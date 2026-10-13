  • Haberler
  • Galeri
  • Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk skandalları üzerine gitmek yerine seçmenlerine bunun bir siyasi operasyon olduğunu dayatmaya çalışan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfası attıkları yanlış adımların sonucu kendi aday gösterdikleri sonucu 40'a yakın belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Önce şaibeli kurultay ile ele geçirdikleri CHP'yi mutlak butlan kararı ile kaybeden Özel ve İmamoğlu ortaklığı şimdi CHP'yi bölerek kurdukları Yeni Parti'deki çözülme sorunları ile baş etmek durumunda kaldı. Yaşaşan bu durumu köşesine taşıyan SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili olarak; "Şimdi merak edilen, her seçimde hayal kırıklıkları yaşayan bu seçmen kitlesi ne yapacak ve nereye yönelecek?" ifadelerini kullandı.

01 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü
MAHMUT ÖVÜR MAHMUT ÖVÜR

Fon skandalına hükümet daha ilk günden el koyup yönetmeye ve gereğini yapmaya başlasa da ortaya çıkan fotoğraf ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya gibi simgesel isimlerin skandala karışması AK Parti tabanında sert bir tepkiye yol açtı.
Çünkü taban, son 15 yılda FETÖ ve gizli ortağı CHP tarafından AK Parti'ye yöneltilen suçlamalarla kıyaslanmayacak kadar derin bir "mahcubiyet" hissetti.

02 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Başkan Erdoğan tam da bu nedenle, daha ilk günden olaya el koydu ve sert çıktı. Hatta siyasi ve idari yönüne ilişkin, "Bizzat ben ilgileneceğim" deme gereği duydu. O gerek zamana yayılsa da er veya geç yapılacak.
Taban da bunu bekliyor. Bugün hangi AK Partiliyle konuşursanız konuşun olaya karışanları sahiplenmiyor, tam tersi tepki koyuyor ve gereğinin yapılmasını istiyor. Görmezden, duymazdan gelmiyor. Bu 24 yıllık AK Parti iktidarı için de bir şans.
Eğer AK Parti bu süreci doğru yönetirse ki öyle görünüyor bu skandaldan da temizlenerek ve güçlenerek çıkacak.

03 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Aksi hâlde önünde siyasi çözülme yaşayan çarpıcı bir Yeni Parti örneği var. Çünkü Yeni Parti yönetimi başından beri belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet ve irtikâp iddialarına gözlerini kapadı, duymazlıktan geldi. Siyasi operasyon deyip medyası ve trolleri aracılığıyla gerçeği seçmeninden, sosyolojisinden sakladı. Öğrenmemesi için de inanılmaz bir çaba harcadı. Öyle ki bugün Yeni Parti'ye oy verecek seçmenlerin çoğunun, İBB davasında ortaya çıkan milyarlık yolsuzluklardan, işadamlarının, müteahhitlerin mahkeme heyeti önünde açık açık "Rüşvet verdim" itirafından haberi yok.

04 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Hâlâ baklava kutularına, balya balya paralara rağmen "Para nerede?" diye soran var. Hâlâ müteahhit Ali Nuhoğlu'nun Boğaz'a nazır o günkü değeri 480 milyon TL olan, bugün 50 milyon dolar eden iki villanın "rüşvet" olarak Ekrem İmamoğlu'na verildiğini duymayan ya da duysa da inanmayan bir seçmen kitlesi var.

05 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Peki işe yaradı mı?
Yaramadı ki, Yeni Parti'yle ilgili sadece "siyasi çözülme" konuşuluyor.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, yolsuzluk ve rüşvet çarkını gizlemede başarı gösterseler de CHP ile girilen tartışmayı yönetmede, belediyeleri ellerinde tutmada, çerçeve yasa gibi yeni siyasi yaklaşımlara ayak uydurmada aynı başarıyı gösteremedi.
Attıkları her adım parti içinde ve dışında yeni tartışmalara yol açtı.

06 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Daha vahimi Özel ve Ekrem İmamoğlu, ele geçirdikleri CHP'yi bile ellerinde tutamadı, partiyi büyüteceklerine böldüler. Bizzat kendilerinin aday yaptıkları 40'a yakın belediye başkanı AK Parti'ye geçti. En sarsıcı olanı da hiç kuşkusuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiydi.

07 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Bu geçiş, sadece Yeni Parti'deki siyasi çözülmeyi görünür kılmadı, aynı zamanda seçmenin bir anlamda "uyanmasını" sağladı, hatta belki de ilk kez hiç sorgulamayan bir seçmen kitlesini artık "sorgulayan" bir noktaya taşıdı.
Şimdi merak edilen, her seçimde hayal kırıklıkları yaşayan bu seçmen kitlesi ne yapacak ve nereye yönelecek?

08 Yeni Parti’deki siyasi çözülmede Cemil Tugay ve İzmir’in rolü

Henüz erken ama bu uyanış dalga dalga yayılırsa İzmir bir ilke imza atabilir ve belki de ilk kez siyasetin tavanında sağlanamayan konsensüs seçmen tabanında sağlanır. Böylece İzmir, kutuplaşmanın değil artık kucaklaşmanın öncü şehri olur.

#ÖZGÜR ÖZEL #EKREM İMAMOĞLU #AK PARTİ #YENİ PARTİ #CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!