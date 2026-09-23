YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

2. EK TERCİH (3. YERLEŞTİRME) YAPILACAK MI?

Üniversite adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise 2. ek tercih imkanının olup olmayacağı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM mevzuatına göre YKS sürecinde genel yerleştirmenin ardından yalnızca tek bir ek yerleştirme (2. yerleştirme) hakkı tanınmaktadır.