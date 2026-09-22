Yeni Parti'de 'kaptan kim olacak?' kavgası: "Ekremci"ler, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a cephe açtı

Bu eleştiriler çok açık biçimde Yeni Parti içinde derin bir "çatlak" olduğunu ya da şöyle diyelim, İmamoğlu-Özel arasında, "Partinin asıl sahibi kim?" savaşı başlattığını gösteriyor.
Bu savaşa aynı zaman diliminde gazeteci Şaban Sevinç de katıldı. Sevinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı (Yavaş'a yakın) genel kurul için çok para harcamakla suçlayınca küçük çaplı bir kıyamet koptu.
Yılmaz'ın cevabı da gecikmedi:
"Şaban videomu gençler hazırladı. AKK'de bulunan gönüllülerin her birinin kapasitesi, senin ağababalarının hayal edemeyeceği kadar yüksektir. Bu konuyu veliniz M. Ali Bey'le konuşacağım. Uygun bir zamanda İPA'nın ve İBB'nin size ilgisi ile AKK bütçelerini mukayese ederiz."