Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı yeniden defnedildi

KOLTUKTA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU: 36 SAAT MERCEK ALTINDA
2016 yılında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kapatılan soruşturma dosyası, akıllardaki soru işaretlerini gidermek adına tam 10 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Soruşturmanın odak noktasında ise Denizolgun'a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamamış olması yer alıyor.
Dosyadaki tanık ifadelerine göre süreç şu şekilde gelişti:
6 Eylül 2016 (Sabah): Denizolgun, şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü.
6 Eylül 2016 (Öğle): Saat 13.00 sularında geri dönen Denizolgun, bir süre at bindikten sonra odasına çekildi.
7 Eylül 2016 (Öğle): Evden uzun süre ses çıkmamasından şüphelenen şoförün uyarısıyla eve giren seyis Kadiroğlu, eski bakanı koltukta hareketsiz halde buldu.