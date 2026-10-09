SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

PENTAGON, İRAN'A YÖNELİK ÜÇ GÜNLÜK YOĞUN HAREKAT PLANLIYOR
New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD ordusu, Trump'ın talimat vermesi halinde İran'a yönelik büyük çaplı muharebe operasyonlarını yeniden başlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Pentagon, Trump'ın emri doğrultusunda İran'ın füze ve İHA cephaneliğini, enerji tesislerini ve diğer askeri hedeflerini kapsayan saldırı planları geliştirdi. Yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen kısa ve yoğun harekatın, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya odaklanacağı belirtiliyor.