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Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Yeşilçam’ın çocuk yıldızlarıyla ilgili şaşırtan gerçek! Yumurcak, Sezercik ve Ömercik’i aynı kişi seslendirmiş: Bakın kim çıktı...

Yeşilçam denildiğinde akıllara unutulmaz filmler, usta oyuncular ve hafızalara kazınan replikler geliyor. Ancak Türk sinemasının geçmişine dair yıllar sonra ortaya çıkan bir detay, izleyenleri şaşkına çeviriyor. Bir dönemin sevilen çocuk oyuncuları Sezercik, Yumurcak, Ömercik ve Gülşah'ın hepimizi güldüren, ağlatan ve hafızalarımıza kazınan o repliklerinin ardında bakın hangi usta isim varmış!