUR YAVAŞ #ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #CHP

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