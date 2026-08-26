Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi
Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü. Hayata gözlerini henüz yeni açan bebeklerin bulunduğu üniteyi alevler sararken 14 bebek yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 08:57Son Güncelleme: 26 Ağustos 2026 09:11