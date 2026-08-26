YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

"KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI"

Uluslararası yayın kuruluşları gelişmeyi, yalnızca bir silahlı grubun dağıtılması olarak değil, Suriye'de merkezi devlet otoritesinin yeniden güç kazanması ve ülkenin uzun süredir parçalanmış olan askeri yapısının tek çatı altında toplanması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.