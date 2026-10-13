Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Başkan Erdoğan tam da bu nedenle, daha ilk günden olaya el koydu ve sert çıktı. Hatta siyasi ve idari yönüne ilişkin, "Bizzat ben ilgileneceğim" deme gereği duydu. O gerek zamana yayılsa da er veya geç yapılacak.

Taban da bunu bekliyor. Bugün hangi AK Partiliyle konuşursanız konuşun olaya karışanları sahiplenmiyor, tam tersi tepki koyuyor ve gereğinin yapılmasını istiyor. Görmezden, duymazdan gelmiyor. Bu 24 yıllık AK Parti iktidarı için de bir şans.

Eğer AK Parti bu süreci doğru yönetirse ki öyle görünüyor bu skandaldan da temizlenerek ve güçlenerek çıkacak.



