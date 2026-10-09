YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

İl Sayısı 14'e Çıktı: Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin entegre olmasıyla Türkiye genelinde hızlı trenin ulaştığı il sayısı 11'den 14'e yükseldi.
Toplam Ağ Genişledi: Sıfırdan inşa edilen hızlı tren hatları 353 kilometrelik yeni ray serimiyle birlikte toplamda 2 bin 604 kilometreye ulaştı.
200 Kilometre Hız: Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen güzergah, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde tasarlandı. Test sürüşleri ve sertifikasyon süreçleri eksiksiz tamamlandı.
Dev Sanat Yapıları: Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez yapımı gerçekleştirildi. Çalışmaların finansmanında Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarından da yararlanıldı.