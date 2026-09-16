Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

ABD'DEKİ TÜRKİYE KARŞITI LOBİ FAALİYETLERİNİ İTİRAF ETTİ

Malliotakis, Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek için Kongre üyelerinin siyasi baskı ve lobi faaliyetlerini kullanmaya devam ettiğini de açıkça ifade etti.