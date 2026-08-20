Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı yeniden defnedildi

Öte yandan ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesinde gecikme yaşandığı iddiası, Denizolgun'un cesedinde bulunduğu ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik ya da hatalı gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların da araştırıldığı ifade ediliyor.

