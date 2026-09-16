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  • Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali Yunanistan yanlısı çevreleri endişelendirdi. Yunan asıllı ABD'li vekil Malliotakis, Washington'da Ankara karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf ederken, Türkiye'yi "kağıt üzerinde müttefik" olarak nitelendiren skandal ifadeler kullandı.

01 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!
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Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönme ihtimali, Yunan asıllı ABD'li Kongre üyesi Nicole Malliotakis'i tedirgin etti.

02 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

"KAĞIT ÜZERİNDE MÜTTEFİK" DİYEREK ANKARA'YI HEDEF ALDI

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Malliotakis, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı çıkarak Ankara'nın gelişmiş savaş uçaklarına erişmemesi gerektiğini savundu.

03 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Türkiye'nin NATO üyeliği hakkında skandal ifadeler kullanan Malliotakis Ankara'yı "kağıt üzerinde NATO müttefiki" olarak nitelendirerek provokasyona imza attı.

04 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

TÜRKİYE'NİN İSRAİL KARŞITI TUTUMUNU HAZMEDEMEDİ

Malliotakis, Türkiye'nin diğer NATO üyelerine ve bölge ülkelerine karşı "hasım" gibi hareket ettiğini öne sürdü.

05 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Yunan asıllı ABD'li vekil, Ankara'nın Rusya ve İran'la ilişkilerini, Hamas'a verdiği desteği ve İsrail karşıtı politikalarını gerekçe göstererek Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesine karşı çıktı.

06 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

YUNAN ASILLI VEKİLİN ASIL DERDİ YUNANİSTAN

Malliotakis, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için endişe verici olduğunu belirtti.

07 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Ankara'nın F-35 programına dönüşüne açıkça karşı çıkan Malliotakis, "Türkiye şu anda en gelişmiş askeri ekipmanımızı almamalı" ifadeleriyle Türkiye korkusunu gizleyemedi.

08 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Yunan asıllı ABD'li vekil Türkiye'nin Ege Denizi üzerindeki askeri uçuşlarını gündeme getirerek Ankara'yı suçladı ve Türkiye'nin başka bir NATO müttefikine karşı "zorbalık" yaptığını iddia etti.

09 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

ABD'DEKİ TÜRKİYE KARŞITI LOBİ FAALİYETLERİNİ İTİRAF ETTİ

Malliotakis, Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek için Kongre üyelerinin siyasi baskı ve lobi faaliyetlerini kullanmaya devam ettiğini de açıkça ifade etti.

10 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Türkiye'nin F-35 programına dönmesine karşı olduklarını belirten Malliotakis, bu konuda "çok sesli" olduklarını itiraf etti.

11 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

İSRAİL YANLISI LOBİYLE İŞ BİRLİĞİ

Yunan-Amerikan toplumunun da Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek amacıyla diğer gruplarla birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.

12 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Malliotakis, özellikle İsrail yanlısı AIPAC ve Ermeni kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasının Türkiye karşıtı mesajı güçlendireceğini belirtti.

13 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

"KONGRE F-35 SATIŞINI ENGELLEYEMEZ"

Malliotakis'ten Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek için yürüttüğü lobi faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bir başka itiraf da geldi.

14 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

ABD Kongresi'nin böyle bir satışı gerçekten engelleyip engelleyemeyeceği sorulan Malliotakis, bunun mümkün olmayabileceğini kabul etti.

15 Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!

Malliotakis, Kongre üyelerinin yalnızca "seslerini" kullanabileceğini belirtirken, karar konusunda ABD yönetiminin kendi başına hareket etme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN #TÜRKİYE #İSRAİL #ABD

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