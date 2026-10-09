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  • SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

Son Dakika: ABD ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusundaki tereddütlerine rağmen İran'a yönelik üç gün sürecek yoğun bir saldırı planı hazırladı. İran'ın füze ve insansız hava aracı cephaneliği, enerji tesisleri ve İran Devrim Muhafızları karargahlarının hedef alınabileceği belirtilirken, ABD'nin bölgeye üç uçak gemisi konuşlandırarak askeri varlığını artırması bekleniyor. ABD'li yetkililer, önümüzdeki üç hafta içinde büyük çaplı operasyonların yeniden başlatılması ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

01 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

ABD merkezli New York Times'a göre, ABD ordusu, Trump'ın İran'a yönelik savaşı yeniden başlatma konusunda tereddüt etmesine rağmen, Tahran'a karşı üç gün sürecek yoğun bir askeri harekat için saldırı seçenekleri hazırladı.

02 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

PENTAGON, İRAN'A YÖNELİK ÜÇ GÜNLÜK YOĞUN HAREKAT PLANLIYOR

New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD ordusu, Trump'ın talimat vermesi halinde İran'a yönelik büyük çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Pentagon, Trump'ın emri doğrultusunda İran'ın füze ve İHA cephaneliğini, enerji tesislerini ve diğer askeri hedeflerini kapsayan saldırı planları geliştirdi. Yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen kısa ve yoğun harekatın, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya odaklanacağı belirtiliyor.

03 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, söz konusu planları geçen cuma günü Camp David'de düzenlenen toplantıda ele aldı. Ancak Trump, son aylarda İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatma konusunda kararsız bir tutum sergiledi.

04 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

Yetkililere göre Trump'ın ulusal güvenlik ekibi ve Pentagon, son aylarda İran'a veya Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husilere karşı büyük çaplı operasyonlar düzenlenmesi için beş ayrı öneri sundu. Trump, bu önerilerin tamamını reddetti. Trump, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını belirterek iki ülke arasında "verimli görüşmeler" yürütüldüğünü ifade etti.

05 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

İRAN'IN FÜZE VE İHA KAPASİTESİ YENİDEN GÜÇLENDİ

ABD ordusunun hazırladığı saldırı planlarının başlıca hedefleri arasında, İran'ın füze ve İHA envanteri ile enerji altyapısı bulunuyor. Devrim Muhafızları'nın komuta merkezleri ve karargahlarının da olası saldırılarda hedef alınabileceği belirtiliyor. Habere göre İran, savaşın ilk aşamasından bu yana füze ve İHA cephaneliğinin önemli bir bölümünü yeniden inşa etti. Aylar içerisinde askeri taktiklerini geliştiren İran, ABD açısından daha zorlu bir rakip haline geldi.

06 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

ABD askeri yetkilileri, İran füzelerini önlemek için savaşın başlangıcına kıyasla daha fazla önleyici füze kullanılması gerektiğine dikkati çekiyor. Bu durumun, ABD'nin halihazırda baskı altındaki mühimmat stokları üzerindeki yükü artırdığı kaydediliyor. İstihbarat kaynaklarına göre İran, Çinli şirketlerden elde ettiği uydu görüntülerinden de yararlanarak bölgedeki ABD askeri üslerini daha etkili biçimde hedef alabiliyor.

07 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

ABD'li komutanlar, İran'ın askeri kapasitesinin yanı sıra Amerikan askerlerinin konuşlandığı üsler, enerji tesisleri ve bölgedeki diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların önlenmesinin giderek zorlaşmasından endişe ediyor.

08 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

İRAN'IN GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILARI ARTIYOR

New York Times'ın aktardığına göre, İran'ın uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırıları da Washington yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. İngiliz Donanması tarafından yönetilen bir izleme grubuna göre İran, son önemli misilleme saldırılarının yaşandığı eylül ayından bu yana en az 13 gemiyi hedef aldı. Ancak istihbarat raporları hakkında bilgi sahibi kaynaklar, gerçek sayının yaklaşık 20 olabileceğini belirtiyor. Söz konusu saldırıların hiçbirine ABD tarafından büyük çaplı bir askeri karşılık verilmediği ifade ediliyor.

09 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

Orta Doğu'dan petrol ihracatının artmasına rağmen İran'ın gemilere yönelik saldırılarının deniz taşımacılığı sektöründe endişeye yol açtığı ve gelecekteki enerji sevkiyatlarının güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırdığı kaydediliyor. ABD ordusu, yaz aylarında İran'ın uluslararası deniz trafiğine yönelik saldırılarına düzenli olarak karşılık vermişti. Ancak yetkililer, son haftalarda Washington'ın verdiği yanıtların belirgin biçimde zayıfladığını ve bunun Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusundaki isteksizliğini yansıttığını belirtiyor.

10 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

ABD, BÖLGEYE ÜÇ UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

ABD ordusu, Trump'ın tutumunu değiştirmesi ve yeni bir saldırı emri vermesi ihtimaline karşı daha büyük çaplı operasyonlara başlamaya hazır durumda. Habere göre Theodore Roosevelt uçak gemisi saldırı grubu geçen hafta San Diego'dan ayrıldı. Söz konusu grubun ekim ayının sonlarında George H.W. Bush ve George Washington uçak gemilerine katılması bekleniyor.

11 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

Her bir uçak gemisi saldırı grubunda, saldırı helikopterleri ve deniz piyadeleri taşıyan diğer savaş gemileri de bulunuyor. Üç uçak gemisinin aynı anda Orta Doğu'da konuşlandırılması, 2003'ten bu yana ilk kez gerçekleşecek.

12 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

Ekim ayının sonuna gelindiğinde bölgede yüzlerce uçakla birlikte 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesinin bulunması öngörülüyor. Bu askeri yığınak, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni harekat için hazırlıklarını yoğunlaştırdığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

13 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

ABD, İSRAİL'E OLASI SALDIRI HAZIRLIKLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

ABD'li bir yetkili ve görüşme hakkında bilgi sahibi başka bir kaynağa göre, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, salı günü üst düzey ABD yetkilileriyle görüştü. Görüşmede İsrailli komutana, ABD ordusunun önümüzdeki üç hafta içerisinde İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatma ihtimaline karşı yürüttüğü hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

14 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

Kaynaklar, Zamir'in görüşmede savaşın bu zaman diliminde yeniden başlamasının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini dile getirdiğini aktardı. Bu değerlendirmenin, İran'ın yeni bir ABD saldırısına İsrail'e füze fırlatarak karşılık verebileceği öngörüsüne dayandığı belirtildi.

15 SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

ABD ordusunun askeri hazırlıklarını sürdürmesine karşın Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı saldırılara onay verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı. Washington yönetiminin diplomatik temasları sürdürmesi ve askeri seçenekleri hazır tutması, bölgedeki gerilimin geleceğine ilişkin belirsizliği koruyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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