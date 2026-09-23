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  • YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

ÖSYM'nin Eylül ayında tamamladığı ek tercih başvurularının ardından gözler 2026 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Üniversite hayalini ikinci şansla sürdüren adaylar, ÖSYM sonuc.osym.gov.tr sistemi üzerinden ek yerleştirme sorgulama ekranını ve kesin kayıt takvimini anlık olarak takip ediyor.

01 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih süreci tamamlandı ve binlerce aday üniversiteli olma hayaliyle ÖSYM'den gelecek son dakika haberini beklemeye başladı. İlk yerleştirmelerde bir programa yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için tercihlerini iletti. Eylül sonu itibarıyla adayların en çok araştırdığı konuların başında ek yerleştirme sonuçlarının erişime açılıp açılmadığı geliyor.

02 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

2026 YKS ek tercih sonuçları henüz ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilmedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme değerlendirme süreçlerini tamamladıktan sonra duyuruyu resmi web sitesi (osym.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı paylaşıyor.

03 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

2026 ÖSYM YKS 2. YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

YKS 2. yerleştirme sonuçları açıklandığında herhangi bir basılı belge veya sonuç kağıdı adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, yerleştirme neticelerini tamamen dijital ortamda öğrenecek.

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04 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. ÖSYM kılavuzunda belirtilen kayıt takvimine göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilen e-kayıt işlemleri, adayların üniversiteye gitmeden kayıt olmalarını sağlar.

Yüz Yüze Kayıt: E-kayıt imkanı olmayan veya özel şartlı bölümlere (sağlık raporu, mülakat vb. isteyen) yerleşen adaylar belirlenen tarihlerde üniversite kampüslerine şahsen başvuracaktır.

05 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!

2. EK TERCİH (3. YERLEŞTİRME) YAPILACAK MI?

Üniversite adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise 2. ek tercih imkanının olup olmayacağı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM mevzuatına göre YKS sürecinde genel yerleştirmenin ardından yalnızca tek bir ek yerleştirme (2. yerleştirme) hakkı tanınmaktadır.

06 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2026 YKS 2. yerleştirme sonucu bekleniyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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