Yeşilçam’ın yuva yıkan sarışınıydı! 87 yaşındaki Lale Belkıs’ın son haline bir de şimdi bakın...
Yeşilçam filmlerinde güzelliği ve "fettan kadın" rolleriyle bir döneme damga vuran Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın yıllar sonraki sır gibi sakladığı hali nihayet ortaya çıktı! Şimdi 87 yaşında olan efsanevi sanatçının sosyal medyaya düşen o fotoğrafı, görenlerin adeta nutkunu tuttu. Yıllara meydan okuyan usta ismin ağızları açık bırakan inanılmaz değişimini görünce siz de gözlerinize inanamayacaksınız!
Yeşilçam filmlerinde güzelliği ve "fettan kadın" rolleriyle bir döneme damga vuran Türkiye'nin ilk milli mankeni Lale Belkıs'ın yıllar sonraki sır gibi sakladığı hali nihayet ortaya çıktı! Şimdi 87 yaşında olan efsanevi sanatçının sosyal medyaya düşen o fotoğrafı, görenlerin adeta nutkunu tuttu. Yıllara meydan okuyan usta ismin ağızları açık bırakan inanılmaz değişimini görünce siz de gözlerinize inanamayacaksınız!