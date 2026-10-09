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  • YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan dev demir yolu hamlesinde beklenen adım atıldı. Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün resmen hizmete açıldı. Trakya'yı yüksek hızlı tren konforuyla buluşturan yeni hat sayesinde Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne doğrudan hızlı tren ağına katıldı.

01 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına bağlayan dev projede kritik viraj dönüldü. Bugün faaliyete geçen 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabıyla birlikte Türkiye'nin demir yolu haritasında önemli eşikler aşıldı. Projenin kalan etaplarının devreye girmesiyle birlikte İstanbul Halkalı ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate kadar gerileyecek.

02 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

3 İL BİRDEN AĞA DAHİL OLDU

153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule etabının devreye girmesiyle birlikte Trakya bölgesi doğrudan hızlı tren konforuyla buluşuyor. Hattın teknik altyapısı ve bölgesel etkisi şu şekilde öne çıkıyor:

03 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

İl Sayısı 14'e Çıktı: Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin entegre olmasıyla Türkiye genelinde hızlı trenin ulaştığı il sayısı 11'den 14'e yükseldi.

Toplam Ağ Genişledi: Sıfırdan inşa edilen hızlı tren hatları 353 kilometrelik yeni ray serimiyle birlikte toplamda 2 bin 604 kilometreye ulaştı.

200 Kilometre Hız: Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen güzergah, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde tasarlandı. Test sürüşleri ve sertifikasyon süreçleri eksiksiz tamamlandı.

Dev Sanat Yapıları: Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez yapımı gerçekleştirildi. Çalışmaların finansmanında Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarından da yararlanıldı.

04 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

YOLCULUK SÜRESİ 1,5 SAATE DÜŞÜYOR

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın kalan etaplarının da tamamlanmasıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığında tarihi bir hız rekoru kırılacak:

05 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Yolcu Seyahati: İstanbul Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolculuk süresi 4 saatten 1,5 saate inecek.

06 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Yük Taşımacılığı: Yük trenlerinin seyahat süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.

07 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Kapasite Artışı: Yıllık yolcu taşıma kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona fırlayacak.

08 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Sınırda Bekleme Çilesi Bitiyor: Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran istasyonları modern binalara kavuştu. Genişletilen Kapıkule gar sahası sayesinde raylardaki yığılma ve sınır geçişlerindeki uzun beklemeler sona erecek.

09 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

İSTANBUL ETABINDA SON DURUM NE?

Projenin İstanbul ayağındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 69 kilometrelik kısımda inşaatın hızla ilerlediğini belirtti.

Halkalı-Ispartakule arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik ilk etabın ise yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

10 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

2028 HEDEFİ: 27 İL HIZLI TRENLE BAĞLANACAK

Türkiye'nin toplam demir yolu ağının 14 bin 272 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, 2028 yılına kadar hızlı tren konforunu 27 kente yaymayı amaçladıklarını söyledi.

11 YHT seferleri başlıyor: İstanbul’dan trene binen 1,5 saat sonra sınır kapısında!

Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep projelerinin yapımı sürerken, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı ve Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi de adımlarını hızlandırıyor.

Öte yandan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek Marmaray'a alternatif sunacak İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesi de 14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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