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  • Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Yeşilçam denildiğinde akıllara unutulmaz filmler, usta oyuncular ve hafızalara kazınan replikler geliyor. Ancak Türk sinemasının geçmişine dair yıllar sonra ortaya çıkan bir detay, izleyenleri şaşkına çeviriyor. Bir dönemin sevilen çocuk oyuncuları Sezercik, Yumurcak, Ömercik ve Gülşah'ın hepimizi güldüren, ağlatan ve hafızalarımıza kazınan o repliklerinin ardında bakın hangi usta isim varmış!

01 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Türk sinemasının unutulmaz yüzleri, kendine has oyunculukları ve hafızalara kazınan ses tonları, Yeşilçam'ı yıllar geçse de unutulmaz kılan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

02 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Bu eşsiz sinema dünyasında yalnızca usta oyuncular değil, çocuk yaşta kamera karşısına geçen yıldız isimler de sergiledikleri başarılı performanslarla milyonların gönlünde taht kurmayı başardı.

03 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Kimi zaman izleyenleri gözyaşlarına boğan, kimi zaman ise yüzlerde tebessüm bırakan bu çocuk yıldızların performanslarının ardında ise sinema tarihine damga vuran dikkat çekici bir ayrıntı saklıydı.

04 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Yeşilçam döneminde Sezercik (Sezer İnanoğlu), Yumurcak (İlker İnanoğlu), Ömercik (Ömer Dönmez), Gülşah Soydan ve hatta Küçük Ceylan gibi pek çok çocuk oyuncuya beyaz perdede sesiyle hayat veren isim, Türk tiyatro ve sinemasının usta sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu'ydu.

05 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

"3 yaşında seslendirmeye başladım. Yeşilçam'daki tüm çocuk yıldızları hemen hemen ben konuştum" diyerek bu eşsiz kariyerin perde arkasını özetleyen Kasapbaşoğlu, tek bir sesle koca bir kuşağın çocuk karakterlerine ruh verdi ve o çocukların oyunculuk performanslarını zirveye taşıdı.

06 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Henüz bir çocukken adım attığı İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde oyunculuk dünyasıyla tanışan Nilgün Kasapbaşoğlu, sadece dublaj stüdyolarında değil, tiyatro sahnelerinde de devleşen bir kariyere imza attı.

07 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Türkiye'nin en genç yaşta sahneye çıkan oyuncularından biri olarak sanat hayatına başlayan usta isim, mikrofon başındaki olağanüstü yeteneğinin yanı sıra sayısız tiyatro oyununda, sinema filminde ve televizyon dizisinde üstlendiği rollerle hafızalara kazındı.

08 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Peki, Yeşilçam dünyasının diğer usta sanatçılarına o unutulmaz sesleriyle kimlerin hayat verdiğini biliyor musunuz?

09 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

İşte o meşhur repliklerin arkasındaki muazzam yetenekler...

10 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

KÖTÜ ADAMLARIN ALTIN SESİ: SADETTİN ERBİL

Erol Taş'ın o meşhur kahkahası ya da Ali Şen'in kurnaz bakışları, Sadettin Erbil'in sesi olmadan eksik kalırdı. Mehmet Ali Erbil'in babası olan usta sanatçı, sinemamızın en karakteristik "kötü adam" tınılarını yarattı.

11 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Bugün aramızdan ayrılışının 19. yılında andığımız Erol Taş ile bütünleşen o sesi unutmak mümkün mü?

"Lütfücüğüm her şeyi yapıyorum da bu gözlerimden ateş çıkaramıyorum"

12 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

DUYGUNUN VE EMEĞİN SESİ: TİJEN PAR

Asya'nın Selvi Boylum Al Yazmalım'daki o yürek burkan iç sesini hatırlayın... Tijen Par, sadece Türkan Şoray'a değil; Müjde Ar'dan Gülşen Bubikoğlu'na kadar dev aktrislerin ruhuna ses oldu.

13 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Kendi yüzünü ekranlarda görsek de, kulağımız onu hep bir başkasının duygusunda aradı.

"Sevgi neydi?, sevgi emekti"

14 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

SERT BAKIŞLARIN GÜR TINISI: ABDURRAHMAN PALAY

Kadir İnanır denince akla gelen o ödün vermez sesin sahibi Abdurrahman Palay'dır.

15 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Cüneyt Arkın'dan Yılmaz Güney'e kadar Türk sinemasının tüm jönlerine racon kesmeyi o öğretti.

"Ben Kadir, deli Kadir ulen"

16 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

KİBARLIĞIN VE NAİFLİĞİN TEMSİLCİSİ: ADALET CİMCOZ

"Reca ederim" dediğinde akan suları durduran, kelimelerin üzerine şeker serpen o ses...

17 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Adalet Cimcoz, Yeşilçam'ın en hanımefendi karakterlerini, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit gibi isimleri kendine has üslubuyla seslendirdi.

"Nen var kujum?" "Reca ederim duygularımla oynamayın."

18 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

HER ROLÜN KADINI: NEVİN AKKAYA

Filiz Akın'ın zarafetinden Neriman Köksal'ın sertliğine kadar geniş bir yelpazede sesini duyduk.

19 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Özellikle Sultan filminde Türkan Şoray'ın o meşhur çıkışındaki güç, onun ses tellerinde saklıydı.

"Sus Nalan! Çıldırasıya sus!"

20 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

DAĞLARI TİTRETEN HEYBET: KAMRAN USLUER

Sesindeki kudretle Yaşar Usta'nın o meşhur tiradını hafızalarımıza kazıyan isim Kamran Usluer'di.

21 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Hem jönlerin hem de ağır karakterlerin vazgeçilmez sesi oldu.

"Sen mi büyüksün hayır ben büyüğüm ben! Yaşar Usta!"

22 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

ESAS KIZLARIN VAZGEÇİLMEZİ: JEYAN MAHFİ AYRAL

Eski Türk filmlerinde ağzından "nevet" ve "nolamaz" dökülen o meşhur esas kızların arkasında hep onun imzası vardı.

23 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Sinemanın adeta nezaket elçisiydi.

"Parayla saadet olmaz evladım, bunu sakın unutma!"

24 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

ŞİVELERİN EFENDİSİ: RIZA TÜZÜN

Ali Şen'in o unutulmaz Kayseri şivesini ve Şener Şen'in canlandırdığı karakterlerdeki o eşsiz tınıyı kurgulayan dahi isimdi.

"Bu da mı gol değil hakim bey?"

25 Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

LAZ ZİYA'DAN GANDALF'A: İSTEMİ BETİL

Onu Kurtlar Vadisi'nde tanıyanlar çok olsa da, o aslında Yüzüklerin Efendisi'nden radyo tiyatrolarına kadar sesini her yere nakşetmiş bir ustaydı.