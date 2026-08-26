YPG’nin kendini feshetmesini dış basın böyle gördü: Dalga etkisi yaratacak! ‘Suriye için dönüm noktası’

"BÖLGE İÇİN YENİ BİR SAYFA"
Dünya basınının iki önemli kuruluşunun haberlerinde ortaklaşan en dikkat çekici nokta ise gelişmenin Suriye açısından taşıdığı tarihi anlam oldu.
Yıllardır ülkenin farklı bölgelerinde farklı silahlı yapıların hüküm sürdüğü Suriye'de, YPG'nin bağımsız askeri varlığına son vermesi; Şam'ın otoritesini güçlendiren, ülkenin askeri bütünlüğünü yeniden kuran ve uzun vadede daha istikrarlı bir düzenin kapısını aralayabilecek en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.