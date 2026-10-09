SON DAKİKA| Yeni üç günlük saldırı planı sızdırıldı! Trump’ın savaşı ertelemesinde ‘İsrail’ detayı ortaya çıktı

İRAN'IN FÜZE VE İHA KAPASİTESİ YENİDEN GÜÇLENDİ

ABD ordusunun hazırladığı saldırı planlarının başlıca hedefleri arasında, İran'ın füze ve İHA envanteri ile enerji altyapısı bulunuyor. Devrim Muhafızları'nın komuta merkezleri ve karargahlarının da olası saldırılarda hedef alınabileceği belirtiliyor. Habere göre İran, savaşın ilk aşamasından bu yana füze ve İHA cephaneliğinin önemli bir bölümünü yeniden inşa etti. Aylar içerisinde askeri taktiklerini geliştiren İran, ABD açısından daha zorlu bir rakip haline geldi.