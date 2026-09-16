Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!
Yunan asıllı ABD’li vekilden F-35 provokasyonu: Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf etti!
Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali Yunanistan yanlısı çevreleri endişelendirdi. Yunan asıllı ABD'li vekil Malliotakis, Washington'da Ankara karşıtı lobi faaliyetlerini itiraf ederken, Türkiye'yi "kağıt üzerinde müttefik" olarak nitelendiren skandal ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2026 10:35Son Güncelleme: 16 Eylül 2026 10:51