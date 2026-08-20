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  • Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı yeniden defnedildi

Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı yeniden defnedildi

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik eşik aşıldı. Feth-i kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlanan Denizolgun'un naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden yerleştirildi.

01 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi
İHA İHA

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda dün feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi.

02 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

Denizolgun'un ölüm nedenine ilişkin yıllardır gündeme getirilen iddiaların aydınlatılması amacıyla alınan karar kapsamında mezar açılarak adli inceleme süreci başlatıldı.

03 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

Alınan örnekler doğrultusunda Denizolgun'un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve herhangi bir dış müdahalenin söz konusu olup olmadığı yönünde çalışmalar yürütülmesi bekleniyor.

04 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

Öte yandan ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesinde gecikme yaşandığı iddiası, Denizolgun'un cesedinde bulunduğu ileri sürülen bazı bulgular ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik ya da hatalı gerçekleştirildiğine yönelik iddiaların da araştırıldığı ifade ediliyor.

05 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

19 Ağustos'ta gerçekleştirilen feth-i kabir işlemiyle birlikte alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından ayrıntılı incelemelerin gerçekleştirileceği aktarılırken, Denizolgun'un naaşının bugün Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine konulduğu öğrenildi.

06 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

KOLTUKTA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU: 36 SAAT MERCEK ALTINDA

2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kapatılan soruşturma dosyası, akıllardaki soru işaretlerini gidermek adına tam 10 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Soruşturmanın odak noktasında ise Denizolgun'a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamamış olması yer alıyor.

Dosyadaki tanık ifadelerine göre süreç şu şekilde gelişti:

6 Eylül 2016 (Sabah): Denizolgun, şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü.

6 Eylül 2016 (Öğle): Saat 13.00 sularında geri dönen Denizolgun, bir süre at bindikten sonra odasına çekildi.

7 Eylül 2016 (Öğle): Evden uzun süre ses çıkmamasından şüphelenen şoförün uyarısıyla eve giren seyis Kadiroğlu, eski bakanı koltukta hareketsiz halde buldu.

07 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

Ekiplerin incelemesinde Denizolgun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma makamları şimdi 6 Eylül saat 10.00'dan, 7 Eylül akşamı cansız bedenin bulunmasına kadar geçen o kritik saat diliminde çiftlikte bulunan kişileri ve telefon kayıtlarını tek tek inceliyor.

08 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

OTOPSİ HEYETİNDE FETÖ PARMAĞI: BYLOCK'ÇU "ZAFER" KOD ADLI DOKTOR!

Denizolgun'un ölümünün ardından hazırlanan ve vefatı "doğal beyin kanaması" olarak göstererek dosyanın hızla kapatılmasını sağlayan ilk otopsi raporunda FETÖ parmağı tespit edildi. Raporda imzası bulunan Uzman Doktor Yusuf İslam Duman'ın, FETÖ'nün hücre yapılanmasında "Zafer" kod adını kullandığı ortaya çıktı.

09 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

ByLock kullanıcısı olan, örgütün Tıp Uzmanlık Sınavı (TUS) evlerinde görev yapan ve Karaman Adli Tıp Kurumu'nda görevliyken gözaltına alınan Duman, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılmıştı. Şüpheli ölümün ardından apar topar hazırlanan "temiz" raporunun altında bu FETÖ'cü doktorun imzasının olması, ölümle ilgili şüpheleri artırdı.

10 Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun’un naaşı yeniden defnedildi

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

11 Mayıs 1956 doğumlu olan mimar Arif Ahmet Denizolgun, siyaset dünyasına Refah Partisi çatısı altında girdi. 1995 genel seçimlerinde Antalya Milletvekili olarak TBMM'ye giren Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız vekil olarak görevini sürdürdü. Denizolgun, ANASOL-D hükümeti döneminde Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ADLİ TIP KURUMU

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