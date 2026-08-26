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  • YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesi yalnızca Suriye'de değil, tüm bölgede yeni bir dönemin habercisi olarak görüldü. Dünya basını, kararın Şam yönetiminin otoritesini güçlendireceğini ve diğer silahlı yapılar üzerinde de "dalga etkisi" yaratabileceğini vurguladı.

01 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’
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Suriye'de yıllardır ülkenin kuzeydoğusunda varlık gösteren terör örgütü YPG'nin feshedilmesi, dünya basınında geniş yankı buldu.

02 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

"KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI"

Uluslararası yayın kuruluşları gelişmeyi, yalnızca bir silahlı grubun dağıtılması olarak değil, Suriye'de merkezi devlet otoritesinin yeniden güç kazanması ve ülkenin uzun süredir parçalanmış olan askeri yapısının tek çatı altında toplanması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

03 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

EL CEZİRE: SURİYE İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR AN

Katar merkezli El Cezire, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamayla terör örgütünün bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verdiğini duyurdu.

04 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Haberde, YPG'nin Suriye ordusuyla birleşme sürecini tamamladığı ve artık bağımsız bir silahlı yapı olarak faaliyet göstermeyeceğinin ilan edildiği belirtildi.

05 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

El Cezire'nin Şam muhabiri Heidi Pett ise gelişmeyi "Suriye için son derece önemli bir an" olarak nitelendirdi. Bu değerlendirme, yıllardır farklı silahlı yapıların kontrol alanlarına bölünen Suriye'de devletin askeri otoritesini yeniden tek merkezde toplama yolunda atılan adımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

06 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

"DALGA ETKİSİ" YARATABİLİR: MESAJ DİĞER SİLAHLI GRUPLARA

El Cezire'ye konuşan uzmanlar, YPG/SDG'nin feshedilmesinin Suriye'nin diğer bölgelerindeki silahlı yapılar açısından da önemli bir mesaj taşıdığı görüşünü dile getirdi.

07 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Analist Saleh Mubarak, gelişmenin başka silahlı gruplar üzerinde de "dalga etkisi" yaratabileceğini belirterek, bunun Suriye'nin yeniden tek bir ülke ve tek bir devlet çatısı altında şekillenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

08 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Bu yönüyle fesih kararı, yalnızca kuzeydoğudaki askeri dengeleri değiştiren bir gelişme değil, Şam yönetiminin ülke genelinde merkezi otoriteyi yeniden tesis etme hedefi açısından da güçlü bir kilometre taşı olarak öne çıktı.

09 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Yıllarca farklı güç merkezlerinin kontrol mücadelesine sahne olan Suriye'de, silahlı yapıların devlet çatısı altında eritilmesi, savaş sonrası düzenin kurulması açısından en kritik başlıklardan biri olarak görülüyor.

10 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

FRANCE 24: ŞARA İÇİN BÜYÜK ZAFER

Fransız yayın kuruluşu France 24 ise YPG'nin feshedilmesini doğrudan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

11 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Haberde, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yaptığı açıklamayla terör örgütünün bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini duyurduğu ve bu kararın silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre edilmesi sürecinin tamamlanmasının ardından geldiği belirtildi.

12 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

France 24, terör örgütü YPG'nin artık ayrı bir askeri varlık olarak devam edemeyeceğine dikkat çekti.

Bu durum, Şam açısından yalnızca askeri bir başarı değil, ülkenin egemenlik alanının yeniden genişletilmesi bakımından da kritik bir kazanım anlamına geliyor.

13 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

TOPRAK KAYIPLARI VE ÇÖZÜLME SÜRECİ FESHE GİDEN YOLU AÇTI

France 24'ün haberinde, ocak ayında yaşanan çatışmalarda YPG'nin işgal altında tuttuğu geniş alanlarda kontrol kaybettiği ve ardından Şam yönetimiyle devlet kurumlarına entegrasyon anlaşmasının imzalandığı aktarıldı.

14 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Haberde ayrıca, terör örgütü içindeki bazı unsurların toplu şekilde ayrılmasının da YPG'nin gücünü ciddi biçimde zayıflattığı belirtildi.

15 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Bir dönem Suriye'nin petrol bakımından zengin geniş bölgelerini işgal altında tutan YPG'nin, kısa süre içinde gücünün önemli bölümünü kaybetmesi, sahadaki dengelerin ne kadar köklü biçimde değiştiğini ortaya koydu.

16 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Sonunda ortaya çıkan tablo ise net oldu: Suriye içinde ayrı bir ordu, ayrı bir komuta zinciri ve ayrı bir silahlı güç dönemi sona erdi.

17 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

"ŞAM MERKEZLİ YENİ DÜZEN"

France 24, entegrasyon anlaşmasının Ahmed Şara'nın Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin tamamında kontrolü yeniden tesis etme hedefi açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

18 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Anlaşma kapsamında silahlı unsurların Suriye devlet yapısına dahil edilmesi, yıllardır parçalı halde bulunan askeri dengelerin Şam merkezli yeni bir düzene geçmesinin önünü açtı.

19 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

YPG'nin feshiyle birlikte Suriye'deki en büyük silahlı yapılardan birinin daha devlet çatısı altında eritilmesi, savaşın ardından kurulmaya çalışılan yeni düzenin en somut adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

20 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

"BÖLGE İÇİN YENİ BİR SAYFA"

Dünya basınının iki önemli kuruluşunun haberlerinde ortaklaşan en dikkat çekici nokta ise gelişmenin Suriye açısından taşıdığı tarihi anlam oldu.

Yıllardır ülkenin farklı bölgelerinde farklı silahlı yapıların hüküm sürdüğü Suriye'de, YPG'nin bağımsız askeri varlığına son vermesi; Şam'ın otoritesini güçlendiren, ülkenin askeri bütünlüğünü yeniden kuran ve uzun vadede daha istikrarlı bir düzenin kapısını aralayabilecek en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

21 YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

Suriye için artık yeni bir tablo ortaya çıkıyor: Devlet dışı silahlı yapıların gölgesinde bölünmüş bir ülke yerine, devlet otoritesinin yeniden merkezileştiği bir düzen. YPG'nin feshi ise bu yeni dönemin en güçlü sembollerinden biri oldu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SURİYE #ŞAM #YPG

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