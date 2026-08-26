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  • Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi

Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü. Hayata gözlerini henüz yeni açan bebeklerin bulunduğu üniteyi alevler sararken 14 bebek yaşamını yitirdi.

01 Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi
AA AA

Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.

02 Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi

15 BEBEKTEN GERİYE SADECE BİRİ KURTULDU

Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 14'ünün ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

03 Yenidoğan ünitesinde korkunç yangın: Yaşamlarının ilk gününde ölümle karşılaştılar! 14 bebek yaşamını yitirdi

Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#PAKİSTAN #İSLAMABAD

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