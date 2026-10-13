Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Aksi hâlde önünde siyasi çözülme yaşayan çarpıcı bir Yeni Parti örneği var. Çünkü Yeni Parti yönetimi başından beri belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp iddialarına gözlerini kapadı, duymazlıktan geldi. Siyasi operasyon deyip medyası ve trolleri aracılığıyla gerçeği seçmeninden, sosyolojisinden sakladı. Öğrenmemesi için de inanılmaz bir çaba harcadı. Öyle ki bugün Yeni Parti'ye oy verecek seçmenlerin çoğunun, İBB davasında ortaya çıkan milyarlık yolsuzluklardan, işadamlarının, müteahhitlerin mahkeme heyeti önünde açık açık "Rüşvet verdim" itirafından haberi yok.